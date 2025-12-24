En savoir plus
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.
INTC.US

INTC.US - Intel Corp

Intel Corp
Les performances passées ou les prévisions ne préjugent pas des performances futures.
Intel Corp – Guide d’investissement, modèle économique et segments d’activité

Le silicium d’Intel bat au cœur du monde numérique depuis des décennies. Des ordinateurs personnels aux centres de données, Intel conçoit et fabrique des semi-conducteurs qui sont les moteurs de l’innovation, l’industrie et la vie quotidienne. Alors que le monde évolue vers l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique en nuage, Intel reste un architecte clé de l’ère de l’information moderne.

Points clés

  • Intel conçoit et fabrique des semi-conducteurs, des processeurs et des technologies pour centres de données.
  • L’entreprise est connue pour sa domination historique sur le marché des puces pour ordinateurs personnels (PC).
  • Elle opère un virage stratégique vers l’IA, les centres de données et les services de fonderie pour relancer sa croissance.
  • Une présence industrielle mondiale, avec des investissements importants aux États-Unis et en Europe.
  • Une forte concurrence de la part d’AMD, Nvidia et TSMC.

Le modèle économique

Intel conçoit, fabrique et commercialise des microprocesseurs, des chipsets, des produits mémoire et des logiciels. Elle propose également des services de fonderie, en fabriquant des puces pour des tiers. Le succès de l’entreprise repose sur sa capacité à produire à grande échelle, à maintenir un leadership en matière de fabrication, et à innover dans des secteurs à forte demande tels que les PC, les serveurs, l’IA et les véhicules autonomes.

Les segments d’activité

  1. Client Computing Group (CCG) : puces pour ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et tablettes.
  2. Data Center and AI Group (DCAI) : solutions pour les fournisseurs de services cloud et les entreprises.
  3. Network and Edge Group (NEX) : produits pour la 5G, l’edge computing et l’internet des objets (IoT).
  4. Intel Foundry Services (IFS) : fabrication de puces pour des clients externes.
  5. Mobileye : systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour les véhicules autonomes.

Caractéristiques d’investissement

Intel est un géant des semi-conducteurs étroitement lié à la dynamique du secteur technologique mondial. Son activité est fortement cyclique, dépendant des tendances dans l’électronique grand public, les centres de données et les investissements technologiques au sens large. En période d’essor technologique, la demande de processeurs explose ; en période de ralentissement, les commandes de puces peuvent fortement ralentir.

Malgré cette cyclicité, le virage stratégique d’Intel vers les centres de données, l’IA et les services de fonderie lui offre une exposition à des thèmes de croissance structurelle à long terme. Les nouvelles ambitions industrielles de l’entreprise et son équipe dirigeante revitalisée visent à retrouver le leadership en matière d’innovation, bien que le chemin soit complexe et gros consommateur de capitaux.

Sa large base industrielle constitue un avantage stratégique. Néanmoins, les risques liés à l’exécution, la concurrence féroce (notamment AMD, Nvidia et TSMC), et le rythme rapide des cycles technologiques rendent son avenir aussi exigeant que prometteur.

Synthèse des principales caractéristiques d’investissement

  • Une valeur cyclique liée aux cycles de demande technologique et de semi-conducteurs
  • Une marque solide à l’échelle mondiale, mais confrontée à une concurrence intense et à des difficultés en matière d’exécution
  • Une réorientation vers l’IA, les centres de données et la fabrication pour tiers
  • Des engagements d’investissement massifs (usines aux États-Unis et en Europe) pour regagner son leadership
  • Une exposition aux dynamiques mondiales de chaîne d’approvisionnement et aux risques liés à l’innovation technologique

Principaux catalyseurs et risques

Les catalyseurs

  • La croissance de l’IA et des centres de données : la demande mondiale croissante pour les charges de travail IA et le cloud favorise les ventes de puces serveurs.
  • L’expansion des services de fonderie (IFS) : l’obtention de contrats de fabrication pour des tiers pourrait ouvrir une nouvelle source majeure de revenus.
  • Les subventions publiques : les incitations américaines et européennes à relocaliser la production de semi-conducteurs favorisent Intel.
  • L’innovation produit : le succès du lancement de processeurs nouvelle génération (Meteor Lake, Sierra Forest) renforcerait la compétitivité.
  • Les partenariats stratégiques : Des collaborations avec des acteurs de l’IA et du cloud pourraient ouvrir de nouveaux relais de croissance.

