La notion de « devise » joue un rôle crucial dans l’économie mondiale. Loin des définitions courantes du dictionnaire français (paroles exprimant un mot d’ordre ou une pensée, formule emblématique de l’héraldique rencontrée sur les armoiries…), la devise au sens financier renvoie à une unité monétaire utilisée comme moyen d’échange international dans le cadre du trading de change. Découvrez tout ce qu’il faut savoir au sujet de la devise : définition et fonctionnement du marché.

Devise : une définition simple

Qu’est-ce qu’une devise ? La définition à donner dépend du contexte. Dans le jargon financier, les devises désignent des actifs financiers liquides, libellés en monnaie étrangère ou locale. Il s’agit d’une unité monétaire émise par un pays étranger (le plus souvent par le biais de sa banque centrale) et employée comme moyen d’échange au niveau international. Sur le territoire national d’émission, la devise est simplement appelée « monnaie ». Ces devises sont représentées par un code alphanumérique à trois lettres, par exemple EUR pour l’euro et USD pour le dollar américain.

Le taux de conversion de la devise fluctue en fonction de sa circulation financière : on parle de taux de change. Sur le Forex, les paires de devises sont principalement cotées sous la forme de paires :

Les paires majeures incluent les principales monnaies du monde et/ou celles qui sont le plus échangées : le dollar américain (USD), le dollar australien (AUD), le dollar canadien (CAD) ou néo-zélandais (NZL), l’euro (EUR), la livre sterling (GBP), le franc suisse (CHF) et le yen (PSD).

Les paires mineures sont celles qui n'incluent pas le dollar américain, mais au moins l'une des trois autres grandes devises (yen, livre sterling ou euro).

On voit que la devise a une définition bien précise dans l’écosystème financier. Cette définition de la devise est associée à ce que l’on appelle le marché des devises, autrement dit le Forex trading : là où les investisseurs échangent des monnaies. Il s’agit du plus gros marché financier au monde, avec un volume moyen de 7 500 milliards de dollars par jour*.

Le Foreign Exchange (terme anglais dont la traduction est « marché des changes ») permet donc d’investir dans les devises en réalisant des transactions de gré à gré. Les stratégies y sont axées sur les variations des cours : par exemple, une entreprise achète une devise « de base » tout en vendant une devise « de cotation » (d’où le fonctionnement par paires). Cette forme de trading est surtout pratiquée par les banques centrales et traditionnelles, les États, les fonds d’investissement, les courtiers et les hedge funds. Mais de plus en plus, les traders professionnels et amateurs investissent sur ce marché.

Vous vous demandez comment trader les devises ? Il faut d’abord prendre conscience des risques liés à ce type de trading, notamment le fait que ces échanges reposent sur des instruments hautement spéculatifs avec des effets de levier importants (voir à ce sujet notre vocabulaire du trading). Concrètement, le risque de perte en capital (et plus encore) est donc élevé. Néanmoins, il est possible de se lancer en limitant les risques :

En réalisant une analyse technique pour prévoir l’évolution des cours des devises.

pour prévoir l’évolution des cours des devises. En choisissant une plateforme de trading sur devises agréée .

. En confiant la gestion de son portefeuille à un courtier spécialisé .

. En optant pour des paires de devises solides .

. En posant des barrières : ordres stop et limites, moment précis où quitter le marché, gestion du risque, etc.

Vous savez désormais ce qu’est une devise (définition et fonctionnement) et comment commencer à trader.