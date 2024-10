Barnier à Matignon : Que change-t-il pour les marchés ?

Ce jeudi 5 septembre, Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre. Cette désignation intervient dans un contexte de crise gouvernementale marquée par la démission du gouvernement Attal, survenue il y a plus de cinquante jours, alors que les dernières élections législatives ont révélé une Assemblée nationale divisée en trois blocs distincts. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Qui est Michel Barnier ? Michel Barnier est un membre de longue date du parti Les Républicains, ayant débuté sa carrière politique en 1973. Il est affilié au courant gaulliste et s’est démarqué en refusant de suivre Éric Ciotti lorsque ce dernier a décidé d’appuyer le Rassemblement National (extrême-droite) lors des élections législatives de 2024. Au fil de sa carrière, Michel Barnier a occupé plusieurs postes ministériels importants, notamment en tant que ministre de l’Environnement, ministre délégué aux Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, ainsi que ministre de l’Agriculture et de la Pêche sous Nicolas Sarkozy. Outre ses fonctions ministérielles, il est particulièrement reconnu pour son rôle d'envergure européenne, ayant été commissaire européen et négociateur en chef des discussions avec le Royaume-Uni durant le Brexit. Sur le plan politique, Michel Barnier prône un moratoire de trois à cinq ans sur l’immigration au sein de l’Union européenne et propose une "souveraineté juridique" pour la France. Il souhaite également instaurer un "bouclier constitutionnel" temporaire concernant les questions migratoires afin de protéger les dirigeants français contre d'éventuelles condamnations émanant de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la Convention européenne des droits de l’homme. Michel Barnier risque-t-il la censure à l’Assemblée ? La longue attente avant la nomination de Michel Barnier s'explique par la volonté du Président de la République d’éviter une motion de censure bloquant la prise de fonction du nouveau Premier ministre. En effet, chacun des trois blocs principaux (Ensemble, RN, et le Nouveau Front Populaire) avait menacé de censurer le gouvernement si le Premier ministre nommé ne provenait pas de leur propre camp politique. Cependant, le Rassemblement National a récemment laissé entendre qu’il ne censurerait pas le gouvernement si le Premier ministre adoptait des positions proches des siennes, notamment sur les questions d’immigration. Il semble donc que la nomination de Michel Barnier ait fait l’objet de discussions entre Emmanuel Macron et le RN, rendant peu probable une censure de ce dernier, étant donné l’accord tacite obtenu. Le Nouveau Front Populaire, coalition de la gauche, ne disposant pas d'une majorité suffisante pour renverser le gouvernement à lui seul, cette nomination devrait se concrétiser sans difficultés majeures. Quel pourrait être l’impact de Michel Barnier sur les marchés financiers ? Sur le plan économique, Michel Barnier est un libéral convaincu, favorable au libre-échange et à l’Union européenne. On peut anticiper la formation d’un gouvernement républicain et macroniste dans la continuité de celui qui a récemment démissionné. Toutefois, la politique précise du nouveau Premier ministre ne sera connue qu’après sa déclaration de politique générale, prévue dans les semaines à venir. Barnier est réputé pour soutenir les entreprises, notamment via des mesures visant à encourager l'investissement et potentiellement à réduire les impôts. Il a, par exemple, proposé des baisses des impôts de production et une réduction des charges sociales sur les salaires intermédiaires, entre 1,6 et 2,5 fois le SMIC. Ces initiatives devraient être bien accueillies par les milieux économiques, car elles visent à renforcer la compétitivité des entreprises françaises. En matière de retraite, il est peu probable que le nouveau gouvernement revienne sur la récente réforme, étant donné que Barnier plaidait déjà pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans en 2021. Sa ligne semble plus sévère que les réformes actuelles. Néanmoins, pour assurer sa pérennité à Matignon, Michel Barnier pourrait être amené à faire des concessions au RN, notamment sur des mesures coûteuses dans le domaine de l’énergie, ce qui pourrait alourdir le déficit public. L’annonce de sa nomination a été favorablement accueillie par les marchés financiers, comme en témoigne la baisse de 25 points de base du taux des bons du Trésor français, ce qui reflète un soulagement du marché face à la clarification de la direction politique du pays. Cela suggère que les investisseurs sont rassurés par l'idée d'un retour à la stabilité et d'une continuité des politiques économiques libérales.



"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."