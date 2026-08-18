Platform Investasi Global XTB Tandai Fase Pertumbuhan Baru di Indonesia

Jakarta — XTB, platform investasi global yang tercatat di Bursa Efek Warsawa, berhasil melampaui laba bersih PLN 1 miliar untuk pertama kalinya di H1 2026 sekaligus menambah lebih dari 700.000 klien baru di seluruh dunia. Di tengah pencapaian tersebut, Indonesia tampil sebagai salah satu pasar pertumbuhan utama perusahaan, di mana XTB kini resmi meluncurkan perdagangan CFD (contracts for difference) setelah memperoleh persetujuan regulasi dari BAPPEBTI.

Peluncuran ini memperluas rangkaian produk yang tersedia bagi klien Indonesia. Melalui aplikasi XTB, pengguna kini dapat memperdagangkan CFD pada Emas, Perak, Palladium, Minyak, dan Gas Alam, melengkapi lebih dari 650 saham AS dan ETF global serta fitur Investment Plan untuk investasi jangka panjang yang terstruktur. Dengan demikian, pengguna Indonesia dapat mengakses instrumen investasi jangka panjang sekaligus instrumen perdagangan jangka pendek dalam satu platform yang sama. Secara global, aplikasi investasi XTB kini melayani hampir 3 juta klien di seluruh dunia.

"Indonesia telah menjadi salah satu pasar pertumbuhan paling menjanjikan bagi XTB. Kemajuan yang kami capai dalam beberapa bulan terakhir mengkonfirmasi besarnya potensi negara ini dan komitmen jangka panjang kami untuk mengembangkan bisnis di sini. Mendapatkan lisensi CFD dan meluncurkan produk baru ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi kami di Asia Tenggara," kata Omar Arnaout, CEO XTB.

Momentum Indonesia didorong oleh populasi muda yang terhubung secara digital dan menunjukkan minat yang terus meningkat terhadap pasar global. Berdasarkan data internal perusahaan, jumlah akun yang terdanai tumbuh sebesar 741,51% di H1 2026 dibandingkan H2 2025, sementara posisi net deposit kumulatif meningkat 600% di Juni 2026 dibandingkan Desember 2025.

Pasar Indonesia juga mencerminkan pola yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana investor ritel semakin mencari platform teregulasi yang menyediakan akses langsung ke pasar internasional, tidak lagi bergantung semata-mata pada instrumen domestik.

"Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang mencari platform investasi tepercaya dan intuitif yang memberikan akses ke pasar global. Indonesia memiliki potensi luar biasa, dan prioritas kami adalah membangun kepercayaan jangka panjang dengan investor sambil terus memperluas produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan lisensi CFD yang telah kami peroleh dan produk yang segera diluncurkan, kami telah mengambil langkah lanjutan dalam mendukung klien seiring kebutuhan investasi mereka yang terus berkembang," kata Jen Rattanajirarodh, Managing Director XTB Asia.

"Pertumbuhan pesat yang kami lihat mencerminkan pergeseran yang lebih luas dalam cara masyarakat Indonesia memandang investasi. Seiring investor mencari diversifikasi yang lebih besar dan akses ke pasar global, kami terus memperluas penawaran kami untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang. Kehadiran CFD memberikan klien kami fleksibilitas yang lebih besar dan lebih banyak cara untuk mengelola strategi investasi tingkat lanjut," kata Jodhi Gahara Aji, Direktur Utama, PT XTB Indonesia Berjangka.

CFD merupakan produk derivatif dengan leverage yang memiliki karakteristik risiko berbeda dari investasi saham atau ETF. XTB menyediakan materi edukasi dan kursus interaktif di dalam aplikasi untuk membantu pengguna memahami cara kerja dan risiko masing-masing produk sebelum bertransaksi.

XTB tetap berfokus pada demokratisasi investasi melalui teknologi, edukasi, dan rangkaian solusi yang lebih luas lewat aplikasi investasi all-in-one. Dengan menggabungkan akses pasar, sumber daya edukasi, dan alat yang intuitif, perusahaan bertujuan mendukung klien dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi; baik untuk membangun portofolio jangka panjang maupun memperdagangkan instrumen jangka pendek.

Di Indonesia, XTB beroperasi melalui PT XTB Indonesia Berjangka di bawah pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia.

TENTANG XTB INDONESIA

PT XTB Indonesia Berjangka (XTB Indonesia) adalah bagian dari Grup Global XTB dan beroperasi di bawah regulasi dan pengawasan BAPPEBTI, OJK, dan Bank Indonesia (BI). XTB Indonesia menyediakan akses ke saham AS, ETF global, dan Investment Plan untuk investasi jangka panjang yang terstruktur dan berbasis tujuan. Melalui aplikasi investasi XTB, investor Indonesia dapat membangun portofolio yang terdiversifikasi, mengakses pasar global dengan mudah, dan mengelola aktivitas mereka dalam lingkungan yang aman dan teregulasi. Didukung oleh keahlian global dan disesuaikan untuk investor lokal, XTB Indonesia membantu individu mengendalikan masa depan keuangan mereka melalui transparansi, teknologi, dan akses pasar yang terpercaya.