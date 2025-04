Temps de lecture: 17 minute(s)

Le Nasdaq (US100) est l'un des indices boursiers les plus suivis par les investisseurs et les analystes du monde entier, aux côtés des indices industriels Dow Jones (US30) et S&P (US500). En raison du grand nombre d'entreprises du secteur technologique, y compris de jeunes entreprises en phase de développement dynamique, le Nasdaq est parfois considéré comme un indicateur du sentiment des investisseurs et de la situation générale du marché technologique. L'indice est composé des 100 plus grandes sociétés technologiques cotées sur le marché américain.

Le NASDAQ est connu pour sa grande volatilité et ses mouvements plus importants que ceux d'autres grands indices comme le Dow Jones ou le S&P 500. Cela s'explique par le fait que les actifs risqués comme les actions des sociétés technologiques ont tendance à être très volatils et à attirer les capitaux spéculatifs. En outre, la croissance progressive de l'adoption des technologies sur les différents continents peut être considérée comme un autre facteur à l'origine de cette dynamique. Par conséquent, la négociation sur le NASDAQ est perçue comme risquée mais jouit d'une énorme popularité dans le monde entier. Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est le NASDAQ, comment commencer à le trader et quel est le meilleur moment pour s'intéresser au trading du NASDAQ (US100).

Qu’est-ce que l’indice NASDAQ ?

Le Nasdaq est la deuxième plus grande bourse du monde, juste derrière le New York Stock Exchange (NYSE). Des géants de la technologie tels qu'Apple, Google, Microsoft et Amazon sont cotés au NASDAQ. Le NASDAQ a été créé en 1971 et, depuis lors, le nombre de sociétés qui y sont cotées est passé à près de 4 000, dont un grand nombre des plus grandes sociétés actuelles. La valeur de toutes ces entreprises fluctue bien sûr en fonction de l'économie mondiale, de sorte que le prix de l'indice fluctue également.

Le Nasdaq est entré dans l'histoire lorsqu'il a lancé l'idée d'une bourse électronique en 1971, ce qui a frappé l'imagination de nombreux investisseurs. À l'époque, le NASDAQ était la première bourse électronique à permettre aux investisseurs d'acheter et de vendre par le biais d'un système informatique, par opposition au parquet physique de la Bourse de New York (NYSE). C'est pourquoi le NASDAQ jouit d'une prestigieuse réputation de bourse innovante, ce qui explique que de nombreuses entreprises technologiques choisissent d'y transférer leurs cotations.

Le nom de l'indice NASDAQ est un acronyme de National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Il fait référence aux origines, lorsque la bourse a été fondée par la National Association of Securities Dealers (NASD), le prédécesseur de l'actuelle Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Le NASDAQ est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation. La pondération des actions dans l'indice est basée sur leur capitalisation boursière, certaines règles limitant l'influence des plus grands composants. Ainsi, en principe, plus la capitalisation d'une société est importante, plus sa part dans l'indice NASDAQ est élevée, mais l'indice n’inclut pas les sociétés du secteur financier.

Le NASDAQ a des normes strictes que les entreprises doivent respecter pour être indexées :

Être cotée exclusivement sur le NASDAQ.

Une offre publique de l'entreprise sur le marché américain depuis au moins trois mois.

Un volume quotidien moyen de transactions de 200 000 actions minimum.

Des rapports trimestriels et annuels publiés régulièrement et avec soin.

Aucune procédure de faillite engagée.

La composition de l'indice NASDAQ-100 change bien sûr en cas de radiation (déplacement des cotations vers une autre bourse, fusions, rachats, faillites, exclusion de l'indice par le NASDAQ en raison du non-respect des exigences) mais l'indice est également rééquilibré une fois par an en décembre. La bourse du NASDAQ examine alors les sociétés cotées en les comparant à d'autres hors de l'indice, reclasse les sociétés et procède à des ajustements.

Le NASDAQ peut également être rééquilibré trimestriellement, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles :

Lorsqu'une entreprise vaut 24% de l'indice.

Lorsque les entreprises ayant une pondération de 4,5 % ou plus représentent 48 % ou plus de l'indice.

