FAQ

Les ETN - Comment ça marche ? Un Exchange-Traded Note (ETN) est un instrument financier qui fonctionne de manière similaire à un ETF. Mais, au lieu d’investir dans un actif physique, un ETN réplique la performance d’un indice spécifique ou d’un actif sous-jacent. Les ETN sont émis par des institutions financières, telles que des banques, et se présentent sous la forme d’une dette. Ce faisant, l’investisseur ne possède pas l’actif réel, mais seulement le droit de percevoir un rendement basé sur la performance de l’indice suivi.

Comment puis-je acheter des ETN ? Pour acheter un ETN, vous devez ouvrir un compte de courtage et choisir un instrument coté qui correspond à vos objectifs d’investissement et à votre degré de tolérance au risque. Avant tout achat, il convient d’analyser sa structure, son émetteur et l’indicateur qu’il réplique. En outre, il est important pour les investisseurs débutants d’acquérir des connaissances sur les ETN, leurs avantages et leurs risques afin de prendre des décisions éclairées.

Puis-je investir seul dans des ETN ? Oui, les ETN peuvent être achetés par l’intermédiaire d’une société de courtage ou directement auprès de l’émetteur. Tout investisseur peut également les vendre en bourse avant la fin de la période d’échéance s’il ne veut pas attendre le remboursement du capital. Avant d’investir, il convient de se familiariser avec les coûts de transaction et les spécificités de cet instrument.