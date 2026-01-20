Los mercados financieros en rojo: ¿cuales son los motivos?

Tensiones macrofinancieras globales : La subida de los bonos japoneses, la debilidad del dólar, el repunte del gas en Europa y la incertidumbre sobre los aranceles de EE. UU. han elevado el riesgo percibido y provocado ventas generalizadas en bolsa.

Escalada geopolítica y comercial liderada por Trump : La amenaza de anexión de Groenlandia y la posibilidad de nuevos aranceles contra Europa han disparado la volatilidad global.

Las principales bolsas mundiales cotizan con fuertes caídas en la sesión de hoy. El Ibex 35 pierde un 1,80%, el Dax alemán el 1,60%, mientras que los futuros americanos amenazan con una caída de hasta el 2% en el índice tecnológico, Nasdaq 100. ¿Cuáles están siendo los motivos?

Groenlandia en el foco de atención

El año había comenzado de forma sólida para los mercados financieros, con un tono constructivo y una continuidad del buen comportamiento de finales de 2025. Sin embargo, el repunte de la tensión geopolítica y las nuevas amenazas de Donald Trump hacia Europa amenazan con cambiar rápidamente el sentimiento y provocar una toma de beneficios.

La iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de Groenlandia ha inyectado una nueva volatilidad en los mercados, reavivando el temor a una confrontación comercial entre aliados tradicionales con escasas señales de acuerdo.

Empresas principalmente de diversos países del Viejo Continente podrían afrontar aranceles del 10% adicionales a los actuales que podrían llegar al 25% antes de junio si EEUU no consigue anexionar Groenlandia. La UE es el principal socio comercial de EEUU, cuyas importaciones de productos procedentes de Europa suman el 20% del total.

Para aumentar la tensión, Trump ha publicado un mensaje de texto privado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y amenazó anoche con imponer fuertes aranceles al champán.

Aunque estas tácticas de amenazas arancelarias nos resultan familiares, y suelen acabar con los mercados en cotas más altas, en esta ocasión la retórica es incluso más agresiva, y a diferencia de otras ocasiones en las que los miembros de la administración salieron a rebajar la tensión, en este caso Scott Bessent ha echado más leña al fuego. Esto nos lleva a pensar que en esta ocasión no estamos ante un nuevo TACO trade.

La subida en los bonos de Japón

El mercado de bonos japonés atraviesa un momento de fuerte tensión tras una caída pronunciada de los precios de la deuda pública, que ha llevado los rendimientos a niveles récord. En particular, el rendimiento del bono japonés a 40 años superó el 4%, el nivel más alto desde su debut en 2007 y un hito que no se veía en ningún vencimiento de la deuda soberana japonesa desde hace más de tres décadas.

El detonante inmediato ha sido la creciente preocupación fiscal. Los inversores han reaccionado negativamente a la propuesta electoral de la primera ministra Sanae Takaichi de recortar impuestos al consumo sin una fuente clara de financiación, lo que ha aumentado el temor a un mayor endeudamiento público. Japón sigue teniendo la mayor carga de deuda pública entre las economías avanzadas, lo que hace que el mercado sea especialmente sensible a cualquier señal de deterioro fiscal. En 2023 la subida en la rentabilidad de los bonos de EEUU provocó una de las mayores crisis del sector bancario en el país desde 2008, veremos si ocurre en Japón.

La tensión se ha visto agravada por una subasta débil de bonos a 20 años y por la liquidación acelerada de deuda japonesa, lo que ha provocado contagio a otros mercados. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 30 años también comenzaron a subir, mientras que el yen se debilitó inicialmente y las bolsas japonesas cayeron junto con otros mercados asiáticos.

El mercado ahora permanece atento a una posible intervención del Banco de Japón si las ventas continúan y la volatilidad se intensifica, dado el riesgo de que una espiral de caídas en los bonos japoneses se extienda a los mercados globales.

Subidas del euro

El euro ya se encamina a su mejor semana frente al dólar desde junio pasado, ya que los mercados siguen reaccionando a la crisis de Groenlandia apostando contra los activos estadounidenses.

La moneda única ha subido un 1,1% frente al dólar en lo que va de semana, alcanzando un tipo de cambio superior al 1,172, mientras que el franco suizo, un refugio habitual en tiempos de tensión, ha subido un 1,6%.

La caída combinada del dólar, de los precios de los bonos del gobierno estadounidense y de los futuros de acciones recuerda los patrones del año pasado, cuando las políticas erráticas de Washington generaron ansiedad sobre el atractivo de sus mercados de activos como refugio.

En estas circunstancias, los países y sectores más dependientes de las exportaciones con EEUU sufren más, como es el caso de Alemania o Francia, y de industrias como los automóviles, el lujo, navieras o el consumo discrecional. Precisamente el país teutón anunciaba hoy que las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 9,4% en los 11 meses del año hasta noviembre, ya que los aranceles de Trump afectaron especialmente a los fabricantes de automóviles y empresas de ingeniería del país.

Fallo del Tribunal supremo sobre los aranceles

Los mercados ya están descontando un posible fallo de la Corte Suprema en contra de los aranceles impuestos por Donald Trump, aunque parece que serían reemplazados por otros de inmediato.

Si la Corte declara ilegales los gravámenes, esto podría beneficiar a muchas empresas, especialmente aquellas que dependen de importaciones o de la confianza del consumidor. Sectores como retail, consumo discrecional y fabricantes expuestos a importaciones (ropa, juguetes, algunos tecnológicos) serían los principales beneficiados si se eliminan los gravámenes, pero la incertidumbre sobre el proceso es otro foco de inestabilidad en el corto plazo.

En cambio, el dólar y la renta fija podría verse perjudicada si los aranceles desaparecen, porque los ingresos arancelarios reducen la presión fiscal. Sin ellos, podrían reaparecer preocupaciones sobre el déficit, empujar los rendimientos de los bonos a largo plazo al alza y hacer más pronunciada la curva de tipos, lo que supone riesgo para la deuda soberana estadounidense.

También hay incertidumbre sobre cómo sería un proceso de reembolso para las empresas que han pagado aranceles.

Incremento en la subida del precio del gas en Europa

Mientras la guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga, Europa sigue siendo consciente de que el Viejo Continente aún depende en gran medida de la capacidad militar, la inteligencia y las tecnologías de defensa estadounidenses.

Y, en todo caso, la dependencia de Europa de Estados Unidos para las importaciones de energía parece aún más grave hoy que nunca. Al entrar el invierno, el balance de gas natural de Europa ya parecía precario. Una reciente ola de frío ha reducido aún más los niveles de almacenamiento de gas, y el nivel de llenado de Alemania se sitúa ahora en el 42 %, el más bajo para esta época del año que en cualquier otro momento de los últimos 15 años. El nivel de llenado de los Países Bajos se sitúa en el 36 %.

Como resultado, el precio de referencia del gas natural en Europa se ha disparado en las últimas semanas, ya que las compañías energéticas han buscado abastecerse de más cargamentos de gas natural licuado (GNL), y esto podría tener fuertes implicaciones económicas a nivel general y de política monetaria en la futura toma de decisiones del BCE. Dada la política de la UE de reducir las importaciones procedentes de Rusia, estos envíos deberán provenir principalmente de Estados Unidos.

Parece que EEUU tiene de nuevo la sartén por el mango ¿Se ha vuelto a salir Donald Trump con la suya? ¿En qué posición quedan los líderes europeos?