Le cours du pétrole décroche violemment ce vendredi 17 avril. Les contrats Brent (OIL) perdent jusqu'à 11% sur la séance et repassent sous les 90$ le baril pour la première fois en plus d'un mois. Ce décrochage fait suite à la publication par Axios des contours d'un plan de paix entre Washington et Téhéran, dont le point central prévoit le transfert d'uranium iranien vers les États-Unis contre la libération de 20 milliards de dollars d'avoirs gelés. Les cotations en temps réel sont accessibles sur la page dédiée au pétrole brut de XTB.

Un décrochage brutal du cours du pétrole sur fond diplomatique

Le Brent repasse sous un seuil technique majeur

La chute de 11% enregistrée ce vendredi ramène le Brent à un niveau inédit depuis plus d'un mois. Le franchissement à la baisse des 90$ le baril constitue un seuil technique surveillé de près par les opérateurs, après plusieurs semaines passées à osciller entre 95$ et 100$ sous l'effet des tensions au Moyen-Orient. La rapidité du mouvement traduit l'ampleur du repositionnement des intervenants spéculatifs.

Ce décrochage s'inscrit dans un contexte de prime de risque géopolitique particulièrement élevée depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les cours avaient intégré une probabilité forte de fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, par lequel transite environ un cinquième du trafic pétrolier mondial. La perspective d'un accord rapide efface mécaniquement une partie de cette prime de risque.

Les volumes échangés sur les contrats OIL atteignent des niveaux soutenus depuis l'ouverture. Les bureaux de trading énergie ajustent leurs positions à la hausse comme à la baisse, dans un marché que la volatilité rend particulièrement difficile à lire. Le marché pétrolier, l'un des plus liquides au monde, réagit traditionnellement avec une grande amplitude à toute déclaration diplomatique majeure, comme le rappelle la page trading du pétrole de XTB Academy.

Le déclencheur : un plan de paix en trois pages dévoilé par Axios

Le site américain Axios a publié les grandes lignes d'une proposition d'accord de trois pages actuellement négociée entre les équipes américaines et iraniennes. Le cœur du dispositif repose sur un échange : Téhéran transférerait son stock d'uranium enrichi aux États-Unis en contrepartie du déblocage de 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés dans les circuits financiers internationaux.

Le droit de l'Iran à poursuivre l'enrichissement d'uranium sur son sol constituait jusqu'ici le principal point de blocage des pourparlers officiels, suspendus depuis plusieurs semaines. La formulation retenue dans le projet de texte contournerait cette difficulté en évacuant physiquement le stock existant hors du territoire iranien, sans trancher formellement la question du droit à l'enrichissement futur.

Cette mécanique rappelle les arrangements partiels discutés lors des négociations précédentes autour du nucléaire iranien, dont les modalités techniques restent complexes. La présence d'un chiffre précis, 20 milliards de dollars, suggère qu'un chiffrage détaillé de la contrepartie financière a été établi, ce qui constitue un signal de maturité des discussions.

Donald Trump adopte un ton conciliant inédit

Une disponibilité personnelle affichée

Dans un entretien récent, le président américain a adopté une tonalité sensiblement plus ouverte que lors des précédentes séquences diplomatiques. Donald Trump a indiqué qu'il serait prêt à prolonger le cessez-le-feu en vigueur si les parties parvenaient à se rapprocher d'un accord. Il a également déclaré être personnellement disposé à se rendre au Pakistan, lieu où se sont tenus les précédents cycles de négociation.

Cette posture tranche avec les déclarations plus offensives des semaines précédentes, qui évoquaient un durcissement du blocus naval américain et la possibilité d'une reprise des frappes. Le changement de ton constitue un signal fort pour les marchés, habitués à interpréter la communication présidentielle comme un indicateur avancé de l'orientation diplomatique américaine.

Les négociateurs des deux camps doivent reprendre leurs échanges ce week-end selon les propos du président américain. Trump a précisé que l'Iran serait « prêt à prendre des mesures qu'il n'avait pas envisagées auparavant », formulation volontairement floue mais qui laisse entendre que des concessions de fond sont sur la table du côté iranien.

Les enjeux économiques d'un déblocage de fonds

Les 20 milliards de dollars évoqués par Axios s'inscrivent dans un ensemble beaucoup plus large d'avoirs iraniens gelés à l'étranger, estimés globalement à plus de 100 milliards de dollars selon plusieurs sources financières. Ces fonds sont répartis entre plusieurs juridictions (Irak, Chine, Corée du Sud, Japon, Inde, Qatar notamment) et constituent depuis longtemps un levier stratégique dans les discussions avec Téhéran.

L'économie iranienne traverse une phase difficile, avec une inflation annuelle qui a dépassé 60% début 2026 selon les données officielles. Le retour partiel de devises étrangères constituerait une bouffée d'oxygène pour les autorités iraniennes et faciliterait politiquement l'acceptation de concessions sur le volet nucléaire.

