Minyak memangkas sebagian kenaikan dari sesi hari ini, dengan OIL naik 0,3%, sementara futures Nasdaq mencoba kembali ke zona hijau, dengan US100 turun 0,2%. Pergerakan ini terjadi sebagai reaksi terhadap pernyataan terbaru Donald Trump, yang membuka jalan bagi kemungkinan gencatan senjata baru di Timur Tengah.

Menurut unggahan media sosial terbaru, Donald Trump menyatakan bahwa Iran telah meminta Amerika Serikat untuk melanjutkan pembicaraan, dan AS telah menyetujui hal tersebut. Pada saat yang sama, ia secara eksplisit mencatat bahwa gencatan senjata sebelumnya sudah berakhir. Ia menutup unggahan tersebut dengan tanda tangan resmi dan ucapan terima kasih atas perhatian.

Sumber: Truth Social