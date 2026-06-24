Alphabet Resmi Masuk Dow Jones

Alphabet (GOOGL.US) resmi bergabung ke dalam indeks Dow Jones Industrial Average pada 29 Juni 2026, menggantikan Verizon Communications dalam indeks blue-chip berisi 30 saham tersebut. Langkah ini terjadi hanya dua bulan setelah perusahaan membukukan salah satu kuartal terbaik dalam sejarahnya, dengan pendapatan mencapai USD 109,9 miliar, pertumbuhan Google Cloud sebesar 63%, dan bisnis Search yang membuktikan bahwa ancaman disrupsi AI belum menggoyahkan mesin iklan utama perusahaan.

Dengan harga saham berada di sekitar USD 346, atau sekitar 15% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, pertanyaan bagi investor menjadi sederhana: apakah kombinasi masuknya Alphabet ke Dow Jones, fundamental yang semakin kuat, dan valuasi yang relatif terkompresi menjadikan saham ini salah satu pilihan paling menarik di sektor teknologi saat ini?

Mengapa Masuknya Alphabet ke Dow Jones Penting?

Alphabet kini menjadi perusahaan teknologi mega-cap kelima yang masuk ke dalam Dow Jones Industrial Average, bergabung dengan Apple, Microsoft, Amazon, dan NVIDIA.

Perubahan ini menggantikan Verizon yang kontribusinya terhadap indeks semakin kecil akibat harga saham yang rendah, hanya menyumbang sekitar 0,5% dari bobot total Dow. Karena Dow Jones merupakan indeks berbasis harga saham (price-weighted), bukan kapitalisasi pasar, harga saham Alphabet yang berada di sekitar USD 346 akan memberikan pengaruh jauh lebih besar terhadap pergerakan indeks dibandingkan Verizon.

Menurut S&P Dow Jones Indices, penambahan Alphabet akan memperkuat eksposur indeks terhadap tema-tema utama seperti kecerdasan buatan (AI), cloud computing, teknologi kesehatan, dan periklanan digital.

Dampak paling langsung akan dirasakan oleh dana pasif yang melacak Dow Jones, termasuk SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Dana-dana tersebut diwajibkan membeli saham Alphabet dan menjual saham Verizon menjelang tanggal efektif 29 Juni, menciptakan arus pembelian institusional dalam jangka pendek.

Meski efek ini bersifat mekanis dan bukan fundamental, sejarah menunjukkan bahwa saham yang baru masuk indeks sering mendapatkan dorongan sentimen positif dalam jangka pendek. Lebih penting lagi, masuknya Alphabet mencerminkan bagaimana struktur ekonomi Amerika Serikat telah berubah. Saat ini, lima dari tujuh perusahaan "Magnificent Seven" telah menjadi anggota Dow Jones, menunjukkan dominasi model bisnis berbasis AI dalam mendefinisikan perusahaan blue-chip modern.

Mesin Pertumbuhan yang Belum Melambat

Laporan keuangan Q1 2026 menjadi salah satu kuartal terbaik Alphabet. Pendapatan mencapai USD 109,9 miliar, melampaui konsensus lebih dari USD 2,7 miliar dan mencatat kuartal ke-11 berturut-turut dengan pertumbuhan dua digit. Google Cloud menjadi sorotan utama dengan pertumbuhan 63% YoY menjadi USD 20 miliar. Margin operasionalnya meningkat menjadi 33%, dibandingkan hanya 17% pada periode yang sama tahun lalu.

Salah satu indikator paling menarik adalah Remaining Performance Obligations (RPO), yaitu pendapatan kontraktual yang sudah dikunci namun belum diakui. Nilainya hampir dua kali lipat secara kuartalan menjadi lebih dari USD 460 miliar, memberikan visibilitas pendapatan yang sangat kuat untuk beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, Google Search yang sebelumnya dikhawatirkan akan terganggu oleh chatbot AI justru tumbuh 19% menjadi USD 60,4 miliar. Manajemen menyebut fitur AI Overviews yang terintegrasi dalam hasil pencarian kini menghasilkan monetisasi yang sebanding dengan format pencarian tradisional. Jumlah pelanggan berbayar YouTube, Google One, dan layanan konsumen lainnya mencapai 350 juta pengguna. Gemini Enterprise juga mencatat pertumbuhan pengguna aktif bulanan berbayar sebesar 40% secara kuartalan.

