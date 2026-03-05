Que signifie la clôture d’un PEA ?

La clôture d’un PEA correspond à la fermeture complète du plan d’épargne en actions. Elle entraîne la suppression du compte espèces ainsi que du compte-titres associé. L’antériorité fiscale acquise est alors perdue.

Les titres peuvent être vendus (clôture PEA numéraire) ou transférés vers un compte-titres ordinaire, sans conserver le régime fiscal spécifique du PEA.

Que se passe-t-il en cas de clôture d’un PEA avant 5 ans ?

Lors de la cloture d'un PEA avant 5 ans, la plus-value est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sont calculés sur la part de gains nets constatés à la date de clôture. Le taux s’élève actuellement à 18,6 % au premier janvier 2026.

Le PEA-PME obéit aux mêmes principes en cas de clôture anticipée.

Clôture PEA après 5 ans : quelle fiscalité s’applique ?

En cas de clôture du PEA après 5 ans, la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent dus au taux en vigueur au moment de la clôture.

Ce principe reste identique en cas de cloture du PEA après 8 ans.

Le PEA peut également, sous conditions, être transformé en rente viagère, ce qui met fin à son fonctionnement initial.

Que se passe-t-il en cas de clôture PEA en moins-value ?

Si la valeur du PEA à la clôture est inférieure au total des versements, il n’y a aucune plus-value, donc aucun impôt ni prélèvement social à payer.

La fiscalité du PEA ne s’applique que sur un gain net global calculé ainsi : Gain net = valeur du plan au moment de la clôture – total des versements

Cette perte n’est pas définitivement perdue sur le plan fiscal. Elle peut être imputée sur des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées en dehors du PEA, par exemple sur un compte-titres ordinaire.

Si la moins-value ne peut pas être intégralement utilisée la même année, le solde peut être reporté et imputé sur des plus-values de même nature pendant les dix années suivantes, conformément aux règles applicables aux moins-values mobilières.

Il est toutefois important de noter que les pertes enregistrées à l’intérieur du PEA ne sont pas fiscalement utilisables tant que le plan reste ouvert. L’imputation n’est possible qu’au moment de la clôture du plan, lorsque la perte globale est définitivement constatée.

Quelle différence entre retrait et clôture d’un PEA ?

Un retrait correspond à une sortie d'argent du plan, tandis qu'une cloture entraine la fermeture définitive du PEA et la perte de son antériorité fiscale.

Un retrait du PEA avant 5 ans entraîne en principe la clôture automatique du plan.

Cependant certaines situations exceptionelles prévues par la réglementation permettent de retirer avant 5 ans sans entrainer la cloture du plan :

le licenciement du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de PACS

l'invalidité catégorie 2 ou 3 du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de PACS

la mise à la retraite anticipé du titulaire ou de son conjoint ou partenaire de PACS

Après 5 ans, un retrait partiel n’entraîne plus la clôture du PEA. Depuis la loi PACTE de 2019, il est également possible de continuer à effectuer des versements sur le plan après un retrait, dans la limite du plafond de versements du PEA.

Dans quels cas la clôture du PEA est-elle obligatoire ?

La clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA) intervient automatiquement lorsque les conditions légales de fonctionnement du plan ne sont plus respectées. Dans ces situations, la clôture intervient à la date du manquement, et les conséquences fiscales sont appliquées immédiatement.

Voici les situations qui peuvent entraîner la clôture forcée du plan (BOFiP-Impôts relative au PEA)

le décès du titulaire : le PEA est automatiquement clôturé au moment du décès et ne peut pas être transmis tel quel aux héritiers ; les titres sont alors intégrés à la succession conformément aux règles de succession du PEA

: le PEA est automatiquement clôturé au moment du décès et ne peut pas être transmis tel quel aux héritiers ; les titres sont alors intégrés à la succession conformément aux règles de succession du PEA le dépassement du plafond légal de versements (150 000 € pour un PEA classique) ;

la détention de titres non éligibles au PEA ou le maintien de titres devenus inéligibles ;

la détention de plusieurs PEA par une même personne, ce qui est interdit : dans ce cas, l’ensemble des plans peut être clos ;

le non-respect de certaines règles spécifiques, par exemple en cas de démembrement de titres ou de dépassement de la participation autorisée dans une société.

