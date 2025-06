El S&P 500 cotiza este año un 12% por debajo del MSCI All Country World Index excluyendo el índice estadounidense, lo que marca el peor comienzo de año frente a sus pares mundiales desde 1993. Alrededor del 84% de los índices nacionales se negocian por encima de sus promedios móviles de 50 y 200 días, lo que sugiere que el mercado cotiza en un territorio de sobrecompra. Si solo estuviéramos invertidos en el S&P 500 en el primer mes de cada trimestre desde 1990 tendríamos una revalorización de nuestro dinero del 370%. Si fuera en el último mes de cada trimestre, sería de un 46%, mientras que en el mes del medio la revalorización sería del 143,6%. Desde el año 2000 si sólo hubiéramos invertido en el último mes del trimestre acumularíamos una caída del 10%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

La inflación en EEUU en el punto de mira Este miércoles se publicarán los datos de inflación en Estados Unidos. El aumento de los salarios por hora conocido el pasado viernes puede ser una señal de lo que viene por delante en los datos de inflación y pone en duda los futuros recortes de tipos de la FED. La probabilidad de un recorte de la Fed en septiembre se reduce a alrededor del 68%, después de que se estimara en un 100% a principios de la semana pasada. Si hay un IPC al alza, podría provocar otra ola de ventas en las acciones. En los últimos tres meses, la volatilidad realizada promedio del S&P 500 en los días en que se publican el informe del IPC, los datos mensuales de empleo y las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal ha sido de casi el 42%, en comparación con el 29% en todas las demás sesiones. Además, los pronósticos de inflación podrían no incluir el impacto de la depreciación del dólar, lo cual es otra señal de alerta. Sección 899: ¿qué impacto puede tener? Poco protagonismo se le está dando a tres cifras clave: la sección 899 dentro de la ley llamada "One Big Beautiful Bill". Esta cláusula que debería aprobarse en las próximas semanas en el Congreso, otorga al secretario del Tesoro, la posibilidad de imponer impuestos sobre los ingresos pasivos obtenidos en EEUU como son los dividendos o intereses a los inversores extranjeros, entre ellos a los europeos, lo cual tendría importantes consecuencias: Los flujos de capital se pueden detener, lo cual puede afectar negativamente a los mercados de deuda o valores.

Estados Unidos contará con una nueva arma para las negociaciones.

Una vez aprobada por el Congreso, tiene una base jurídica más sólida que los aranceles. Si las acciones y los bonos estadounidenses se vuelven más arriesgados y caros, a los inversores extranjeros les conviene llevar su dinero a casa, lo cual también debilitará el dólar. Se espera una caída de hasta el 10% de los índices americanos en caso de aprobarse antes del 4 de julio. El gobierno parece ignorar que Estados Unidos depende en gran medida de la generosidad de los extranjeros para financiar su presupuesto y su déficit por cuenta corriente. De hecho, los extranjeros poseen casi 9 billones de dólares, o aproximadamente un tercio, de la deuda pendiente del Tesoro estadounidense. Además, la caída en la demanda extranjera de activos estadounidenses, como es el caso de los bonos, aumentaría los rendimientos, lo que encarecería la financiación del déficit, y aumentaría las dudas de los vigilantes de bonos sobre el futuro de la economía estadounidense. Aunque todavía es prematuro, los ETFs de réplica sintética podrían ser el producto ganador para eficientar las inversiones en Estados Unidos. Situación de la deuda y aranceles En los últimos 12 meses, aproximadamente la mitad de todos los productos de renta fija que han llegado al mercado han sido bonos del Tesoro. La mitad del crédito otorgado en la economía no debería ir al gobierno. La consecuencia es que los inversores necesitan destinar cada vez más dólares a financiar al gobierno en lugar de financiar el crecimiento de la economía mediante préstamos a empresas y consumidores. El resultado final es que si el nivel de deuda gubernamental fuera significativamente menor, habría más dólares disponibles para que los consumidores compraran vehículos y casas nuevas, y para que las empresas construyeran nuevas fábricas. Los rendimientos de la deuda global a largo plazo se han disparado en las últimas semanas debido a que la preocupación por la espiral de deuda y déficit ha llevado a algunos inversores a evitar esos títulos e impulsó a otros a exigir una prima más alta por el riesgo de prestar a los gobiernos. Esta semana tendremos datos sobre nuevas emisiones de deuda clave, en la que la participación extranjera será un tema central. La curva de Laffer es un modelo económico que ilustra la relación entre los impuestos y la recaudación fiscal. Sugiere que, al aumentar los impuestos, la recaudación fiscal no siempre aumenta de forma proporcional, y que existe un punto óptimo en el que, al aumentar aún más los impuestos, la recaudación comienza a disminuir. Algo similar ocurre con los aranceles. Si el gobierno grava a alguien con el 100% de sus ingresos, dejaría de trabajar y no daría ningún ingreso fiscal. De igual manera, si fija aranceles demasiado altos, que nadie puede pagarlos, no habrá importaciones y, por lo tanto, no habrá ingresos. Y el mercado de bonos no es tonto. De hecho, es muy inteligente. Así que esta es la principal limitación: Estados Unidos no puede fijar aranceles demasiado altos porque el mercado de bonos no los contabiliza como ingresos. Trump vs Musk Aunque parece que Elon Musk y Donald Trump están borrando las acusaciones que se han lanzado en los últimos días, parece cuestión de tiempo que vuelvan a insistir. Mientras que invertir en el sector de vehículos eléctricos no creemos que merezca la pena, el turismo aeroespacial podría ser una alternativa interesante, con empresas como Virgin Galactic, o especialmente Rocket Lab entre las posibles ganadoras. Idea de inversión La subida de los metales preciosos este año está siendo espectacular. El paladio lidera los avances desde el mes de enero, pero el oro y la plata no se quedan tan rezagadas. Seguimos viendo con gran potencial a esta última por la debilidad estructural del dólar, el aumento de las tensiones geopolíticas, los desafíos fiscales en Estados Unidos, el alto nivel del ratio con el oro y su creciente uso en industrias como la tecnología y las energías renovables.



