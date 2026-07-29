Ketika laporan Meta memicu kekhawatiran pasar mengenai profitabilitas investasi AI dan memperdalam penurunan kontrak Nasdaq, suasana di kantor pusat Microsoft di Redmond kemungkinan jauh berbeda.

Manajemen perusahaan memiliki alasan untuk merayakan.

Microsoft, perusahaan software terbesar di dunia yang kini semakin menyerupai perusahaan cloud, merilis laporan keuangan kuartal IV tahun fiskal 2026 dengan hasil yang melampaui ekspektasi analis pada hampir seluruh metrik utama.

Laporan tersebut membuktikan bahwa belanja sangat besar untuk pusat data masih dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat.

Reaksi investor muncul dengan cepat.

Pada perdagangan setelah pasar ditutup, saham Microsoft naik sekitar 3%–5% dan sempat mendekati level $410 per saham.

Meskipun saham kemungkinan telah membentuk titik terendah di sekitar $350, harganya masih berada cukup jauh dari rekor historis di dekat $550 per saham.

Hasil Q4 FY2026: Kekuatan Terlihat di Seluruh Segmen

Berbeda dari sejumlah pesaingnya, Microsoft tidak harus banyak menjelaskan tekanan margin atau biaya tak terduga. Angka-angka keuangannya sudah memberikan gambaran yang cukup jelas.

Total pendapatan: $90,01 miliar, naik 18% secara tahunan, dibandingkan konsensus pasar sekitar $87,6–$87,72 miliar.

Laba per saham: EPS tercatat sebesar $4,81, sedangkan adjusted EPS mencapai $4,74.

Angka tersebut jauh melampaui ekspektasi pasar di kisaran $4,24–$4,25.

Laba operasional: $40,60 miliar, dibandingkan estimasi pasar sebesar $39,02 miliar.

Laba bersih: $35,8 miliar hanya dalam satu kuartal.

Total pendapatan cloud atau Microsoft Cloud: $59,3 miliar, dibandingkan estimasi $58,71 miliar.

Pendapatan segmen Intelligent Cloud: $39,31 miliar, melampaui ekspektasi $38,17 miliar.

Pendapatan segmen Productivity and Business Processes: $37,85 miliar, dibandingkan konsensus $37,27 miliar.

Pendapatan segmen More Personal Computing: $12,85 miliar, lebih tinggi dari ekspektasi $12,17 miliar.

Setelah lonjakan laba satu kali pada kuartal sebelumnya, Microsoft kembali menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan laba bersih melampaui $35 miliar. Sumber: Bloomberg Finance LP, XTB

Di Mana Sumber Keberhasilannya?

Azure Mencetak Rekor, Copilot Mulai Diadopsi Luas

Kekhawatiran utama Wall Street sebelumnya adalah potensi perlambatan pada Azure, bisnis cloud andalan Microsoft.

Namun, laporan kali ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kapasitas komputasi AI di ekosistem Microsoft justru tumbuh lebih cepat dari perkiraan.

Pertumbuhan Azure Mencapai 43%

Pendapatan Azure dan layanan cloud lainnya, setelah menghilangkan dampak fluktuasi mata uang, tumbuh 43% secara tahunan.

Angka tersebut melampaui estimasi rata-rata analis sebesar 39,6%.

Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa ekspansi pusat data dan kapasitas komputasi mulai menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, bukan hanya tambahan biaya.

Pendapatan Tahunan Azure Tembus $100 Miliar

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pendapatan tahunan dari layanan cloud Azure melampaui $100 miliar.

Pencapaian tersebut memperkuat posisi Azure sebagai salah satu mesin pertumbuhan utama Microsoft dan salah satu platform terpenting dalam pembangunan infrastruktur AI global.

Copilot Mulai Mencapai Adopsi Massal

Jumlah langganan berbayar Microsoft 365 Copilot telah melampaui 30 juta.

Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komersialisasi AI tidak selalu hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki model terbaik.

Model distribusi, integrasi dengan software yang sudah digunakan perusahaan, dan kemampuan menjual produk ke pelanggan korporasi juga menjadi faktor utama.

Jumlah pelanggan berbayar tersebut memberikan bukti bahwa perusahaan mulai mengalokasikan dana nyata untuk implementasi AI generatif.