Certaines situations n’entraînent pas automatiquement la clôture du plan. C’est notamment le cas d’un changement de résidence fiscale à l’étranger. Depuis les évolutions récentes de la réglementation, un titulaire peut conserver son PEA même s’il quitte la France, sauf en cas de transfert de résidence vers un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de la législation fiscale française, auquel cas le plan doit être clôturé.

Ainsi, la clôture du PEA peut résulter soit d’un retrait anticipé avant 5 ans, soit d’un événement personnel (comme le décès), soit encore du non-respect des règles de fonctionnement du plan prévues par la réglementation fiscale.

Quels frais peuvent s’appliquer lors de la clôture d’un PEA ?

La clôture d’un plan d’épargne en actions peut entraîner certains frais, dont le montant dépend de l’établissement gestionnaire et des opérations réalisées au moment de la sortie. En pratique, les meilleurs PEA ne facturent pas la fermeture elle-même, mais peuvent appliquer des frais liés aux opérations nécessaires à la sortie.

Toutefois, ces frais sont sont encadrés par la réglementation, notamment depuis la loi PACTE et le décret n° 2020-95 du 5 février 2020, qui a instauré un plafonnement de plusieurs frais applicables aux PEA.

Par exemple, si la clôture du plan nécessite la vente des titres détenus dans le PEA, des frais de courtage (frais de transaction) peuvent s’appliquer. Ces derniers ne peuvent pas dépasser 0,5 % du montant de l’ordre lorsqu’il est passé en ligne, et 1,2 % dans les autres cas.

Quels sont les délais de clôture d’un PEA ?

Le délai de clôture d'un PEA dépend principalement de la situation du plan au moment de la demande.

Lorsque des titres doivent être vendus, le temps nécessaire à leur liquidation peut allonger la procédure, notamment si plusieurs lignes sont détenues. Le traitement administratif interne de l’établissement joue également un rôle, en particulier pour la vérification des opérations et le calcul définitif des gains ou pertes.

En pratique, les délais de clôture du PEA s’étendent généralement sur plusieurs jours ouvrés. Ils peuvent être légèrement plus longs en cas de transfert de titres vers un autre établissement ou lorsque le portefeuille comporte un nombre important de positions.

La demande de clôture d’un PEA doit être adressée à l’établissement gestionnaire du plan. Selon les modalités prévues par la banque ou le courtier, elle peut être effectuée par courrier recommandé ou via l’espace client en ligne.

La demande doit mentionner les références du plan concerné ainsi que les instructions relatives au devenir des titres encore détenus (liquidation ou transfert) et au virement du solde disponible.

Un écrit formalisé permet de sécuriser la procédure et d’éviter tout malentendu sur les modalités de clôture.

Modèle de lettre de clôture d'un PEA

Objet : Demande de clôture de mon Plan d’Épargne en Actions

Je soussigné(e), titulaire du PEA n° [référence], demande la clôture définitive de mon plan d’épargne en actions ouvert au sein de votre établissement.

Je vous remercie de procéder, conformément à mes instructions, à la liquidation des positions encore détenues et au virement du solde disponible sur mon compte bancaire associé.

Je souhaite recevoir un relevé détaillé récapitulant les versements effectués ainsi que le résultat constaté à la date de clôture.

Signature

Le transfert du PEA peut-il constituer une alternative à la clôture ?

Avant de procéder à la clôture d’un PEA, le transfert vers un autre établissement peut constituer une solution alternative permettant de conserver l’antériorité fiscale du plan. Dans ce cas, le PEA reste juridiquement ouvert et seule la structure de gestion change.

Le transfert de PEA repose sur le déplacement du compte espèces et des titres vers un nouvel établissement, sans remise à zéro de la date d’ouverture ni des avantages acquis.

Cette option peut être envisagée lorsque la réflexion porte davantage sur les conditions de gestion que sur la pertinence du support lui-même.