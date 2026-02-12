Les actions PEA-PME regroupent des PME et ETI européennes issues de secteurs économiques variés.

regroupent des PME et ETI européennes issues de secteurs économiques variés. Leur éligibilité dépend exclusivement des caractéristiques de l’entreprise émettrice et peut évoluer dans le temps.

La comparaison des valeurs repose sur des critères financiers, sectoriels et structurels, sans hiérarchisation de performance

Top 10 des meilleures actions éligibles au PEA-PME Cette sélection d'actions PEA-PME ne constitue ni un classement, ni une recommandation d’investissement. Action Secteur Capitalisation boursière (M€) Chiffre d’affaires (M€) Résultat net (M€) Profil Lectra Logiciels industriels 874 526,7 29,6 Industriel / technologique Actia Group Équipements électroniques 69 535,1 18,2 Industriel Figeac Aéro Aérospatiale 445 432,3 3,6 Cyclique ABC Arbitrage Finance 329 0 26,8 Financier Abivax Biotechnologie 7 939 0 -176,2 Innovation / risque élevé 2CRSi Serveurs informatiques 398 220,7 2,1 Technologique Kalray Semi-conducteurs 48 24,8 -23,3 Deep tech Groupe LDLC E-commerce 102 534,5 -10,9 Distribution Bastide Le Confort Médical Santé à domicile 172 491,2 1,56 Services de santé NRJ Group Médias 580 413,9 42 Médias Quelles actions dans un PEA PME ? Le PEA-PME constitue une déclinaison spécifique du Plan d’Épargne en Actions, conçue pour orienter l’investissement vers les petites et moyennes entreprises européennes. Toutes les actions ne peuvent pas être intégrées dans un PEA-PME. L’éligibilité repose exclusivement sur les caractéristiques de l’entreprise émettrice, indépendamment de sa performance boursière ou de son historique de cours. Sont concernées les actions d’entreprises européennes qualifiées de PME ou d’ETI au sens réglementaire. Cela inclut des sociétés cotées sur des marchés dédiés aux petites capitalisations, mais également certaines entreprises non cotées répondant aux conditions prévues par la loi. L’univers des actions PEA-PME couvre une large diversité de secteurs, tels que l’industrie, la santé, les technologies, les services, la consommation ou encore l’ingénierie. Cette diversité sectorielle permet d’envisager des portefeuilles exposés à différents moteurs économiques, tout en respectant le cadre réglementaire du plan. Critères d’éligibilité des actions PEA PME La liste des entreprises éligibles évolue dans le temps. Une société peut perdre son éligibilité si elle dépasse certains seuils ou si sa situation juridique évolue. L’intégration d’une action dans un PEA-PME repose sur plusieurs critères cumulatifs définis par la loi. Plus précisément : L’entreprise doit avoir son siège social dans l’Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale avec la France.

l’entreprise doit employer moins de 5000 salariés et réaliser soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros, soit présenter un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. Ces seuils permettent de distinguer les PME et ETI des grandes entreprises cotées.

la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Certaines structures spécifiques, comme les sociétés d’investissement immobilier cotées, sont exclues du dispositif. Tandis qu'il existe des ETF éligibles au PEA, l'investissement en ETF PEA PME n'est pas possible à ce jour. Critères de sélection des actions PEA PME Critère Objectif Élément analysé Taille de l’entreprise Vérifier l’éligibilité Effectifs, chiffre d’affaires, total de bilan Secteur d’activité Diversifier l’exposition Industrie, santé, technologie, services Situation financière Apprécier la solidité Résultat net, endettement Rentabilité Évaluer la création de valeur Marge nette, EBITDA Volatilité Mesurer le risque Amplitude des variations de cours Liquidité Facilité d’exécution Volumes échangés Phase de développement Comprendre le profil de développement Croissance, redressement, innovation Les règles d’éligibilité des actions doivent également être mises en perspective avec les plafonds de versement du PEA, qui encadrent les montants pouvant être investis dans ce type d’enveloppe. Le choix des actions PEA-PME s’intègre plus largement dans une réflexion sur le support d’investissement, entre PEA et compte-titres ou PEA et assurance vie dont les caractéristiques diffèrent sur le plan fiscal et réglementaire. Egalement afin de maximiser le rendement du PEA sur 5 ou 10 ans, il est primordial de tenir compte des différents frais. En effet d'un PEA à l'autre, les frais d'ouverture, frais de garde ou encore frais de courtage du PEA diffèrent grandement. Par exemple, les banque traditionnels imposent générallement des frais de gardes qui peuvent être de plusieurs centaines d'euros tandis que les courtiers spécialisés qui proposent les meilleurs PEA de 2026 n'imposent aucun frais de garde.

FAQ Quel est le rendement d'un PEA-PME ? Il n’existe pas de rendement moyen garanti pour un PEA-PME. Celui-ci dépend exclusivement de la performance des actions détenues. À titre indicatif, sur longue période, les petites et moyennes capitalisations européennes ont historiquement affiché des performances annuelles moyennes souvent comprises entre 6 % et 9 %, selon les périodes et les conditions de marché. Ces données reposent sur des observations passées. Elles ne constituent ni une moyenne contractuelle ni une garantie de rendement. Les actions PEA-PME peuvent connaître des phases de forte progression comme des périodes de repli marquées, en raison de leur volatilité plus élevée. Quel est l’intérêt d’un PEA-PME ? Le PEA-PME permet d’accéder à un univers d’investissement distinct de celui des grandes entreprises cotées, en se concentrant sur les PME et ETI européennes. Il constitue un outil de diversification pour un portefeuille boursier, en exposant l’épargne à des sociétés souvent positionnées sur des marchés de niche ou en phase de développement. Les actions PEA-PME peuvent ainsi compléter d’autres formes d’exposition aux marchés actions, comme les ETF éligibles au PEA, qui offrent une diversification plus large. Son intérêt repose également sur son cadre fiscal, identique à celui du Plan d’Épargne en Actions, qui favorise une détention à long terme des titres. Quelle est la fiscalité des dividendes dans un PEA-PME ? Les dividendes perçus dans un PEA-PME ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu tant qu’aucun retrait n’est effectué. Ils sont automatiquement intégrés au plan et bénéficient du régime fiscal du PEA-PME. En cas de retrait après cinq ans de détention, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu, seuls les prélèvements sociaux restant dus sur la part correspondant aux gains. Avant ce délai, un retrait entraîne la clôture du plan et l’application de la fiscalité en vigueur.