L'indice est rééquilibré chaque année, après le rééquilibrage trimestriel uniquement si :

Lorsqu'une entreprise pèse 15 % de l'indice

Lorsque les cinq plus grandes sociétés par capitalisation boursière ont une pondération de 40% ou plus de l'indice NASDAQ

Le NASDAQ utilise deux filtres pour déterminer la valeur marchande des entreprises pour son examen annuel :

Le cours de l'action au dernier jour de bourse d'octobre.

Le nombre total d'actions annoncées publiquement le dernier jour de bourse de novembre.

Les sociétés qui se classent parmi les 100 premières de toutes les sociétés éligibles de l'indice lors de la révision annuelle sont maintenues dans l'indice.

Les entreprises figurant aux positions 101 à 125 ne sont maintenues que si elles ont figuré parmi les 100 premières l'année précédente. Si elles ne parviennent pas à réintégrer le top 100 lors de l'examen annuel de l'année suivante, elles sont supprimées. Les entreprises qui ne figurent pas dans le top 125 sont toujours éliminées, quelle que soit leur position l'année précédente.

L'indice éjecte également une entreprise si elle ne correspond pas à la pondération de l'indice d'au moins 1/10e de pour cent à la fin de deux mois consécutifs. Cela peut donc se produire à tout moment. Les sociétés exclues de l'indice sont remplacées par celles dont la valeur boursière est la plus élevée et qui ne font pas encore partie de l'indice.

L'anticipation de ces changements peut entraîner des variations du cours des actions des sociétés concernées. En général, les investisseurs réagissent très positivement à la nouvelle selon laquelle la cotation d'une société a été transférée au NASDAQ.

Le NASDAQ annonce toujours publiquement tous les changements d'indice, quel que soit le moment où ils se produisent, par le biais de communiqués de presse, au moins cinq jours ouvrables avant le changement.

Types de positions sur le NASDAQ

Lorsque vous voulez commencer à trader l'indice NASDAQ, il existe deux positions que vous pouvez adopter : une position courte (vente) ou une position longue (achat). Il est important de se rappeler que les nouvelles importantes susceptibles d'affecter la santé de l'économie ont tendance à accroître la volatilité du marché et que l'indice NASDAQ y est extrêmement sensible. La position que vous choisirez de prendre dépendra donc de vos perspectives concernant la santé globale de l'économie et l'orientation de la technologie.

Position longue sur le NASDAQ

Une position longue "ACHAT" est particulièrement populaire lorsque le marché est de bonne humeur et que les investisseurs se sentent en sécurité ou lorsque des circonstances extérieures peuvent ramener un sentiment positif sur le marché. C'est alors qu'un rebond peut être particulièrement dynamique.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie peut connaître une amélioration du sentiment des investisseurs suite à un événement économique ou politique, vous pouvez prendre une position longue sur le NASDAQ. Habituellement, les investisseurs qui aiment le risque sont très prompts à revenir à leurs investissements une fois que le soleil brille à nouveau sur le marché.

Si effectivement le sentiment de marché s'améliore, votre prédiction sera correcte et vous ferez un profit en pariant sur la hausse du prix de l'indice NASDAQ. À l'inverse, si vous prenez une position longue et que le marché craint une baisse, votre position enregistrera probablement une perte.

Position courte sur le NASDAQ

Une position courte "VENTE" est particulièrement populaire lorsqu'il y a de la peur et de l'incertitude sur le marché ou lorsqu'il y a des circonstances externes qui pourraient provoquer un retour du sentiment négatif.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie peut connaître une forte détérioration du sentiment des investisseurs suite à une annonce économique ou politique, vous pouvez prendre une position courte sur le NASDAQ. De cette façon, vous pouvez parier sur des stratégies de trading en tenant compte d’événements mondiaux spécifiques qui pourraient augmenter ou diminuer considérablement la volatilité des prix des actifs.

Si la peur est effectivement présente sur le marché, votre prédiction sera correcte et vous réaliserez un profit en pariant sur une baisse du prix de l'indice NASDAQ. À l'inverse, si vous prenez une position courte et que le marché ne devrait pas baisser, votre position enregistrera probablement une perte.

