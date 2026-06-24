Setelah penurunan tajam lebih dari 13% pada saham Micron dan aksi jual yang meluas di sektor semikonduktor, investor kini menantikan laporan keuangan fiskal kuartal ketiga 2026 yang akan dirilis setelah penutupan pasar pada 24 Juni. Ekspektasi pasar berada pada level yang sangat tinggi. Wall Street memperkirakan pendapatan sekitar USD 35,3–35,4 miliar dan laba per saham (EPS) di atas USD 20, yang akan menandai kuartal pertumbuhan rekor lainnya berkat ledakan permintaan kecerdasan buatan (AI).

Permintaan terhadap high-bandwidth memory (HBM) yang digunakan pada akselerator AI masih menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan. Sebelumnya, Micron telah menyatakan bahwa kapasitas produksi HBM untuk tahun 2026 sudah sepenuhnya terjual. Namun, perhatian investor tidak hanya tertuju pada hasil utama. Fokus yang lebih besar akan diberikan pada panduan kuartal keempat dan komentar manajemen mengenai tren penawaran dan permintaan di pasar DRAM dan NAND. Setelah saham melonjak lebih dari 1.000% sejak April 2025, investor membutuhkan konfirmasi bahwa siklus investasi AI masih terus berkembang dan belum mendekati titik jenuh. Karena itu, laporan keuangan Micron berpotensi menjadi katalis reli baru bagi sektor AI atau justru memicu gelombang aksi ambil untung berikutnya.

Apa yang Paling Diperhatikan Pasar?

Investor akan fokus pada beberapa faktor utama:

Panduan pendapatan dan laba untuk kuartal keempat serta prospek fiskal 2027.

Pertumbuhan pengiriman HBM dan permintaan dari pelanggan AI serta data center.

Kemampuan Micron mempertahankan margin kotor rekor yang sebelumnya diproyeksikan sekitar 81%.

Earnings Micron Sebagai Ujian Reli AI

Micron akan melaporkan kinerja keuangannya di saat sektor semikonduktor sedang menghadapi tekanan setelah aksi jual tajam pada saham-saham AI. Akibatnya, laporan ini tidak akan dinilai hanya dari pendapatan dan laba, tetapi juga dari kemampuannya membuktikan bahwa permintaan infrastruktur AI masih cukup kuat untuk mendukung valuasi sektor yang saat ini sangat tinggi.

Pasar Menginginkan Lebih dari Sekadar Rekor Baru

Konsensus memperkirakan pendapatan sebesar USD 35,3–35,4 miliar dan EPS di atas USD 20, mencerminkan pertumbuhan luar biasa secara tahunan. Namun ekspektasi investor telah meningkat begitu tinggi sehingga sekadar melampaui perkiraan analis mungkin tidak lagi cukup. Pasar ingin melihat bukti bahwa pertumbuhan masih dapat berlanjut pada kuartal-kuartal berikutnya.

HBM Tetap Menjadi Inti Cerita Pertumbuhan Micron

Bagian paling penting dari laporan keuangan Micron adalah bisnis HBM. HBM merupakan solusi memori canggih yang digunakan dalam akselerator AI dan menjadi salah satu komponen paling krusial dalam pembangunan infrastruktur AI global. Micron sebelumnya menyatakan bahwa kapasitas HBM untuk tahun 2026 telah sepenuhnya terjual. Karena itu, setiap pembaruan mengenai:

Permintaan pelanggan

Volume pengiriman

Harga jual

Rencana ekspansi kapasitas

akan menjadi perhatian utama pasar.

Margin Akan Mengungkap Kekuatan Pricing Power Industri

Micron sebelumnya memproyeksikan margin kotor sekitar 81%, yang akan menjadi salah satu tingkat profitabilitas tertinggi dalam sejarah perusahaan. Jika margin mampu dipertahankan atau bahkan meningkat lebih lanjut, hal tersebut akan memperkuat pandangan bahwa kondisi pasokan yang ketat di pasar DRAM, NAND, dan HBM masih memberikan kekuatan penetapan harga yang besar kepada perusahaan.

Pasar kemungkinan akan memberikan perhatian lebih besar pada panduan kuartal keempat dan prospek fiskal 2027 dibandingkan angka yang dilaporkan untuk kuartal saat ini. Jika manajemen mengindikasikan percepatan berlanjut dalam permintaan AI dan data center, laporan ini berpotensi memulihkan kepercayaan investor terhadap sektor semikonduktor. Sebaliknya, nada yang lebih hati-hati dapat memperkuat kekhawatiran bahwa siklus investasi AI mulai melambat.

Posisi Pasar Opsi Bisa Membatasi Reaksi Pasca Earnings

Selain fundamental perusahaan, investor juga mencermati posisi pasar opsi yang terlihat sangat agresif menjelang laporan keuangan. Volatilitas implisit opsi Micron saat ini berada di level tertinggi dalam sekitar dua tahun terakhir, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pergerakan harga yang besar setelah earnings. Pada saat yang sama, posisi investor masih sangat condong ke opsi call, mirip dengan kondisi sebelum laporan keuangan Micron pada bulan Maret, ketika saham justru turun meskipun hasil yang dilaporkan sangat kuat. Konsentrasi terbesar opsi call berada di sekitar level USD 1.200, yang berpotensi menjadi area resistensi jangka pendek.

Dalam skenario bullish, market maker dapat melakukan penjualan saham saat harga mendekati area tersebut, sehingga berpotensi membatasi momentum kenaikan. Selain itu, volatilitas implisit diperkirakan turun tajam setelah laporan dirilis. Secara historis, kondisi ini sering menyebabkan penyusutan premi opsi yang cepat dan meningkatkan aktivitas ambil untung. Pada akhirnya, reaksi saham Micron kemungkinan akan dipengaruhi bukan hanya oleh hasil keuangan, tetapi juga oleh dinamika pasar opsi yang saat ini berada pada posisi ekstrem.

Sumber: xStation 5

Sumber: XTB Research

Sumber: XTB Research