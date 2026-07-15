Musim earnings di Amerika Serikat semakin cepat. Data yang dipublikasikan IBM kemarin menyebabkan penurunan harga saham terbesar perusahaan sejak 1986. Bahkan saat pecahnya bubble Dot Com, kita belum pernah melihat penurunan setajam ini.

Kita juga telah melihat rilis makroekonomi yang mungkin paling penting bulan ini, yaitu inflasi CPI Juni dari AS. Namun, ini bukan akhir dari rilis data yang relevan bagi pasar, karena pembacaan inflasi produsen atau PPI pukul 1:30 PM masih menanti, yang akan melengkapi gambaran dari data kemarin.

Rilis Makroekonomi Utama

Selasa

Amerika Serikat

Di tengah harga energi yang lebih rendah, banyak pihak memperkirakan inflasi AS turun pada Juni. Namun, skalanya menjadi kejutan besar bagi pasar. Secara bulanan, harga turun untuk pertama kalinya sejak era COVID 2020, yaitu sebesar 0,4%. Mungkin yang lebih penting, core inflation sebesar 2,6%, yang merupakan ukuran inflasi dengan mengecualikan harga energi dan makanan yang paling volatil, ternyata jauh lebih rendah dari ekspektasi.

Fed Chair hadir di hadapan Kongres sebagai bagian dari hearing semi-tahunan standar. Ia menyatakan bahwa “inflasi, dalam satu sisi, adalah pilihan,” dengan mengambil tanggung jawab penuh atas stabilitas harga atas nama The Fed. Saat ditanya mengenai potensi tekanan dari Presiden Donald Trump, misalnya terkait pemangkasan suku bunga, ia menjawab tegas bahwa ia berniat untuk “hanya melakukan pekerjaannya” dan bahwa “tidak ada ruang untuk politik” di dalam bank sentral.

Rabu

China

Pertumbuhan GDP melambat ke level terendah sejak 2022. Ekonomi China tumbuh 4,3% secara tahunan pada Q2. Hal ini dibebani oleh krisis pasar properti, lemahnya permintaan domestik, dan penurunan investasi, yang turun 5,7% secara tahunan pada paruh pertama tahun ini. Namun, ekspor tetap kuat, terutama di sektor teknologi.

Data retail sales sebesar +1% secara tahunan dan retail sales sebesar +5,3% terlihat sedikit lebih baik.

Kalender Ekonomi

Rabu

Eurozone: Industrial production (May). Previous: 0,3%. Consensus: -0,4%

United States: PPI inflation (June). Previous: 6,5%. Consensus: 6,2%

Rilis Laporan Keuangan

Johnson & Johnson (JNJ.US) – Sebelum Pembukaan Pasar (BMO)

Morgan Stanley (MS.US) – Sebelum Pembukaan Pasar (BMO)

BlackRock (BLK.US) – Sebelum Pembukaan Pasar (BMO)

United Airlines (UAL.US) – Setelah Penutupan Pasar (AMC)

Kinder Morgan (KMI.US) – Setelah Penutupan Pasar (AMC)

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