Les risques

  • Le risque d’exécution en matière de fabrication : des retards dans la production de nouvelles générations de puces (comme les nœuds 5nm ou 3nm) nuiraient à la compétitivité.
  • Une concurrence féroce : AMD, Nvidia et TSMC continuent de mettre Intel sous pression sur ses marchés clés.
  • Des investissements importants : les milliards investis dans les usines pèsent sur la trésorerie et la gestion opérationnelle.
  • Les cycles économiques mondiaux : une récession ou un ralentissement du secteur technologique pourrait ralentir la demande de puces.
  • Les tensions géopolitiques : les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et les perturbations des chaînes logistiques mondiales représentent des risques stratégiques.

Brève histoire de l’entreprise et dates clés

  • 1968 : fondation par Robert Noyce et Gordon Moore.
  • 1971 : lancement du tout premier microprocesseur au monde, l’Intel 4004.
  • Années 90 : domination du marché des processeurs PC avec la gamme Pentium
  • 2017 : acquisition de Mobileye, marquant l’entrée dans les véhicules autonomes.
  • Années 2020 : lancement de la stratégie IDM 2.0 pour redynamiser son leadership industriel.
Faits intéressants

Naissance de la Silicon Valley : la création d'Intel en 1968 par Robert Noyce et Gordon Moore a contribué à la création de ce que nous appelons aujourd'hui la Silicon Valley qui, au sud de la baie de San Francisco en Californie, accueille de nombreuses start-ups et entreprises internationales de technologies.

L'héritage de la loi de Moore : Gordon Moore avait prédit que le nombre de transistors sur une puce doublerait tous les deux ans, un principe qui a façonné l'ensemble du secteur technologique.

À l'intérieur de votre PC : pendant des décennies, la campagne publicitaire « Intel Inside » a fait des processeurs Intel la référence mondiale en matière d'ordinateurs personnels.

Le retour de la fonderie : Intel investit des milliards pour devenir un acteur majeur de la fonderie, dans le but de concurrencer TSMC et Samsung dans le domaine de la fabrication.

L'intelligence artificielle : grâce à des acquisitions telles que Mobileye, Intel fait de grands progrès dans le domaine de la conduite autonome et des technologies basées sur l'IA.

Une présence mondiale dans le domaine de la fabrication : Intel exploite de grandes usines de fabrication aux États-Unis, en Irlande, en Israël et bientôt en Allemagne, ce qui reflète son retour à la force de fabrication.

Intel conçoit et fabrique des semi-conducteurs, microprocesseurs et solutions technologiques associées.

Intel a son siège à Santa Clara, en Californie (États-Unis).

Client Computing, Data Center and AI, Network and Edge, Foundry Services et Mobileye.

Un service de fabrication de puces pour des clients externes, élargissant ainsi le champ d’activité d’Intel au-delà de ses propres produits.

AMD, Nvidia, TSMC et Samsung.

L’électronique grand public, le cloud computing, l’IA, les réseaux 5G, l’automobile et l’edge computing.

Oui. Intel conçoit et produit la majorité de ses semi-conducteurs dans ses usines à travers le monde.

Investir dans des accélérateurs IA, des processeurs adaptés et des solutions IA pour le edge computing.

Pressions concurrentielles, retards de fabrication, course à l’innovation technologique et perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale en puces.

Oui. Sa filiale Mobileye développe des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des technologies de conduite autonome.

Une action est un type de titre qui représente la propriété d'une entreprise. Elle représente un droit sur une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise.

En détenant des actions, vous pouvez potentiellement bénéficier de la croissance et du succès de l'entreprise. Les actions peuvent vous faire gagner de l'argent de plusieurs manières : paiements de dividendes (certaines actions versent des dividendes, c'est-à-dire des paiements versés aux actionnaires à partir des bénéfices de l'entreprise), appréciation du capital (lorsque le prix d'une action que vous possédez augmente, vous pouvez vendre l'action dans un but lucratif), les fractionnements d'actions (lorsqu'une entreprise divise ses actions, elle émet plus d'actions aux actionnaires existants, augmentant ainsi le nombre d'actions que vous possédez. Cela peut également entraîner une augmentation de la valeur de votre investissement).

Il existe trois principaux types d'actions : les actions ordinaires (donnent à leur propriétaire le droit de vote aux assemblées d'actionnaires et donnent droit à une partie des bénéfices de l'entreprise par le biais de dividendes), les actions privilégiées (verse des dividendes à un taux fixe et ont un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires ; ne sont généralement pas assorties de droits de vote) et les bons de souscription (type de titre qui donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un nombre spécifique d'actions à un prix prédéterminé dans un certain délai).

Il n'est pas possible de déterminer une "bonne" première action à acheter, car ce qui constitue une bonne action peut varier en fonction des objectifs financiers et de la tolérance au risque d'un individu. Il est important que les particuliers effectuent des recherches approfondies sur tout investissement potentiel et tiennent compte de leur propre situation financière avant de faire un achat.

