Faktor utama yang membentuk sentimen di pasar keuangan global adalah eskalasi tajam ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menyusul baku tembak militer yang melibatkan pasukan AS dan Iran, pasar komoditas menyaksikan lonjakan harga minyak mentah.

Investor terus memantau secara ketat risiko eskalasi konflik lebih lanjut serta dampak potensialnya terhadap jalur pasokan energi. Situasi ini bertepatan dengan tingginya antisipasi terhadap peristiwa makroekonomi utama minggu ini – rilis risalah pertemuan terbaru Federal Reserve (FOMC Minutes) pada malam hari.

Pasar akan mencermati dokumen tersebut untuk mencari sinyal hawkish dan panduan mengenai arah suku bunga ke depan, khususnya dalam konteks inflasi CPI yang tinggi (4,2% YoY) dan data pasar tenaga kerja Juni yang melemah. Volatilitas tinggi diperkirakan terjadi terutama pada pasangan mata uang terkait USD, indeks saham Wall Street, dan kontrak berjangka minyak mentah.

Rilis Kunci dari Sesi Asi

Bank sentral Selandia Baru (RBNZ) menaikkan suku bunga acuan (Official Cash Rate/OCR) sebesar 25 basis poin menjadi 2,50%, kembali memasuki siklus pengetatan kebijakan moneter akibat inflasi yang persisten.

Pasangan mata uang NZD/USD melonjak hampir 2% sebagai respons langsung terhadap pernyataan hawkish dari bank sentral Selandia Baru.

Pasar komoditas energi mengalami reli cepat pada harga minyak Brent dan WTI menyusul laporan mengenai baku tembak langsung antara pasukan AS dan Iran.

Kalender Ekonom

16:00 AS - Wholesale Inventories MoM. Konsensus: 0,3%. Pembacaan sebelumnya: 0,3%

16:30 AS - Perubahan Cadangan Minyak Mentah EIA. Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: -3,775 juta

16:30 AS - Perubahan Cadangan Bensin EIA. Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: -2,333 juta

20:00 AS - Risalah FOMC (FOMC Minutes). Konsensus: tidak ada data. Pembacaan sebelumnya: tidak ada data

Corporate Earnings

Levi Strauss & Co. (setelah penutupan pasar)

Pasar yang Perlu Dipantau