CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
POLYGON

POLYGON - Kryptowährungen

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
Vergangene Ergebnisse und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

ÜBER DAS HANDELSINSTRUMENT

Investieren Sie in den POLYGON CFD

2.00% des Marktpreises
-
-
-
24 h Samstags 16:00 Uhr - Freitags 22:00 Uhr
AKTUELLE NEWS

Bleiben Sie am Puls der Zeit mit unseren aktuellen Nachrichten

Das war der Handelstag: Wall Street uneinheitlich...

24. Juli 2025

Große Ankündigung für Polygon MATIC in Sicht?...

10. Juli 2023

Polygon steigt um 32% 📈 Kryptowährungen setzen...

10. November 2022
ZUGRIFF ERHALTEN

So handeln Sie POLYGON CFDs mit XTB?

1. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung.

3. Jetzt investieren

Wählen Sie aus 11600+ Finanzinstrumenten.

1. App herunterladen

Besuchen Sie Ihren App Store und laden Sie sich unsere App komplett kostenlos herunter.

2. Konto eröffnen

Füllen Sie das Formular online aus und senden Sie uns die erforderlichen Dokumente zu - ganz ohne unnötige Formalitäten. Die Eröffnung eines Kontos hängt von einer Angemessenheitsbeurteilung ab, die durch einen Test überprüft wird.

2. Einzahlung vornehmen und investieren

Wählen Sie eine für Sie geeignete Einzahlungsmethode aus einer Reihe von Möglichkeiten, einschließlich sofortiger und kostenloser Überweisung

WARUM XTB?

Warum mit XTB investieren?

Innovative Handelsplattform

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer hauseigenen und preisgekrönten Handelsplattform, um sicherzustellen, dass sie alle Ihre Bedürfnisse erfüllt. Verfügbar als Desktop- und mobile Version.

Regulierung

Wir sind einer der größten börsennotierten Broker der Welt und werden von mehreren renommierten Aufsichtsbehörden reguliert. Wir gehören außerdem Einlagensicherungsfonds an.

Mehrsprachige und hochqualifizierte Kundenbetreuung

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern rund um die Uhr, von Montag bis Freitag.

Ausbildung

Entdecken Sie unsere umfassende Wissensdatenbank

FAQ

Sie haben eine Frage?

XTB bietet CFDs auf Kryptowährungen an

Ein Krypto CFD (Contract For Difference) ist ein Finanzinstrument, das es Anlegern ermöglicht, auf die Kursentwicklung einer bestimmten Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum zu spekulieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen.

Es gibt viele verschiedene Broker, die den Handel mit Kryptowährungen anbieten. Welcher Broker für Sie der beste ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Bei der Auswahl eines Brokers für den Handel mit Kryptowährungen sollten Sie unter anderem auf folgende Punkte achten: Gebühren, Zahlungsmethoden, Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Reputation. Am besten vergleichen Sie die Funktionen und Gebühren der verschiedenen Broker, um den für Sie am besten geeigneten zu finden.

Die Rentabilität von Kryptowährungen als Anlage hängt von der Risikotoleranz und den Anlagezielen des Einzelnen ab. Kryptowährungen können sehr volatil sein, was sowohl zu hohen Gewinnen als auch zu Verlusten führen kann. Da sie noch weitgehend unreguliert sind, bergen sie ein höheres Risiko als herkömmliche Anlageformen.

Es ist nicht möglich, die "beste" Kryptowährung für Anfänger zu bestimmen, da die Tauglichkeit einer bestimmten Investition von den finanziellen Zielen und der Risikotoleranz des Einzelnen abhängt. Es ist wichtig, dass jeder Anleger seine Optionen gründlich recherchiert und abwägt, bevor er eine Investitionsentscheidung trifft.

