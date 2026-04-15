- Wall Street termine en hausse modérée, les gains restant limités à moins de 1 %. Le Nasdaq surperforme, le Dow Jones est à la traîne.
- Le S&P 500 frôle son record historique avec un pic intraday à 7 001 points, après un rallye d'environ deux semaines.
- Tesla bondit de plus de 6 % après la révélation de la puce « AI5 » par Elon Musk.
- En Europe, le CAC 40 recule de 0,6 %, plombé par Hermès et Kering qui perdent près de 10 % chacun.
- Le pétrole reste en attente : le WTI termine autour de 91 $ et le Brent à 95 $, dans l'attente de signaux sur les négociations américano-iraniennes.
- Wall Street termine en hausse modérée, les gains restant limités à moins de 1 %. Le Nasdaq surperforme, le Dow Jones est à la traîne.
- Le S&P 500 frôle son record historique avec un pic intraday à 7 001 points, après un rallye d'environ deux semaines.
- Tesla bondit de plus de 6 % après la révélation de la puce « AI5 » par Elon Musk.
- En Europe, le CAC 40 recule de 0,6 %, plombé par Hermès et Kering qui perdent près de 10 % chacun.
- Le pétrole reste en attente : le WTI termine autour de 91 $ et le Brent à 95 $, dans l'attente de signaux sur les négociations américano-iraniennes.
Wall Street adopte une posture attentiste ce mercredi 15 avril, mais le sentiment penche vers l'optimisme. Les indices américains progressent modérément, soutenus par les résultats du secteur financier, de nouveaux contrats dans la technologie et, surtout, la perspective d'une désescalade du conflit dans le Golfe persique. Le S&P 500 a touché les 7 001 points en séance, à un cheveu de son record historique.
Wall Street : le S&P 500 aux portes d'un nouveau sommet
Des gains limités mais un sentiment porteur
Les principaux indices américains terminent la séance dans le vert, avec des progressions contenues sous 1 %. Le Nasdaq affiche la meilleure performance de la journée, porté par les valeurs technologiques. Le Dow Jones reste en retrait, pénalisé par des composantes plus cycliques.
Après un rallye d'environ deux semaines, le S&P 500 atteint un pic intraday à 7 001 points, frôlant son record absolu. Cette progression reflète la combinaison de trois facteurs : des résultats trimestriels solides dans le secteur financier, de nouvelles annonces dans le secteur technologique, et surtout l'espoir croissant d'une fin du conflit dans le Golfe persique.
Tesla et le quantique en vedette
Tesla progresse de plus de 6 % après que son directeur général a dévoilé une nouvelle puce baptisée « AI5 ». Cette annonce relance l'intérêt des investisseurs pour le volet technologique du constructeur automobile.
Les valeurs liées à l'informatique quantique continuent leur rallye, avec des progressions moyennes supérieures à 10 %, portées par le lancement des modèles d'IA « Ising » de Nvidia. Snap gagne environ 6 % malgré l'annonce de licenciements touchant plus de 15 % de ses effectifs, le marché saluant la discipline en matière de coûts.
Europe : le luxe plombe le sentiment
Le CAC 40 en recul, Hermès et Kering sanctionnés
Le sentiment est nettement plus dégradé en Europe. La plupart des indices affichent de légères baisses. Le CAC 40 recule de 0,6 %, plombé par les résultats décevants du secteur du luxe. Hermès et Kering perdent chacun près de 10 %, après des publications trimestrielles en deçà des attentes. LVMH résiste mieux et termine la séance à l'équilibre.
Le WIG20 polonais fait figure d'exception avec une progression d'environ 0,8 %, affichant la meilleure performance parmi les principaux indices européens de la journée.
ASML : des résultats solides mais un cours en baisse
ASML publie des résultats supérieurs aux attentes et relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année. Malgré cela, le titre recule de 4 %, illustrant un phénomène classique de « sell the news » (vendre la nouvelle). Le marché avait déjà en partie intégré les bonnes nouvelles dans le cours, et le contexte sectoriel européen pèse sur le sentiment global. Ce type de réaction est fréquent sur les actions européennes à forte valorisation après une publication positive.
Données macro, devises et matières premières
NY Empire Index en forte hausse, pétrole en attente
L'indice NY Empire State Manufacturing surprend nettement à la hausse, ressortant à 11 contre -0,5 attendu (précédent : -0,2). Ce chiffre signale une amélioration marquée de l'activité manufacturière dans l'État de New York.
Du côté de l'énergie, les stocks de pétrole brut et de carburants ressortent bien en dessous des attentes, signalant une demande plus faible. Le WTI termine la séance autour de 91 $, le Brent à 95 $. Les prix restent en suspens, dans l'attente de déclarations plus claires de la part des décideurs iraniens et américains. Sur les métaux, les variations sont limitées à environ 1 %. Le platine, l'aluminium et le zinc progressent, tandis que le palladium recule.
Le dollar australien se renforce, le franc suisse faiblit
Sur le marché des changes, le dollar australien se distingue avec un gain de 0,5 % face au dollar américain. Le franc suisse est en retrait, perdant environ 0,2 % contre la plupart des grandes devises.
Du côté des cryptomonnaies, le sentiment reste modérément positif. Ethereum et Solana progressent de près de 1 %. Le Bitcoin affiche de légères pertes et se maintient juste sous la barre des 74 000 $. Les investisseurs souhaitant suivre l'évolution des différentes classes d'actifs peuvent consulter les outils disponibles sur la plateforme.
❓ FAQ
Le S&P 500 a-t-il battu son record historique ? Pas tout à fait. L'indice a atteint un pic intraday à 7 001 points, frôlant son sommet absolu, mais sans le franchir de manière durable en clôture. Le marché semble avoir besoin d'un catalyseur supplémentaire pour confirmer une cassure haussière.
Pourquoi Tesla a-t-elle bondi de plus de 6 % ? Le directeur général de Tesla a dévoilé une nouvelle puce baptisée « AI5 », relançant l'intérêt des investisseurs pour le positionnement technologique de l'entreprise, au-delà de son activité automobile.
Pourquoi ASML recule-t-elle malgré de bons résultats ? Le titre a perdu 4 % malgré des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement des prévisions annuelles. Ce phénomène, qualifié de « sell the news », survient lorsque le marché a déjà intégré les bonnes nouvelles dans le cours avant la publication.
Pourquoi le pétrole reste-t-il en attente ? Les cours du WTI et du Brent restent stables, dans l'attente de signaux plus clairs sur l'avancement des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Les stocks de brut et de carburants ressortent en dessous des attentes, mais la demande montre des signes de faiblesse.
Où en est le Bitcoin ? Le Bitcoin affiche de légères pertes et se maintient juste sous les 74 000 $. Le sentiment sur les cryptomonnaies reste modérément positif, avec Ethereum et Solana en hausse de près de 1 %.
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