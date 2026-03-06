SCPI et PEA : une incompatibilité réglementaire entre immobilier et actions européennes

Le Plan d’Épargne en Actions est une enveloppe fiscale destinée à encourager l’investissement dans les entreprises européennes. Il permet d’acheter certains titres financiers tout en bénéficiant d’un cadre fiscal spécifique après 5 années de détention.

Son fonctionnement repose sur des règles précises concernant les actifs pouvant y être logés. Le PEA est principalement destiné à accueillir des actions de sociétés établies dans l’Union européenne ou des fonds investis majoritairement dans ces actions.

De leurs côté, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) permettent d’investir collectivement dans l’immobilier : les épargnants achètent des parts qui donnent accès à un patrimoine composé d’immeubles, généralement loués à des entreprises ou des particuliers

Les SCPI ne répondent pas aux critères d’éligibilité du PEA car :

elles ne sont pas cotées en Bourse

elles ne sont pas constituées sous forme de sociétés par actions

elles relèvent d’un régime de société civile lié à l’investissement immobilier

Même lorsque les immeubles détenus par une SCPI sont loués à des entreprises, leur structure juridique reste celle d’une société civile immobilière. Cette spécificité suffit à les exclure des placements pouvant être détenus dans un PEA.

Même si les SCPI ne sont pas éligibles, une exposition indirecte au secteur immobilier reste possible dans un PEA.

Cette exposition passe par des sociétés cotées en Bourse.

ETF et fonds immobiliers éligibles

Certains ETF ou fonds permettent d’investir indirectement dans l’immobilier via des sociétés foncières cotées (souvent des SIIC ou des REIT européennes). Ces entreprises possèdent ou exploitent des actifs comme des bureaux, des centres commerciaux, des entrepôts logistiques ou des logements.

En achetant un ETF immobilier éligible au PEA, l’investisseur ne détient pas directement des immeubles. Il investit dans des actions de sociétés immobilières cotées, ce qui lui permet de profiter de l’évolution du secteur tout en respectant les règles du PEA.

Avantages :

Diversification sur plusieurs sociétés immobilières

Frais souvent faibles pour les ETF indiciels

Accès au secteur immobilier dans une enveloppe PEA

Limites :

Volatilité liée aux marchés boursiers

Revenus versés sous forme de dividendes et non de loyers directs

Performance dépendante de l’évolution des actions immobilières cotées

Foncières cotées accessibles au PEA

Les foncières cotées sont des sociétés immobilières dont les actions s’échangent en Bourse. Leur activité consiste à acquérir, exploiter et valoriser un patrimoine immobilier (bureaux, commerces, logements, logistique) afin de générer des revenus locatifs et de la valeur à long terme.

Lorsqu’elles sont établies dans l’Union européenne et respectent les critères d’éligibilité, leurs actions peuvent être intégrées dans un PEA. L’investisseur accède ainsi au secteur immobilier tout en restant dans une logique d’investissement en actions.

La performance de ce type de placement dépend principalement :

de l’évolution du cours de l’action en Bourse

des résultats financiers et de la gestion du patrimoine immobilier

du contexte économique et des taux d’intérêt, qui influencent fortement le secteur immobilier coté

Investir en SCPI en dehors du PEA : quelles solutions et dans quel cadre fiscal ?

Les SCPI peuvent être détenues selon plusieurs modalités.

Pleine propriété

La pleine propriété est la forme la plus classique d’investissement en SCPI.

L’investisseur achète directement des parts et perçoit les revenus distribués par la société de gestion.

Ces revenus sont généralement imposés comme des revenus fonciers.

La valeur des parts dépend notamment :

de la qualité du patrimoine immobilier

du taux d’occupation des immeubles

de l’évolution du marché immobilier

Assurance-vie

Certains contrats d’assurance-vie permettent d’intégrer des SCPI en unités de compte. Ce qui constitue une des différences majeures entre PEA et assurance vie.

Dans ce cadre, l’investisseur ne détient pas directement les parts en dehors du contrat.

La fiscalité s’applique lors des rachats selon les règles de l’assurance-vie.

Ce mode de détention peut modifier :

le traitement fiscal

la liquidité

la structure des frais

Démembrement de propriété

Le démembrement consiste à séparer temporairement la nue-propriété et l’usufruit d’une part de SCPI.

En nue-propriété, les parts sont achetées avec une décote. Aucun revenu n’est perçu pendant la durée du démembrement.

À la fin de cette période, la pleine propriété est automatiquement reconstituée.

Cette stratégie est souvent utilisée dans une logique d’investissement à long terme.

SCPI et PEA-PME : quelle compatibilité ?

Le PEA-PME est une déclinaison du Plan d’Épargne en Actions destinée à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises européennes. Il permet d’investir dans des sociétés de taille plus modeste que celles généralement présentes dans un PEA classique.

Comme le PEA, cette enveloppe fiscale obéit à des règles précises concernant les titres pouvant y être logés. Les investissements doivent principalement porter sur des actions éligibles au PEA PME, c'est à dire des sociétés européennes ou des fonds majoritairement investis dans ces actions.

Les SCPI sont-elles éligibles au PEA-PME ?

Les parts de SCPI ne peuvent pas être intégrées dans un PEA-PME. Ces placements reposent sur une structure de société civile immobilière, qui ne correspond pas aux titres éligibles dans cette enveloppe.

Le PEA-PME reste réservé aux sociétés par actions et aux fonds investis dans ces entreprises. Même si les SCPI investissent dans l’immobilier d’entreprise et participent indirectement à l’économie, leur statut juridique les exclut du dispositif.

Financement participatif immobilier via le PEA-PME

Le PEA-PME peut toutefois offrir une exposition indirecte à certains projets immobiliers. Dans certains cas, des sociétés par actions finançant des opérations de promotion ou de développement immobilier peuvent être éligibles.

L’investissement consiste alors à financer une opération précise (construction, rénovation ou revente) pendant une durée déterminée. La rémunération dépend du succès du projet et des conditions prévues lors du financement.

Ce type de placement reste différent d’un investissement en SCPI et comporte plusieurs contraintes :