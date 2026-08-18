📊 Indeks dan Perusahaan
- Indeks AS melanjutkan penurunan, dipicu aksi jual di sektor semikonduktor dan memory, dengan Philly Semiconductor Index turun 5,5%, serta kekhawatiran terhadap kenaikan yield obligasi pemerintah global. Futures Nasdaq memimpin pelemahan (US100: -1,6%), diikuti Russell 2000 (US2000: -1,1%), S&P 500 (US500: -0,5%), dan Dow Jones (US30: -0,1%).
- Apple (AAPL.US: +1,5%) akan mengubah aturan developer di Uni Eropa mulai Oktober, mengakhiri sengketa antitrust dengan Komisi Eropa. Aturan baru tersebut menyatukan tingkat komisi dan melarang pengalihan ke pembayaran eksternal bagi pengguna berusia di bawah 13 tahun, sehingga perusahaan dapat menghindari potensi denda hingga 10% dari omzet tahunan global.
- Meta (META.US: -3,1%) menghadapi persidangan federal yang diajukan oleh 29 negara bagian terkait tuduhan sengaja mendorong kecanduan di kalangan pengguna muda dan melanggar aturan privasi anak. Perusahaan menghadapi risiko perubahan platform yang diwajibkan pengadilan serta potensi penalti finansial antara US$193 miliar hingga US$1,4 triliun.
🌍 Ekonomi dan Geopolitik
- Donald Trump mengumumkan pembukaan kembali dan pembersihan ranjau di Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS, sementara blokade terhadap pelabuhan Iran tetap dipertahankan. Presiden menambahkan bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Iran. Tehran mengancam akan melakukan serangan sabotase terhadap kapal-kapal yang melintas, sehingga risiko terhadap transportasi energi tetap tinggi.
💱 Komoditas
- Emas (GOLD) menghapus hampir seluruh kenaikan dari dua sesi sebelumnya, turun 1,2% ke sekitar US$4.360. Perak (SILVER) melemah 2,8% ke sekitar US$64.
- Futures minyak mentah Brent (OIL) bergerak tanpa arah jelas di sekitar US$91 per barel di tengah kebuntuan diplomatik di Timur Tengah. Futures natural gas (NATGAS) menguat baik di Eropa maupun NYMEX, masing-masing naik 2,7% dan 2,2%.
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