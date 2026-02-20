Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) est une enveloppe fiscale qui permet d’investir dans des titres financiers, comme des actions ou des ETF éligibles.

Tant que les sommes restent investies dans le plan, les gains ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. En effet, le plan comprend un compte espèces et un compte titres. Les achats et ventes effectués dans le PEA ne déclenchent pas d’impôt immédiat. L’imposition intervient uniquement lorsque l'argent est retiré du plan.

L’ancienneté commence à la date du premier versement. C’est cette date qui détermine la fiscalité en cas de retrait.

Fiscalité du PEA avant 5 ans

Régime fiscal du PEA avant 5 ans

Fisaclité du PEA avant 5 ans Traitement fiscal Capital versé Non imposé Gains réalisés Imposés Impôt sur le revenu PFU (12,8 %) ou option pour le barème progressif Prélèvements sociaux Oui (18,6 % depuis le 01/01/2026) Effet du retrait Clôture du plan (en principe)

Tout retrait effectué avant 5 ans entraîne en principe la clôture du plan et l’imposition des gains réalisés (plus-values et dividendes), le capital versé n’étant jamais imposé.

Ces gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %, correspondant à 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux (taux en vigueur depuis le 1er janvier 2026).

Il est toutefois possible d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu, cette option s’appliquant alors à l’ensemble des revenus mobiliers de l’année. Cette solution peut être plus avantageuse pour les contribuables faiblement imposés (tranche marginale de 0 % ou 11 %) et s’exerce lors de la déclaration annuelle de revenus, en cochant l’option correspondante.

Fisaclité du PEA avant 5 ans : les cas d’exonération d’impôt

Cependant, dans certaines situations "exceptionnelles" prévues par la loi, un retrait avant 5 ans peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Ces cas concernent notamment :

l'invalidité du titulaire du PEA ou de son conjoint / partenaire de PACS

le licenciement du titulaire ou de son conjoint / partenaire de PACS

la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint / partenaire de PACS

la création ou reprise d’une entreprise par le titulaire ou son conjoint / partenaire de PACS

Dans ces situations, les prélèvements sociaux restent dus (18,6% depuis 01/01/2026) et le plan est clôturé.

Exemples de fiscalité du PEA avant 5 ans

Pour mieux comprendre l’impact fiscal d’un retrait avant 5 ans, voici deux cas pratiques.

Exemple 1 : Retrait avant 5 ans soumis au PFU

Versements effectués : 10 000 €

Valeur du PEA au moment du retrait : 14 000 €

Gains réalisés : 4 000 €

Les gains sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu + 18,6 % de prélèvements sociaux).

Impôt sur le revenu : 4 000 × 12,8 % = 512 €

Prélèvements sociaux : 4 000 × 18,6 % = 744 €

Total des prélèvements : 1 256 €

👉 Montant net récupéré : 14000 - 1256 = 12 744 €

Le capital investi (10 000 €) n’est pas imposé.

Exemple 2 : Option pour le barème progressif (TMI 11 %)

Ici la tranche marginale d'imposition du contribuable est de 11%

Reprenons le même scénario :

Gains : 4 000 €

Si le contribuable opte pour le barème progressif et se situe dans la tranche à 11 % :

Impôt sur le revenu : 4 000 × 11 % = 440 €

Prélèvements sociaux : 4 000 × 18,6 % = 744 €

Total des prélèvements : 1 184 €

👉 Montant net récupéré : 14000 - 1184 = 12 816 €

Dans ce cas, le barème progressif est plus avantageux que le PFU.

Exemple 3 : Retrait avant 5 ans en cas de licenciement (cas d’exception)

Versements effectués : 10 000 €

Valeur du PEA au moment du retrait : 14 000 €

Gains réalisés : 4 000 €

Situation : licenciement du titulaire du plan

Dans ce cas prévu par la réglementation, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu.

En revanche, les prélèvements sociaux restent dus au taux de 18,6 % (en vigueur depuis le 01/01/2026).

Impôt sur le revenu : 0 €

Prélèvements sociaux : 4 000 × 18,6 % = 744 €

Total des prélèvements : 744 €

👉 Montant net récupéré : 14000 - 744 = 13 256 €

Le capital investi (10 000 €) n’est jamais imposé. Le plan est toutefois clôturé, malgré l’exonération d’impôt sur le revenu.

