Sesi perdagangan Senin di Wall Street memperlihatkan Alphabet dan Tesla memimpin kenaikan nominal. Saham Google mulai memulihkan sebagian kerugian dalam beberapa pekan terakhir dan naik sekitar 4% pada sesi hari ini.

Katalis utama datang dari debut simbolis, tetapi penting bagi pasar, saham GOOGL di Dow Jones Industrial Average. Perusahaan menggantikan Verizon dan bergabung dengan lima anggota Magnificent Seven lainnya yang sudah masuk indeks ikonis berisi 30 komponen tersebut, yaitu Nvidia, Amazon, Apple, dan Microsoft.

Dengan harga saham sekitar $350, Alphabet langsung naik ke posisi keenam dari sisi bobot dalam indeks berbasis harga tersebut.

Katalis tambahan datang dari laporan Financial Times yang mengungkap bahwa Google membatasi akses kapasitas komputasi untuk sejumlah klien enterprise utama, termasuk Meta.

Meski terdengar mengkhawatirkan, dalam jangka pendek pasar justru menafsirkan hal ini sebagai sinyal bahwa permintaan terhadap Gemini melebihi pasokan. Secara paradoks, kondisi ini memperkuat narasi mengenai kekuatan produk AI Google.

Meski terjadi rebound, konteks makro untuk GOOGL masih menantang. Perusahaan sedang mengalami salah satu bulan terburuk sejak Februari tahun lalu, dengan saham ditutup melemah dalam enam dari tujuh pekan terakhir.

Investor saat ini memperhitungkan sejumlah risiko, mulai dari keluarnya talenta kunci dari DeepMind, termasuk Noam Shazeer yang pindah ke OpenAI, tekanan harga dari model AI China, hingga ketegangan pada neraca perusahaan.

DeepSeek V4 diperkirakan hadir dalam beberapa pekan mendatang, sementara Alphabet untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade melewatkan program buyback saham pada Q1. Total utang perusahaan juga naik lebih dari $140 miliar untuk membiayai perlombaan belanja modal AI.

Debut di Dow merupakan pencapaian penting, tetapi tidak otomatis mengubah fundamental perusahaan.

Perlu diingat, tiga perusahaan terakhir yang masuk ke indeks tersebut, yaitu Nvidia, Salesforce, dan Apple, justru kehilangan nilai dalam 60 hari setelah dimasukkan ke DJIA.

Pertanyaan utama bagi investor masih belum terjawab. Apakah belanja modal besar-besaran ini dapat berubah menjadi profit AI sebelum model berbiaya lebih rendah dari China menekan posisi Gemini di pasar enterprise?

Saham GOOGL saat ini mencoba rebound di atas EMA 100 hari, yang dapat menjadi titik kontrol penting dari perspektif analisis teknikal. Sumber: xStation