La disminución de las tensiones en Oriente Medio ha permitido a los mercados recuperar rápidamente las pérdidas provocadas por la guerra. Las bolsas mundiales vuelven a subir, el petróleo empieza a estabilizarse y las tecnológicas han retomado el liderazgo del rally.

El mercado no necesita una paz perfecta. Solo necesita que el petróleo deje de marcar el precio de todos los activos.

La posibilidad de un acuerdo indirecto entre Estados Unidos e Irán, junto con la expectativa de que el tránsito energético vuelva a normalizarse en el estrecho de Ormuz, ha sido suficiente para cambiar completamente el tono de los inversores. Wall Street ya no opera bajo lógica bélica, sino bajo lógica de crecimiento.

Hace apenas unas semanas, el miedo principal era que la crisis energética obligaría a los bancos centrales a mantener tipos altos durante más tiempo o incluso a subirlos con fuerza. Ahora, las expectativas de inflación empiezan a moderarse y el mercado vuelve a descontar un entorno mucho más favorable para los activos de riesgo. La reapertura de Ormuz es el nuevo recorte de tipos del mercado.

Incluso un mal acuerdo para Washington sería, desde el punto de vista financiero, una buena noticia si reduce la presión sobre el petróleo, los fertilizantes, los plásticos y toda la cadena industrial afectada por la disrupción logística. Los inversores empiezan a creer que podríamos pasar de la Guerra de Ormuz a una guerra de precios.

Y el rally podría tener todavía terreno por delante. Los grandes fondos institucionales todavía mantienen margen para aumentar exposición a renta variable, los fondos monetarios siguen en máximos históricos, especialmente en sectores ligados a crecimiento estructural. El gasto de los consumidores se mantiene positivo. La tasa de ahorro personal descendió a su nivel más bajo desde 2022, lo cual es positivo, ya que la gente solo empieza a ahorrar cuando está desempleada. Las inversiones empresariales están creciendo, y la economía muestra resiliencia.

Y cuando el mercado vuelve a buscar crecimiento, siempre termina regresando a la tecnología y a la inteligencia artificial. La IA ha vuelto a imponerse al petróleo como motor del mercado.

Ahí es donde Japón vuelve a entrar en escena.

Nikkei en máximos históricos

El fuerte repunte del mercado japonés y, en particular, de compañías como SoftBank, responde a una combinación de factores financieros, tecnológicos y macroeconómicos que han cambiado de forma radical el sentimiento de los inversores hacia Asia.

Japón, que durante décadas estuvo asociado a bajo crecimiento y deflación, vuelve a captar capital global gracias al renovado entusiasmo por la inteligencia artificial y al reposicionamiento estratégico de sus grandes corporaciones tecnológicas.

Uno de los principales motores de esta subida es el boom global de la inteligencia artificial. Empresas vinculadas al ecosistema de semiconductores y procesamiento de datos han registrado fuertes avances, y Japón se ha beneficiado directamente de esta tendencia.

Compañías como SoftBank, Arm, Tokyo Electron o Advantest han pasado a ser vistas como actores clave dentro de la nueva infraestructura tecnológica global.

En el caso de SoftBank, el mercado está revalorizando su exposición a OpenAI y, sobre todo, el extraordinario desempeño de Arm, cuya participación sigue siendo uno de los activos estratégicos más importantes del grupo.

Además, existe un componente financiero muy relevante. Durante años, las acciones japonesas cotizaron con descuentos frente a sus pares estadounidenses, pero ahora muchos inversores internacionales consideran que Japón ofrece una combinación atractiva de crecimiento tecnológico y valoraciones todavía razonables. El Nikkei ha alcanzado máximos históricos impulsado por entradas de capital extranjero y por una rotación global hacia compañías ligadas a IA y semiconductores.

Otro factor importante ha sido la estabilización del yen. Las autoridades japonesas han intervenido indirectamente para frenar la debilidad de la moneda, lo que ha reducido parte de la incertidumbre financiera. Un yen menos volátil mejora la percepción de riesgo sobre el mercado japonés y favorece la entrada de capital institucional. Para los inversores internacionales la debilidad del yen es un punto negativo para valorar sus carteras en el país nipón, por lo que la seguridad actual a que se compraran yenes en caso de ser necesario es otro factor a tener en cuenta. A esto se suma la expectativa de una política monetaria más normalizada por parte del Banco de Japón después de años de estímulos extremos.

También influye el contexto geopolítico. La posibilidad de una menor tensión en Oriente Medio y la mejora del apetito global por activos de riesgo han impulsado nuevamente las tecnológicas. Los inversores están priorizando crecimiento y exposición a innovación, y Japón aparece hoy como uno de los grandes beneficiados de ese cambio de narrativa.

