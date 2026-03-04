Retrait de liquidité sur un PEA et gestion du compte espèces

Un retrait d’un PEA avant 5 ans entraîne en principe la clôture du plan.

Après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu mais restent soumis aux prélèvements sociaux.

Un retrait sur un PEA peut réduire l'effet de capitalisation et modifier la stratégie d'investissement.

Fonctionnement et conditions de retrait du PEA Le retrait sur PEA correspond à une sortie d’argent du plan. Tant qu’aucun retrait n’est effectué, les dividendes et plus-values ne subissent pas de frottement fiscaux. Avant d'effectuer un retrait, il est nécessaire de vérifier : l’ancienneté du plan

la part de gains incluse dans la somme retirée

la disponibilité des liquidités

le plafond de versement du PEA déjà utilisé Ces éléments déterminent les conséquences fiscales et patrimoniales. Retrait du PEA avant 5 ans Cloture du Plan et cas d'exceptions Tout retrait avant 5 ans, qu'il soit partiel ou total entraîne la clôture immédiate du PEA. Il existe néanmoins des cas exceptionnels qui permettent de faire un retrait avant 5 ans sans entrainer la clôture du plan : l'invalidité du titulaire du PEA ou de son conjoint / partenaire de PACS

le licenciement du titulaire ou de son conjoint / partenaire de PACS

la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son conjoint / partenaire de PACS Fiscalité en cas de retrait avant 5 ans La fiscalité du PEA en cas de retrait avant 5 ans varie selon que le plan est en plus-value ou en moins value. Cas n°1 PEA en plus-value Si le PEA a généré des gains et qu'un retrait est effectué avant 5 ans de détention, alors : le plan est cloturé

les gains sont imposés (PFU de 12,8% + 18,6% de prélèvements sociaux) Par exemple, à l'ouverture du PEA 10 000€ sont versés et 3 ans plus tard le plan vaut 13 000€, alors les gains sont de 3000€ et le montant de l'impôt est de 3 000€ × 31,4 % = 942 €. Cas n°2 PEA en moins-value Si le plan a généré des pertes et qu'un retrait est effectué avant 5 ans de détention, alors : aucun impôt à payer

le plan est clôturé

la moins-value peut être imputée sur d'autres plus-values mobilières Ainsi si 10 000€ sont versés à l'ouverture de PEA et qu'au moment du retrait 3 ans plus tard le PEA est en perte et vaut 7000€, alors le plan est clôturé et il sera possible de déduire ces 3 000 € d’une future plus-value. Retrait du PEA après 5 ans Après 5 ans, le fonctionnement du PEA devient plus souple. Un retrait partiel n’entraîne pas la clôture du PEA tandis qu'un retrait total entraine sa cloture immédiate. Il est possible d’effectuer plusieurs retraits partiels au fil du temps tout en conservant l’antériorité fiscale. Les gains inclus dans la somme retirée sont exonérés d’impôt sur le revenu tandis que les prélèvements sociaux restent dus. En 2026, le taux des prélèvements sociaux est de 18,6 %. Après un retrait, le PEA reste ouvert. Il est toujours possible de poursuivre ses investissements et d'effectuer des versements dans la limite du plafond de versement du PEA. Il n’existe pas de régime fiscal particulier pour un retrait de PEA après 8 ans, ce qui constitue une différence majeure entre le PEA et l'assurance vie. Calcul de la plus-value lors d’un retrait partiel du PEA Le calcul de la plus-value lors d'un retrait partiel du PEA repose sur une règle de proportionnalité entre capital investi et gains accumulés. Exemple : 80 000 euros versés

100 000 euros de valeur totale

20 000 euros de gains Les gains représentent 20 % de la valeur du plan. Pour un retrait partiel de 10 000 euros : 8 000 euros correspondent au capital versé

2 000 euros correspondent aux gains Seuls les 2 000 euros sont soumis à l’imposition applicable. Retrait de liquidité sur un PEA et gestion du compte espèces Un retrait de liquidité sur un PEA concerne les espèces disponibles sur le compte. Si des liquidités sont présentes, le transfert peut être effectué directement vers le compte bancaire associé. Le portefeuille reste inchangé. Lorsque les espèces sont insuffisantes, une vente de titres est nécessaire avant le retrait. Cette opération peut générer des frais conformément aux règles encadrant les frais d’un PEA. Cela impacte le rendement du PEA. L’impact dépend également des supports détenus, qu’il s’agisse d’ETF éligibles au PEA ou de titres intégrés dans un PEA PME.

FAQ Le retrait d’un PEA est-il plafonné en montant ? Il n’existe aucun plafond spécifique pour un retrait. Le montant dépend uniquement des liquidités disponibles et de la valeur des titres détenus. Combien de temps faut-il pour recevoir l’argent après un retrait d’un PEA ? Le délai dépend de l’établissement gestionnaire. Lorsque les espèces sont disponibles, le transfert intervient généralement en quelques jours ouvrés. Un retrait d’un PEA est-il possible en une seule fois ? Il est possible d’effectuer un retrait total correspondant à la totalité des sommes disponibles sur le plan. Cette opération entraîne la clôture du PEA Le retrait d’un PEA peut-il être refusé par l’établissement gestionnaire ? Un établissement gestionnaire ne peut pas refuser un retrait conforme aux règles de fonctionnement du plan. En revanche, des contraintes techniques ou des opérations en cours peuvent retarder son exécution.