Fiscalité du PEA après 5 ans

Fiscalité du PEA après 5 ans Traitement fiscal / fonctionnement Impôt sur le revenu (sur les gains) Exonéré Prélèvements sociaux (sur les gains) Oui (18,6% en 2026) Retrait partiel Possible sans clôture du plan Versements complémentaires Autorisés (dans la limite du plafond de versements) Clôture automatique Non en cas de retrait partiel (après 5 ans) Retrait total Clôture du plan

Après 5 ans de détention, le PEA devient nettement plus avantageux : en cas de retrait, les gains (plus-values et dividendes) sont exonérés d’impôt sur le revenu, tandis que les prélèvements sociaux restent dus uniquement sur la part de gains, au taux en vigueur au moment du retrait (18,6% au 1er janvier 2026).

Un retrait partiel est possible sans entraîner la clôture : le PEA peut continuer à fonctionner et de nouveaux versements peuvent être effectués, dans la limite du plafond de versements du PEA. En revanche, un retrait total entraîne la clôture du plan.

Dans cette optique de long terme, les frais de gestion du PEA et de courtage prennent une importance particulière, car ils viennent impacter directement la performance globale du plan. Les écarts entre les meilleurs PEA peuvent être significatifs selon les profils d’investisseurs.

Fiscalité des dividendes et des plus-values du PEA

Les dividendes perçus dans le PEA ne sont pas imposés immédiatement. Ils s’ajoutent au gain global du plan.

Lorsqu’un dividende provient d’une société étrangère, une retenue à la source peut être appliquée dans le pays d’origine. Cette retenue ne remet pas en cause la fiscalité française du PEA. Elle réduit simplement le montant du dividende perçu.

Ce traitement concerne aussi bien les actions que les fonds indiciels respectant les critères des ETF éligibles au PEA.

La fiscalité peut améliorer le rendement net sur le long terme, mais elle ne garantit pas la performance. Le rendement du PEA dépend avant tout des marchés et des choix d’investissement.

Fiscalité du PEA vs assurance vie

Le PEA et l’assurance vie sont deux enveloppes fiscales permettant d’investir à long terme, mais leur logique fiscale est différente.

Critère PEA Assurance vie Imposition avant 5 ans PFU 31,4 % sur la part de gains (12,8 % IR + 18,6 % PS) PFU ou barème progressif sur la part de gains Imposition après 5 ans Exonération d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus Toujours imposable, mais abattement après 8 ans Abattement annuel Aucun 4 600 € (9 200 € pour un couple) après 8 ans Fiscalité en cas de succession Intégré à l'actif successoral selon les règles de succession du PEA Cadre successoral spécifique et abattements dédiés Supports d’investissement Principalement actions européennes Fonds en euros, unités de compte, supports diversifiés

Le PEA devient particulièrement avantageux après 5 ans, puisque les gains retirés sont exonérés d’impôt sur le revenu (les prélèvements sociaux restant dus). En revanche, il ne bénéficie d’aucun abattement annuel et son cadre successoral est plus classique.

L’assurance vie, de son côté, reste imposable en cas de retrait, mais elle offre un abattement annuel sur les gains après 8 ans ainsi qu’un cadre successoral spécifique, souvent considéré comme l’un de ses principaux atouts.

Choisir entre le PEA ou l'assurance vie dépend donc de l’horizon d’investissement, du niveau de diversification recherché et des objectifs patrimoniaux (complément de revenus, transmission, capitalisation).

Fiscalité du PEA vs compte-titres ordinaire (CTO)

Critère PEA Compte-titres ordinaire (CTO) Imposition des dividendes Pas d’imposition tant qu’il n’y a pas de retrait Imposition l’année de perception (PFU 31,4 % ou barème) Imposition des plus-values Pas d’imposition tant qu’il n’y a pas de retrait Imposition lors de la cession (PFU 31,4 % ou barème) Après 5 ans Exonération d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux dus Aucun avantage spécifique lié à la durée Plafond de versement Oui (plafond réglementé) Aucun plafond Univers d’investissement Principalement actions européennes éligibles Large accès aux marchés mondiaux

Le PEA et le compte-titres ordinaire (CTO) permettent tous deux d’investir en actions et en produits financiers, mais leur traitement fiscal diffère fortement.

Le PEA fonctionne comme une enveloppe fiscale : tant qu’aucun retrait n’est effectué, les gains ne sont pas imposés. Après 5 ans, les gains retirés sont exonérés d’impôt sur le revenu et seuls les prélèvements sociaux restent dus.

Le compte-titres ordinaire, en revanche, ne bénéficie d’aucune enveloppe fiscale : les dividendes et plus-values sont imposés chaque année, même en l’absence de retrait du capital.

Ainsi, le PEA offre un cadre fiscal bien plus avantageux pour investir en bourse. Néanmoins, les deux ne sont pas à opposer. Ils sont plutôt complémentaires car le CTO permet de dépasser le plafond de versement du PEA de 150 000€ ainsi que d'investir dans une gamme d'actifs beaucoup plus large.