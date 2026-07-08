Faktor utama yang membentuk sentimen di pasar keuangan global adalah eskalasi tajam ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menyusul baku tembak militer yang melibatkan pasukan AS dan Iran, pasar komoditas menyaksikan lonjakan harga minyak mentah.
Investor terus memantau secara ketat risiko eskalasi konflik lebih lanjut serta dampak potensialnya terhadap jalur pasokan energi. Situasi ini bertepatan dengan tingginya antisipasi terhadap peristiwa makroekonomi utama minggu ini – rilis risalah pertemuan terbaru Federal Reserve (FOMC Minutes) pada malam hari.
Pasar akan mencermati dokumen tersebut untuk mencari sinyal hawkish dan panduan mengenai arah suku bunga ke depan, khususnya dalam konteks inflasi CPI yang tinggi (4,2% YoY) dan data pasar tenaga kerja Juni yang melemah. Volatilitas tinggi diperkirakan terjadi terutama pada pasangan mata uang terkait USD, indeks saham Wall Street, dan kontrak berjangka minyak mentah.
Rilis Kunci dari Sesi Asi
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Bank sentral Selandia Baru (RBNZ) menaikkan suku bunga acuan (Official Cash Rate/OCR) sebesar 25 basis poin menjadi 2,50%, kembali memasuki siklus pengetatan kebijakan moneter akibat inflasi yang persisten.
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Pasangan mata uang NZD/USD melonjak hampir 2% sebagai respons langsung terhadap pernyataan hawkish dari bank sentral Selandia Baru.
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Pasar komoditas energi mengalami reli cepat pada harga minyak Brent dan WTI menyusul laporan mengenai baku tembak langsung antara pasukan AS dan Iran.
Kalender Ekonom
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16:00 AS - Wholesale Inventories MoM. Konsensus: 0,3%. Pembacaan sebelumnya: 0,3%
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16:30 AS - Perubahan Cadangan Minyak Mentah EIA. Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: -3,775 juta
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16:30 AS - Perubahan Cadangan Bensin EIA. Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: -2,333 juta
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20:00 AS - Risalah FOMC (FOMC Minutes). Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: tidak ada data
Corporate Earnings
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Levi Strauss & Co. (setelah penutupan pasar)
Pasar yang Perlu Dipantau
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Minyak Mentah (WTI / Brent) – Menjadi titik sensitif langsung di pasar komoditas akibat eskalasi militer dan baku tembak antara AS dan Iran di Timur Tengah, yang menciptakan premi risiko geopolitik yang tinggi.
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Indeks Dolar (DXY) / EUR/USD – Pasangan mata uang utama dan indeks dolar AS akan menghadapi tekanan volatilitas yang besar malam ini sebagai reaksi terhadap risalah FOMC, yang akan menentukan probabilitas implisit pasar terkait langkah suku bunga AS selanjutnya.
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Wall Street (Indeks Utama) – Pasar saham AS tetap sangat sensitif terhadap nada hawkish atau dovish dalam risalah The Fed, khususnya di tengah rotasi sektor yang terus berlangsung dan tekanan pada sektor teknologi.
Market Wrap: Wall Street Melemah, Saham Chip AS Anjlok Tajam
Daily summary: Wall Street Tertekan, Dow Jones Tetap Unggul
Brent Naik, Selat Hormuz Memanas
US Open: Nasdaq Tertekan Saham Chip, Dow Jones Cetak Rekor
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