CapEx $41 Miliar: Pengeluaran yang Mulai Menghasilkan

Kekhawatiran investor mengenai pembakaran kas untuk server, chip, dan pusat data juga berlaku bagi Microsoft. Namun, perusahaan mampu mempertahankan strategi investasinya melalui hasil bisnis yang konkret.

Belanja Modal Melonjak 70%

CapEx Microsoft pada kuartal IV mencapai sekitar $41 miliar.

Angka tersebut meningkat 70% secara tahunan dan menjadi salah satu pengeluaran kuartalan terbesar dalam sejarah perusahaan.

Lonjakan investasi mencerminkan ekspansi besar-besaran pusat data, server, chip komputasi, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan AI.

Dalam kondisi normal, kenaikan CapEx sebesar itu dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap free cash flow dan periode pengembalian investasi.

Namun, pertumbuhan Azure sebesar 43% memberikan justifikasi yang lebih kuat terhadap pengeluaran tersebut.

Keuntungan dari Investasi Anthropic

Hasil keuangan kuartal ini juga mendapat dukungan dari keuntungan sebesar $3,2 miliar yang dicatatkan dari kepemilikan Microsoft di startup AI Anthropic.

Kontribusi ini memang bersifat berbeda dari pertumbuhan operasional utama.

Namun, keuntungan tersebut tetap memperkuat laba kuartalan dan menunjukkan bahwa investasi Microsoft di ekosistem AI tidak hanya berasal dari pembangunan infrastruktur internal.

Perbedaan Microsoft dan Meta

Perbandingan dengan Meta menjadi salah satu bagian paling menarik dari laporan ini.

Meta kehilangan sebagian kepercayaan investor setelah margin operasional turun dan pasar belum melihat monetisasi yang jelas dari infrastruktur baru di luar bisnis periklanan internal.

Microsoft menghadapi tekanan yang sama terkait besarnya belanja AI.

Perbedaannya, perusahaan mampu menunjukkan bahwa ekspansi cloud langsung menghasilkan pendapatan komersial baru dengan margin tinggi.

Azure mencatatkan pertumbuhan lebih cepat dari perkiraan, Copilot memperoleh pelanggan berbayar dalam jumlah besar, dan laba per saham melampaui estimasi dengan selisih yang cukup lebar.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pasar tidak selalu menolak kenaikan CapEx.

Investor lebih memperhatikan apakah belanja tersebut menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang sepadan dan memperkuat profitabilitas masa depan.

Microsoft Menunjukkan Cara Mengubah Token Menjadi Pendapatan

CEO Microsoft Satya Nadella merangkum kuartal tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan terus mendorong efisiensi biaya agar setiap pelanggan dapat mengubah token AI menjadi hasil bisnis yang nyata.

Pernyataan tersebut menggambarkan perbedaan antara sekadar membangun teknologi AI dan benar-benar mengomersialkannya.

Microsoft tidak hanya menjual akses terhadap model AI.

Perusahaan mengintegrasikan AI ke dalam software produktivitas, cloud, layanan perusahaan, dan infrastruktur yang telah digunakan oleh pelanggan dalam skala global.

Laporan ini memberikan sinyal yang cukup jelas kepada pasar.

Investor tidak selalu takut terhadap CapEx AI yang besar apabila pengeluaran tersebut disertai pertumbuhan cloud 43%, adopsi produk yang meningkat, dan EPS yang melampaui estimasi dengan selisih signifikan.

Microsoft berhasil menunjukkan bahwa dalam persaingan komersialisasi kecerdasan buatan, perusahaan masih menjadi salah satu pemimpin utama.

Saham Microsoft gagal menembus level $400 dalam tiga sesi perdagangan terakhir.

Namun, kenaikan pada perdagangan setelah pasar tutup membuka kemungkinan bahwa level tersebut dapat kembali diuji pada awal sesi berikutnya.

Breakout yang bertahan di atas $400 dapat memperkuat sinyal pemulihan setelah harga sebelumnya turun menuju sekitar $350.

Namun, sentimen pasar secara keseluruhan masih lemah.

Kontrak Nasdaq 100 tetap berada di bawah tekanan, yang dapat membatasi reaksi positif saham Microsoft meskipun laporan keuangannya sangat kuat.

Dengan demikian, laporan Microsoft memberikan katalis fundamental yang jelas, tetapi arah harga jangka pendek masih akan dipengaruhi oleh sentimen indeks teknologi dan reaksi pasar terhadap laporan perusahaan besar lainnya.

Sumber: xStation5