Meilleur moment pour débuter le trading sur NASDAQ

L'indice NASDAQ a tendance à connaître des mouvements beaucoup plus importants que les autres indices américains en raison de la nature des sociétés qui y sont cotées. Il s'agit principalement de sociétés technologiques, dont certaines ne sont que sur la voie de la rentabilité, tout comme des sociétés telles que Tesla ou Amazon qui sont sur cette voie depuis de nombreuses années. C'est pourquoi, dans des périodes de panique ou les situations sont instables dans le monde, les investisseurs délaissent généralement les actifs risqués pendant un certain temps et se tournent vers des investissements plus stables ou des liquidités.

Toutefois, l'indice est sujet à des rebonds de prix très dynamiques lorsque le sentiment positif revient sur le marché. Cela peut être attribué à des facteurs macroéconomiques qui incitent les investisseurs à revenir investir dans les technologies qui favorisent le développement humain. Parallèlement, c'est sur le NASDAQ que sont cotées de nombreuses entreprises transparentes et ambitieuses qui proposent des solutions innovantes. Il n'est donc guère surprenant que les capitaux soient si désireux de revenir vers les valeurs technologiques, qui sont par nature plus volatiles que les valeurs bancaires ou les entreprises du secteur industriel.



Comparaison du graphique historique des prix entre le NASDAQ et le S&P 500

Comparaison historique des cours du NASDAQ et du S&P 500.

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses propres risques.

Malgré une volatilité et un risque plus élevés, le NASDAQ fournit généralement des rendements plus élevés, au même titre que l'indice S&P 500. On peut donc dire que certains traders sur le NASDAQ acceptent une plus grande volatilité des prix afin d’obtenir des rendements potentiellement plus élevés.

Il est certainement opportun de s'intéresser au trading de l'indice NASDAQ pendant les périodes de panique, qui provoquent une forte vente des actions des sociétés technologiques. Un grand nombre d'investisseurs à contre-courant, à la recherche d'un renversement de tendance, peuvent alors prendre d'importantes positions longues "ACHAT" en prévision d'un rebond des cours. De même, en cas d'euphorie lorsque l'indice atteint des sommets historiques, les traders peu enclins à prendre des risques peuvent attendre une période de faiblesse des marchés mondiaux pour prendre des positions courtes "VENTE" sur le NASDAQ, en pariant sur des baisses.

Les périodes intéressantes pour commencer à trader le NASDAQ sont celles où les plus grandes entreprises de l'indice publient leurs résultats financiers trimestriels ou annuels, ainsi que les événements mondiaux susceptibles de provoquer une forte volatilité, tels que les réunions de la FED, les grandes réunions politiques ou les diverses crises militaires.

Le trading sur le NASDAQ est disponible sur notre plateforme de trading xStation et vous pouvez commencer votre trading d'indices de nouvelle technologie en entrant dans des transactions CFD (contrat pour différences) sur l'instrument US100 et utiliser le potentiel de l’effet de levier.

En tradant le NASDAQ, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et ouvrir des positions lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est très risqué, mais il peut bien sûr multiplier les bénéfices d'un day trader. Le trading sur le NASDAQ est dédié aux traders actifs qui n'ont aucun problème avec la volatilité des prix.

Grâce à l'effet de levier de 1:20, vous n'aurez besoin que d'une marge de 5 % pour ouvrir une position. En utilisant 1000 USD, vous ouvrirez une position d'une valeur de 20 000 USD. En raison du niveau de risque élevé des instruments CFD à effet de levier, le revenu potentiel de la position peut également être élevé, mais la perte potentielle peut également être plus importante. Le trading CFD sur le NASDAQ (100 USD) donne aux traders la possibilité d'ouvrir des positions courtes et longues. Les positions courtes donnent aux traders la possibilité de faire des profits lorsque les prix du marché sont en baisse.

Si vous voulez en savoir plus sur les CFD et l'effet de levier financier, vous pouvez lire les informations ici.

Les seuls frais que vous supportez pour ce type de transaction sont le spread (différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente BID) et les points de swap. Le spread est très faible et coûte des centimes en fonction de la taille de votre position. Les points de swap sont les coûts supportés par le courtier pour financer les positions à effet de levier ; les swaps sont imputés quotidiennement à la position ouverte sur l'instrument NASDAQ.