En definitiva, la subida del mercado japonés no responde únicamente a un rebote especulativo, sino a una combinación de liquidez global, revolución tecnológica, recuperación de confianza en Japón y expectativas de crecimiento ligadas a la inteligencia artificial.

¿Starmergeddon?

El verdadero problema del Reino Unido ya no es únicamente político. Es financiero. Y los mercados empiezan a actuar como si estuvieran perdiendo la paciencia.

Las elecciones locales británicas, que en teoría deberían tener una importancia limitada, se han convertido en una especie de referéndum sobre el liderazgo de Keir Starmer y, sobre todo, sobre la credibilidad económica del país. Lo preocupante no es solo el desgaste político del primer ministro, sino el momento en el que ocurre: una economía extremadamente vulnerable, inflación persistente y un mercado de bonos que vuelve a mostrar señales de estrés.

El Reino Unido llega a esta nueva crisis con menos margen que otras economías desarrolladas. Antes incluso del conflicto en Oriente Medio, la inflación británica ya era una de las más elevadas del G7. Ahora, con el petróleo disparado y el riesgo energético nuevamente sobre la mesa, los inversores descuentan que el Banco de Inglaterra tendrá que endurecer su política monetaria mucho más de lo previsto. El mercado ya empieza a asumir nuevas subidas de tipos cuando hace apenas unos meses esperaba recortes.

Pero el verdadero termómetro del miedo está en los gilts, los bonos del Estado británico. Las rentabilidades a 30 años han alcanzado máximos no vistos desde 1998, superando incluso los niveles de la crisis provocada por Liz Truss. Eso es una señal extremadamente seria. Porque cuando un mercado exige intereses cada vez más altos para financiar a un gobierno, lo que realmente está cuestionando es su credibilidad fiscal.

Y ahí es donde aparece el gran problema estructural británico: Reino Unido depende enormemente de financiación externa. Tiene déficit fiscal, déficit por cuenta corriente y una posición internacional negativa. En otras palabras, necesita capital extranjero de forma constante para sostener su modelo económico. Mientras los mercados confían, el sistema funciona. Cuando empiezan las dudas, la presión puede ser brutal.

La situación política solo empeora esa percepción. Los inversores temen que un debilitamiento de Starmer abra la puerta a un liderazgo más escorado a la izquierda y, por tanto, a un aumento del gasto público y del endeudamiento. El mercado británico sigue traumatizado por la experiencia de 2022 y ahora reacciona con mucha más sensibilidad ante cualquier señal de relajación fiscal.

Hay además un elemento incómodo que empieza a ganar fuerza: el Brexit sigue sin ofrecer los beneficios económicos prometidos. Reino Unido ya ha tenido seis primeros ministros desde el referéndum y ninguno ha conseguido reconstruir una narrativa de crecimiento sólida. El país parece atrapado entre bajo crecimiento, alta deuda y creciente dependencia financiera.

Lo más preocupante es que los mercados ya no están castigando únicamente a un gobierno concreto. Empiezan a cuestionar el modelo británico en sí mismo. Y cuando los bonos empiezan a hablar así, normalmente significa que el problema es mucho más profundo que una simple crisis política.

Comentario del Ibex 35

El Ibex 35 tuvo ayer un gran rally, impulsado por la posibilidad de un acuerdo de paz en Oriente Medio. Sin embargo, hoy el selectivo busca nuevos catalizadores y se queda sin fuerza. Los inversores están a la espera ahora de que se confirme ese acuerdo y mientras tanto es probable que veamos un comportamiento más errático.

Las acciones de Sabadell lideran el selectivo

Ayer se confirmó el nombramiento del nuevo CEO de Sabadell, Marc Armengol. El nuevo directivo tendrá que demostrar que el rechazo de la fusión con BBVA fue una buena decisión, así como enfrentarse a un mercado hipotecario tensionado. La propia directiva admitía la pérdida de cuota de mercado, pero lo achacaba a una decisión propia. Esta explicación la hemos visto también en otras entidades, aunque pensamos que el repunte del euribor podría haber afectado también a la demanda de crédito en nuestro país.

Rovi continúa descendiendo con fuerza

Rovi decepcionó ayer con sus resultados y su reducción de previsión de crecimiento para el año completo debido a un mayor stock de sus clientes y la incertidumbre sobre su negocio de fabricación para terceros. Al mercado le preocupa ese cambio tan brusco de expectativas y que la directiva no fuera capaz de leerlo antes. Además, la falta de visibilidad del negocio de fabricación a terceros puede ser un factor de peso en el sentimiento del mercado.

Además, también tenemos descensos en Endesa, que presentó sus cifras ayer al cierre pero no convencieron al mercado a pesar del aumento del beneficio neto de más del 24%. Las ventas liberalizadas cayeron un 5%, lo que puede preocupar a los inversores porque es el negocio en el que Endesa tiene más flexibilidad para establecer sus tarifas.