Saham teknologi berada di bawah tekanan jual berat pada sesi Kamis sore, dengan perusahaan semikonduktor memimpin penurunan. Nvidia dan TSMC turun hampir 2%, sementara SanDisk dan Micron masing-masing melemah sekitar 13% dan 6,5%. Tesla juga turun lebih dari 8%, karena kenaikan pengiriman kendaraan hampir 25% secara tahunan gagal mempertahankan sentimen bullish. Sementara itu, futures Nasdaq 100 secara tak terduga turun lebih dari 700 poin ke sekitar 29.500, sementara beberapa saham semikonduktor mencatat penurunan yang lebih tajam. Applied Materials (AMAT), misalnya, telah turun lebih dari 20% sejak 29 Juni.

Meta Platforms turun hampir 4,5%, sementara pelemahan meluas ke sebagian besar rantai pasok komponen elektronik, dari Dell hingga Arm Holdings. Di sisi lain, Apple mencatat kinerja lebih baik dengan kenaikan hampir 5%, bersama Microsoft, sementara saham farmasi, kesehatan, IT services, dan pertahanan seperti Lockheed Martin dan RTX Corp. diperdagangkan menguat.

Meskipun terjadi aksi jual hari ini, HSBC menggandakan target harga Intel menjadi $200 dari sebelumnya $100, sekaligus mempertahankan rating Buy. Bank tersebut memperkirakan pengiriman server CPU yang lebih kuat dan peningkatan permintaan terhadap layanan Intel Foundry, serta memproyeksikan peningkatan komitmen pelanggan mulai paruh kedua 2026 yang dapat mendukung pertumbuhan earnings dalam jangka lebih panjang. Meski begitu, saham Intel turun lebih dari 5% hari ini dan diperdagangkan di bawah $120.

Tekanan tambahan pada sektor semikonduktor mungkin datang dari laporan yang diterbitkan kemarin, yang menyebut Apple sedang mempertimbangkan untuk memperoleh chip memori dari produsen China. Langkah seperti ini dapat memicu kekhawatiran terhadap posisi kompetitif jangka panjang pemasok memori dari AS, Korea Selatan, dan Taiwan. Menurut Bloomberg, Apple sedang berdiskusi dengan ChangXin Memory Technologies (CXMT) dan Yangtze Memory Technologies (YMTC) untuk mendiversifikasi rantai pasoknya dan meredakan dampak kekurangan memori global, meskipun kedua perusahaan tersebut masuk dalam daftar hitam Pentagon karena dugaan keterkaitan dengan sektor militer China.

Bloomberg juga melaporkan bahwa Apple telah meminta dukungan dari pemerintahan Trump untuk mengurangi potensi konsekuensi politik dari kerja sama tersebut. Memperluas basis pemasok akan membantu Apple mengamankan ketersediaan chip memori sekaligus mengurangi tekanan biaya yang baru-baru ini memaksa perusahaan menaikkan harga pada sebagian lini produknya.

Volatilitas S&P 500

Sumber: xStation 5

SanDisk and Micron (D1)

Roundhill Memory ETF (DRAM), yang memberikan eksposur ke industri semikonduktor memori, turun hampir 20% selama pekan perdagangan yang lebih pendek setelah reli luar biasa yang membuat ETF tersebut hampir tiga kali lipat sejak peluncurannya pada 2 April hingga puncaknya pada akhir Juni. Pada periode yang sama, Micron turun hampir 15%, sementara SanDisk anjlok lebih dari 20% hanya dalam dua sesi perdagangan.

Salah satu saham dengan kinerja terkuat di sektor memori kini mengalami pembalikan tajam, dengan aksi profit-taking mengalahkan minat beli meskipun perusahaan baru-baru ini melaporkan rekor hasil kuartalan dan menaikkan forward guidance secara signifikan. Saham tersebut telah turun kembali ke level yang terakhir terlihat pada 11 Juni.

Sumber: xStation 5

Tesla Tertekan saat Saham Turun 7%

Tesla turun lebih dari 7% meskipun melaporkan angka pengiriman kuartal kedua yang sangat kuat. Perusahaan mengirimkan 480.126 kendaraan, jauh di atas estimasi konsensus Wall Street sebesar 406.600, sementara produksi mencapai 451.758 unit. Reaksi negatif pasar mungkin mencerminkan aksi profit-taking setelah saham Tesla naik lebih dari 13% dalam empat sesi perdagangan sebelumnya. Selain itu, meskipun deployment penyimpanan energi Tesla meningkat menjadi 13,5 GWh, hasil tersebut masih di bawah proyeksi William Blair sebesar 20,6 GWh.

Dari perspektif teknikal, saham Tesla telah turun di bawah EMA 200 hari, yang ditunjukkan oleh garis merah. Jika saham ditutup di bawah $403, hal ini dapat mengonfirmasi pembalikan tren bearish.

Sumber: xStation 5