En négociant des contrats NASDAQ, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et ouvrir des positions lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est un instrument à haut risque et peut entraîner des pertes, mais il peut multiplier les bénéfices d'un day trader.

Le trading sur le NASDAQ est spéculatif et pour les traders actifs, seules les fluctuations de prix comptent sur cet instrument. Ce type de contrat est un accord financier qui paie la différence de prix de règlement entre une transaction ouverte et une transaction fermée sans aucune livraison physique de l'instrument négocié.

Le trading en ligne vous permet de commencer à trader le NASDAQ sans quitter votre domicile, avec des commissions nulles et des spreads faibles. De plus, en raison de la liquidité du marché sur le NASDAQ, vous pouvez clôturer votre position en un clic de souris à tout moment lorsque le marché est ouvert. C'est pourquoi le trading en ligne de contrats NASDAQ (US100) présente tant d'avantages et est aujourd'hui de plus en plus populaire.

Investissement dans les actions du NASDAQ

Le trading avec effet de levier sur les indices comporte bien sûr un risque élevé, mais des positions bien prises peuvent donner des rendements très élevés sur un tel investissement. Pour les investisseurs qui ne sont pas très actifs et préfèrent uniquement un investissement passif dans l'indice NASDAQ, nous proposons également des ETF donnant une exposition à l'indice NASDAQ américain tels que iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK ou Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Vous pouvez en savoir plus sur l'investissement dans les ETF ici.

Nous proposons également des actions de sociétés cotées au NASDAQ, notamment Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US ou Matterport MTTR.US et de nombreuses autres sociétés technologiques.

Prix de l'indice NASDAQ (US100)

Le NASDAQ est connu pour être un instrument très volatile et le prix peut varier fortement à tout moment. C'est pourquoi il est très important pour les traders de suivre la cotation du NASDAQ. Sur xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour les contrats à terme sur le NASDAQ en proposant l'instrument US100 :

Heures de trading du NASDAQ

Qu'en est-il des heures d'ouverture du NASDAQ (US100) ? Cette information est particulièrement importante pour les day traders. Le trading de l'US100 est disponible 4 jours par semaine de 00:05 CET à 23:00 CET avec une courte pause entre 22:15 CET et 22:30 CET du lundi au jeudi, et de 00:05 CET à 22:00 CET - le vendredi. Le trading de l’US100 n'est pas disponible pendant les week-ends sur notre plateforme. Le prix de l'US100 est statique lorsque le marché est fermé. A tout autre moment, les prix sont en constante fluctuation.

Bien entendu, le meilleur moment pour commencer à trader activement le NASDAQ (US100) est pendant les périodes de très forte volatilité, lorsque les investisseurs ressentent des émotions extrêmes et qu'un volume élevé entre sur le marché. Lorsque la peur ou la cupidité sont présentes sur le marché, le volume de l'indice NASDAQ augmente. Cette situation constitue une grande opportunité pour les traders qui aiment le risque, qui utilisent l'effet de levier pour générer des profits importants sur des positions longues mais aussi sur des positions courtes.

L'augmentation de la peur peut être influencée par la publication de nouvelles politiques ou macroéconomiques négatives. Le NASDAQ est l'un des instruments les plus volatils. L'indice est composé de sociétés technologiques américaines qui ont tendance à être très volatiles et à attirer de gros capitaux spéculatifs. Lorsque la peur augmente et est directement liée à des questions macroéconomiques et politiques, par exemple des informations sur la politique monétaire de la FED ou des informations sur un conflit mondial ou une crise politique, les sociétés technologiques commencent à chuter. Cela se produit généralement parce que la technologie est perçue comme un investissement risqué et que, dans les moments de crise, les investisseurs ferment leurs positions sur les actifs risqués. Ces facteurs peuvent créer un sentiment de peur chez les investisseurs, et c'est toujours un signe de grands mouvements sur le NASDAQ. Mais les mouvements à la hausse des prix du NASDAQ peuvent également être dynamiques lorsque les investisseurs pensent que l'économie se stabilise ; se sentant en sécurité, ils reviennent aux investissements risqués.

Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié).

L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. X-Trade Brokers ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 79% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.