Waymo turut mencetak pencapaian penting dengan lebih dari 500.000 perjalanan otonom penuh setiap minggu. Satu-satunya titik lemah datang dari bisnis iklan YouTube yang membukukan pendapatan USD 9,9 miliar. Meski masih tumbuh 11%, angka tersebut sedikit di bawah ekspektasi analis.

Belanja Modal AI yang Terus Meningkat

Lintasan belanja modal (capex) menjadi topik yang paling banyak diperdebatkan investor. Manajemen menaikkan panduan belanja modal 2026 menjadi USD 180–190 miliar dari sebelumnya USD 175–185 miliar, mencerminkan lonjakan permintaan terhadap kapasitas komputasi AI. Pada Q1 saja, Alphabet menghabiskan USD 35,7 miliar untuk capex, lebih dari dua kali lipat dibandingkan USD 17,2 miliar pada Q1 2025. CEO Sundar Pichai menyatakan bahwa perusahaan saat ini menghadapi keterbatasan kapasitas komputasi. Menurutnya, pendapatan Google Cloud sebenarnya bisa lebih tinggi jika kapasitas yang tersedia mampu memenuhi seluruh permintaan pasar. Inilah dilema utama bagi investor: belanja modal memang sangat besar, namun permintaan yang ada menunjukkan pasar masih kekurangan pasokan kapasitas AI.

Valuasi dan Hal yang Perlu Dicermati Investor

Meskipun merupakan salah satu perusahaan mega-cap dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Alphabet saat ini diperdagangkan pada trailing P/E sekitar 26x. Angka ini masih berada di bawah rata-rata sektor teknologi yang mendekati 37x dan relatif sejalan dengan rata-rata historis perusahaan. Forward P/E berada di sekitar 22x, hanya sedikit di atas forward P/E S&P 500 yang berada di kisaran 21,8x.

Untuk perusahaan yang mencatat:

Pertumbuhan pendapatan 22%

Pertumbuhan laba lebih dari 80%

Posisi sentral dalam pembangunan infrastruktur AI

Dominasi di pasar periklanan digital

kompresi valuasi ini menjadi cukup menarik.

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Konsensus dari 63 analis yang disurvei S&P Global memberikan rating Strong Buy, dengan target harga rata-rata 12 bulan sebesar USD 433. Target tersebut mengindikasikan potensi kenaikan sekitar 25% dari harga saat ini. Target tertinggi berada di USD 515, sementara target terendah berada di USD 310. Rentang yang cukup lebar ini mencerminkan perdebatan investor mengenai apakah program capex AI senilai USD 180–190 miliar akan menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang atau justru menekan margin dalam waktu yang lama.

Margin free cash flow turun dari 21% menjadi hanya 9,2% pada Q1 2026 akibat kombinasi belanja modal besar dan pengeluaran akuisisi sebesar USD 33,6 miliar. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa saham Alphabet belum kembali ke rekor tertingginya.

Katalis Berikutnya yang Perlu Diperhatikan

Beberapa faktor akan menjadi penentu arah saham Alphabet pada paruh kedua 2026:

Laporan keuangan berikutnya yang dijadwalkan pada 23 Juli.

Kemampuan Google Cloud mempertahankan pertumbuhan 63%.

Perkembangan belanja modal AI dan dampaknya terhadap margin.

Efek arus dana pasif setelah masuk Dow Jones pada 29 Juni.

Tingkat adopsi Gemini Enterprise.

Kemajuan komersialisasi Waymo.

Perkembangan regulasi terkait bisnis Search.

Dengan pertumbuhan pendapatan yang terus meningkat, margin yang masih berkembang, valuasi yang relatif murah dibanding banyak saham teknologi besar lainnya, serta status baru sebagai anggota Dow Jones, investor kini menghadapi satu pertanyaan utama:

Apakah Alphabet, dengan valuasi sekitar 26x laba dan pertumbuhan yang lebih cepat dibanding sebagian besar perusahaan mega-cap lainnya, mulai menjadi terlalu menarik untuk diabaikan?