Côté américain, le déblocage de ces fonds reste un sujet politiquement sensible. Les modalités techniques évoquées prévoient généralement un usage restreint à des biens non sanctionnés (denrées alimentaires, médicaments), avec une supervision via un État tiers. Ce mécanisme permet de limiter les critiques internes sur le caractère « libre » des fonds libérés.

Perspectives à court terme pour le baril

Une fourchette de cotation élargie

Les analystes anticipent une poursuite de la volatilité dans les prochaines séances, avec une fourchette de trading particulièrement large. Un accord formalisé ramènerait les cours vers les niveaux d'avant-crise, soit autour de 80$ le baril pour le Brent. À l'inverse, un échec des pourparlers ou un incident dans le détroit d'Ormuz ramènerait rapidement la prime de risque géopolitique dans les cours.

Les opérateurs surveillent également les données fondamentales du marché. Les rapports hebdomadaires sur les stocks américains publiés par l'Energy Information Administration et l'American Petroleum Institute continueront de rythmer les séances. Les décisions de production de l'OPEP+ et l'évolution de la demande chinoise pèseront sur la trajectoire de fond, indépendamment du dossier iranien.

La saisonnalité joue également un rôle dans la lecture du marché. Le printemps correspond traditionnellement à une période de transition entre la demande hivernale de chauffage et la demande estivale de carburants, avec des ajustements de stocks qui peuvent amplifier ou atténuer les mouvements liés à l'actualité. Le cadre d'analyse des matières premières dans leur ensemble est détaillé sur la page Investir dans les matières premières de XTB Academy.

Les prochaines échéances à surveiller

Le week-end s'annonce déterminant pour la suite. La reprise effective des discussions entre les équipes américaines et iraniennes constituera le premier test. Tout communiqué conjoint ou déclaration officielle à l'issue de ces rencontres sera scruté à la virgule près par les salles de marché.

La question du détroit d'Ormuz reste centrale. Un engagement iranien sur la réouverture du trafic maritime constituerait un signal plus tangible qu'un simple cessez-le-feu politique. Les données de trafic des tankers publiées par LSEG et Kpler fournissent un indicateur en temps réel de la réalité du terrain, indépendamment des annonces diplomatiques.

Le cadre plus large de la géopolitique du pétrole, avec ses cycles, ses acteurs et ses mécanismes de formation des prix, reste déterminant pour comprendre la trajectoire du baril au-delà des mouvements de court terme. Les fondamentaux du marché pétrolier sont présentés en détail sur la page Le pétrole : qu'est-ce que c'est ? de XTB.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi le cours du pétrole chute-t-il aussi fortement ce 17 avril 2026 ? Le Brent perd jusqu'à 11% sur la séance en réaction à la révélation par Axios d'un plan de paix en trois pages entre les États-Unis et l'Iran. L'accord prévoit le transfert d'uranium iranien aux États-Unis contre 20 milliards de dollars de fonds gelés. La réduction de la prime de risque géopolitique explique le décrochage rapide des cours.

Qu'est-ce que le détroit d'Ormuz et pourquoi est-il central dans ce dossier ? Le détroit d'Ormuz est un passage maritime étroit entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Environ 20% du pétrole mondial y transite en conditions normales. Sa fermeture partielle liée au conflit entre les États-Unis et l'Iran a constitué un choc d'offre historique, et sa réouverture est l'un des enjeux implicites du plan de paix révélé par Axios.

Quelle est la différence entre Brent et WTI ? Le Brent est la référence pétrolière internationale, extraite en mer du Nord et utilisée pour tarifer les bruts européens, africains et moyen-orientaux. Le WTI (West Texas Intermediate) est la référence américaine, extraite au Texas. Les deux qualités sont dites « légères » et « douces », mais se négocient à des prix différents en fonction des conditions logistiques et de la demande régionale.

Comment s'exposer au cours du pétrole ? L'exposition au pétrole brut peut passer par des actions de compagnies pétrolières cotées (majors intégrées comme TotalEnergies, Shell ou ExxonMobil, ou pure players de l'exploration-production et équipementiers parapétroliers), ou par des ETF sectoriels qui répliquent un panier de valeurs énergétiques. Chacun de ces vecteurs comporte ses propres caractéristiques de liquidité, de volatilité et de corrélation au baril.

Que se passe-t-il si les négociations échouent finalement ? Un échec des pourparlers ramènerait immédiatement la prime de risque géopolitique dans les cours, avec un retour probable vers les niveaux de 95-100$ le baril observés ces dernières semaines. Un incident dans le détroit d'Ormuz, dans un contexte de tensions renouvelées, pourrait propulser le Brent vers des niveaux plus élevés, certains analystes évoquant une fourchette haute de 120 à 150$ en cas de rupture totale.