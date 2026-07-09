Sejak artificial intelligence menjadi salah satu tema utama yang menggerakkan pasar keuangan global, investor terutama berfokus pada perusahaan semikonduktor. NVIDIA, AMD, dan Broadcom telah menjadi simbol dari realitas teknologi baru. Semakin lama, kelompok ini juga mencakup Micron, SK Hynix, Samsung, dan SanDisk, yang diuntungkan oleh meningkatnya permintaan terhadap solusi memori yang digunakan dalam data center modern.

Hal ini tidak mengherankan. Graphics processor dan high bandwidth memory adalah teknologi yang bertanggung jawab untuk melatih dan menjalankan model artificial intelligence yang semakin canggih. Tanpa keduanya, perkembangan AI hari ini akan terlihat sangat berbeda. Namun, di balik revolusi teknologi ini, terdapat segmen pasar lain yang jarang mendapat perhatian dari media keuangan.

Setiap model artificial intelligence tidak hanya memproses data. Di atas segalanya, model tersebut terus-menerus menciptakan data baru. Dataset pelatihan, hasil analisis, gambar, video, backup, dan arsip pengguna secara bertahap menjadi sumber daya bernilai yang harus disimpan dengan aman. Semakin cepat artificial intelligence berkembang, semakin cepat pula jumlah informasi global yang perlu disimpan terus bertambah.

Hal ini mengarah pada satu pertanyaan sederhana.

Jika artificial intelligence membutuhkan semakin banyak data, di mana semua data itu sebenarnya akan disimpan?

Jawabannya tidak mengarah ke produsen GPU atau pemasok HBM memory. Jawabannya mengarah ke perusahaan yang membangun infrastruktur untuk penyimpanan data jangka panjang. Salah satunya adalah Seagate Technology.

Meskipun harga saham perusahaan telah naik lebih dari 180% sejak awal tahun, pasar masih terutama berfokus pada penerima manfaat paling jelas dari revolusi AI. Namun, artificial intelligence bukan hanya soal peningkatan permintaan terhadap computing power. AI juga berarti peningkatan eksponensial pada jumlah data yang harus disimpan selama bertahun-tahun. Bagian infrastruktur yang kurang terlihat ini dapat menjadi salah satu elemen yang paling diremehkan dari seluruh ekosistem AI.

Itulah mengapa Seagate layak mendapat perhatian lebih dekat. Perusahaan ini telah menghabiskan puluhan tahun mengerjakan sesuatu yang, hingga baru-baru ini, dianggap banyak investor sebagai teknologi yang perlahan mendekati akhir siklus hidupnya.

AI Membutuhkan Lebih dari Computing Power. AI Membutuhkan Storage.

Selama dua tahun terakhir, pasar hampir sepenuhnya berfokus pada satu elemen infrastruktur artificial intelligence: computing power.

Fokus ini dapat dipahami. Graphics processor bertanggung jawab untuk melatih model AI dan menjalankan triliunan kalkulasi dalam sepersekian detik. Tanpa komponen ini, pengembangan artificial intelligence modern tidak akan mungkin terjadi.

Namun, bahkan model AI paling canggih pun tidak beroperasi dalam ruang kosong. Untuk dilatih, model tersebut membutuhkan dataset yang sangat besar. Setelah itu, model menghasilkan informasi tambahan yang juga harus disimpan, diamankan, dan dikelola. Setiap percakapan dengan chatbot, setiap gambar yang dihasilkan, setiap analisis dokumen, dan setiap baris kode ikut menambah kumpulan data global.

Inilah mengapa perkembangan AI tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap prosesor. AI juga meningkatkan permintaan terhadap infrastruktur yang bertanggung jawab menyimpan informasi.

Selain itu, tidak semua data membutuhkan tingkat aksesibilitas yang sama. Dalam praktiknya, hanya sebagian kecil informasi yang terus-menerus diakses oleh prosesor tercepat dan sistem memori dengan performa tertinggi. Sebagian besar data pada akhirnya berpindah ke lapisan storage, di mana faktor paling penting bukanlah kecepatan, melainkan biaya untuk menyimpan volume data yang sangat besar.

Dan tepat di sinilah hard disk drive tetap menjadi solusi yang belum tergantikan.

Meskipun SSD menawarkan performa yang jauh lebih tinggi, biayanya masih jauh lebih mahal jika diukur berdasarkan cost per terabyte storage. Bagi operator data center terbesar yang mengelola jutaan gigabyte informasi, perbedaan ini memiliki konsekuensi ekonomi yang sangat besar.

Dalam praktiknya, HDD tidak bersaing langsung dengan teknologi memori yang digunakan untuk workload paling berat. HDD memiliki fungsi berbeda. HDD adalah fondasi penyimpanan data jangka panjang. Karena itu, artificial intelligence tidak menghilangkan kebutuhan terhadap hard drive. Sebaliknya, AI meningkatkan permintaan terhadap solusi yang mampu menawarkan kapasitas lebih besar dengan biaya serendah mungkin per terabyte.

Perubahan ini terlihat jelas dalam meningkatnya permintaan terhadap HDD yang digunakan oleh cloud provider dan data center terbesar dunia.

