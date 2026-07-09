Ketika Big Tech Memangkas Karyawan tapi Justru Menggandakan Belanja Modal

Pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor teknologi sepanjang 2026 telah melampaui 165.000 pekerja di lebih dari 400 perusahaan. Namun, perusahaan-perusahaan yang sama justru membukukan pendapatan rekor dan berkomitmen pada siklus belanja modal terbesar dalam sejarah korporasi. Ini bukan cerita tentang perusahaan yang sedang kesulitan. Ini adalah cerita tentang perusahaan yang mengalihkan modal, tenaga kerja, dan prioritas strategis dari operasi lama menuju infrastruktur AI dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polanya konsisten: memangkas jumlah karyawan di unit yang tidak lagi sejalan dengan roadmap berbasis AI, lalu mengalirkan penghematannya ke GPU, data center, dan komputasi generasi berikutnya.

*Angka dalam miliar USD. Sumber: CNBC, Bloomberg, laporan perusahaan. Data per Juli 2026.

Microsoft Pangkas Unit Lemah, Fokus Besar ke Investasi AI

Keputusan Microsoft untuk menghapus 4.800 posisi minggu ini menjadi ilustrasi paling jelas tentang bagaimana AI mengubah alokasi sumber daya perusahaan, bukan sekadar menggantikan pekerja satu per satu. Dua pertiga dari PHK, sekitar 3.200 posisi, berasal dari Xbox, divisi yang oleh CEO Xbox Asha Sharma disebut “tidak sehat”, dengan margin operasi 3 hingga 10 kali lebih rendah dibanding bisnis platform sejenis dan merugi 64 sen untuk setiap dolar yang diinvestasikan di studio game. Sisanya mengenai tim sales komersial dan consulting yang sedang direstrukturisasi menuju model go-to-market berbasis AI.

Yang membuat kasus ini menarik adalah timing-nya. Pada saat yang bersamaan, Microsoft memproyeksikan belanja modal sebesar $190 miliar untuk tahun kalender 2026, angka tertinggi dari perusahaan mana pun dalam sejarah, dan hampir seluruhnya diarahkan ke data center AI, kluster GPU, serta chip buatan sendiri. Pertumbuhan Azure kembali berakselerasi ke 40% pada kuartal terakhir, bisnis AI menembus run rate tahunan $37 miliar, dan Microsoft 365 Copilot kini memiliki lebih dari 20 juta pengguna berbayar. EVP Amy Coleman secara eksplisit menyatakan bahwa posisi yang dihapus tidak digantikan oleh AI. Pesannya jelas: pekerjaan tersebut hilang bukan karena AI mengambil alih tugasnya secara langsung, melainkan karena modal yang selama ini dikonsumsi unit-unit tersebut kini dialihkan ke infrastruktur yang diyakini manajemen akan menghasilkan return jauh lebih tinggi.

Pola yang Sama Terulang di Seluruh Perusahaan Teknologi Besar

Microsoft bukan satu-satunya. Meta mengumumkan PHK 8.000 karyawan pada Mei, memangkas 10% tenaga kerjanya, sambil secara bersamaan memindahkan sekitar 7.000 karyawan yang tersisa ke peran berbasis AI. CEO Mark Zuckerberg membingkai pemangkasan ini sebagai langkah yang diperlukan karena “kesuksesan di AI tidak terjamin”, bukan sebagai respons terhadap penurunan permintaan. Amazon telah memangkas lebih dari 30.000 posisi korporat dan teknis sejak Oktober 2025, meskipun AWS membukukan pertumbuhan tercepat sejak 2022. Jumlah karyawan Oracle turun lebih dari 21.000 dalam dua belas bulan, dari 162.000 menjadi sekitar 141.000. Namun, remaining performance obligations perusahaan justru melonjak 325% ke $553 miliar, dengan fokus pada infrastruktur cloud AI.

Contoh paling gamblang mungkin datang dari Salesforce, di mana CEO Marc Benioff membenarkan pemangkasan 4.000 posisi customer support dengan mengatakan perusahaan membutuhkan “lebih sedikit kepala” karena AI agent kini menangani beban kerja tersebut. Jack Dorsey dari Block sama tegasnya, menulis bahwa “tim yang lebih kecil dan lebih ramping” yang dimungkinkan oleh alat AI merepresentasikan “cara kerja baru yang secara fundamental mengubah apa artinya membangun dan menjalankan perusahaan”. Di seluruh kasus ini, perusahaan yang melaporkan PHK terbesar juga melaporkan pendapatan rekor atau mendekati rekor, memperjelas bahwa ini bukan sinyal kesulitan finansial.

Kesimpulan: Ini Soal Realokasi Modal, Bukan Penggantian Pekerja

Total belanja modal AI gabungan dari Amazon, Microsoft, Alphabet, dan Meta diproyeksikan mencapai sekitar $725 miliar pada 2026, naik 77% dari sekitar $410 miliar pada 2025. Analis di Evercore dan Bank of America bahkan memproyeksikan angka tersebut akan melampaui $1 triliun pada 2027. Belanja sebesar itu harus bersumber dari suatu tempat. Ketika Xbox beroperasi dengan margin 3% dan merugi di setiap investasi studio, atau ketika tim legacy database support Oracle melayani basis pelanggan on-premises yang terus menyusut, kalkulasinya menjadi sederhana: modal mengalir keluar dari operasi lama yang memberikan return rendah dan masuk ke kluster GPU, data center, serta chip khusus yang diyakini manajemen akan mendefinisikan dekade pertumbuhan revenue berikutnya.

Inilah yang membuat siklus PHK 2026 secara struktural berbeda dari koreksi pasca-pandemi pada 2022 dan 2023, yang terutama didorong oleh pembalikan perekrutan berlebihan era Covid. Gelombang saat ini adalah realokasi sumber daya yang disengaja menuju infrastruktur AI oleh perusahaan-perusahaan yang secara bersamaan membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat atau bahkan rekor. PHK terkonsentrasi di customer support, enterprise sales, gaming, dan IT legacy, sementara tim AI engineering, infrastruktur cloud, dan pengembangan model terus merekrut secara agresif. Pertanyaan bagi investor maupun pekerja bukan apakah AI “mengambil pekerjaan” dalam pengertian sederhana, melainkan apakah unit-unit yang dipangkas memang sudah tidak sejalan dengan arah pertumbuhan dan margin Big Tech ke depan. Bukti yang ada sangat menunjukkan bahwa memang demikian adanya.