Teknologi Lama, Peran Baru. Mengapa HDD Tetap Menjadi Fondasi AI

Revolusi artificial intelligence tidak berarti bahwa setiap bagian infrastruktur harus menggunakan teknologi terbaru dan tercepat yang tersedia. Justru sebaliknya. Data center modern menjadi ekosistem yang semakin kompleks, di mana setiap teknologi menjalankan fungsi spesifik.

Graphics processor menyediakan computing power besar yang dibutuhkan untuk melatih dan menjalankan model AI. Memori semikonduktor berperforma tinggi memungkinkan sistem ini memproses informasi paling penting dengan kecepatan luar biasa. Namun, di antara berbagai komponen canggih ini, harus ada lapisan lain yang bertanggung jawab menyimpan jumlah data yang sangat besar.

Di sinilah hard disk drive berperan.

Berlawanan dengan ekspektasi sebelumnya, kebangkitan artificial intelligence tidak membuat HDD menjadi usang. Alasannya sederhana: data center tidak hanya membutuhkan kecepatan. Data center juga membutuhkan kapasitas sangat besar dan biaya penyimpanan per terabyte serendah mungkin.

SSD tetap tidak tertandingi dalam aplikasi yang membutuhkan performa maksimum dan akses data instan. Namun, ketika berhadapan dengan dataset masif, arsip, backup, dan informasi yang dihasilkan model AI, faktor ekonomi menjadi yang paling penting.

Dalam skala jutaan gigabyte, bahkan perbedaan kecil dalam biaya penyimpanan satu terabyte dapat berarti penghematan miliaran dolar.

Inilah mengapa masa depan data storage kemungkinan besar bukan penggantian penuh HDD oleh SSD. Skenario yang lebih realistis adalah model di mana kedua teknologi hidup berdampingan, masing-masing menjalankan peran berbeda dalam ekosistem data yang lebih luas.

Perubahan terbesar karenanya bukan kembalinya teknologi lama, tetapi penemuan kembali perannya dalam lingkungan yang benar-benar baru. Hard drive, yang dulu dipandang banyak investor sebagai teknologi yang menurun, telah menjadi salah satu komponen penting yang mendukung ekspansi artificial intelligence. Di sinilah keunggulan Seagate mulai terlihat.

Perusahaan ini tidak bersaing dengan produsen chip AI untuk meraih gelar penyedia teknologi paling maju. Perannya berbeda. Seagate menyediakan infrastruktur yang tanpanya seluruh ekosistem artificial intelligence akan menghadapi keterbatasan signifikan.

Namun, tantangan terbesar bagi produsen HDD tetaplah meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan dan mempertahankan keunggulan biaya.

Inilah mengapa pengembangan teknologi Heat Assisted Magnetic Recording atau HAMR oleh Seagate menjadi sangat penting. Teknologi ini dirancang untuk memungkinkan peningkatan lebih lanjut dalam storage density dan memperpanjang relevansi hard drive di era volume data yang tumbuh cepat.

Dari Krisis ke Profitabilitas Rekor. Transformasi Keuangan Seagate

Teknologi saja tidak menciptakan nilai bagi pemegang saham. Bahkan solusi paling canggih pun memiliki arti terbatas jika tidak diterjemahkan menjadi perbaikan terukur dalam kinerja keuangan.

Dalam kasus Seagate, beberapa kuartal terakhir menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar pemulihan setelah periode sulit. Perusahaan sedang mengalami transformasi kualitatif yang signifikan, didorong oleh membaiknya kondisi pasar dan meningkatnya peran data storage di era artificial intelligence. Belum lama ini, situasi Seagate terlihat sangat berbeda.

Pasar hard drive berada di bawah tekanan dari kondisi ekonomi yang lebih lemah, pengurangan inventory oleh pelanggan, dan belanja enterprise yang lebih rendah untuk infrastruktur IT. Setelah periode permintaan yang sangat kuat selama pandemi, industri masuk ke fase koreksi, yang membuat banyak investor mempertanyakan apakah produsen HDD mendekati tahap akhir perkembangannya.

Masalahnya, sebagian pasar menilai Seagate hanya melalui lensa model bisnis historisnya: hardware penyimpanan data tradisional.

Sementara itu, ekonomi dari keseluruhan pasar data sedang berubah.

Kebangkitan artificial intelligence membuat permintaan terhadap kapasitas storage tumbuh lebih cepat dari perkiraan banyak pihak. Data center terbesar kini tidak hanya membutuhkan computing power, tetapi juga kapasitas storage sangat besar untuk informasi yang dihasilkan model AI, aplikasi cloud, dan layanan digital. Perubahan ini sudah mulai terlihat dalam hasil keuangan Seagate.

Pada kuartal fiskal ketiga 2026, perusahaan menghasilkan revenue sebesar $3,11 miliar, mencerminkan pertumbuhan sekitar 44% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Yang lebih penting adalah peningkatan profitabilitas. GAAP gross margin naik dari 35% menjadi hampir 47%, sementara operating margin meningkat dari 20% menjadi lebih dari 32%.

Ini berarti Seagate tidak hanya menjual lebih banyak produk. Perusahaan juga diuntungkan oleh product mix yang lebih menguntungkan, dengan solusi high capacity untuk data center menjadi semakin penting.

Seagate sedang bergerak menjauh dari model bisnis yang terutama berfokus pada volume pengiriman, menuju model di mana nilai teknologi dari setiap produk dan perannya dalam ekosistem infrastruktur data yang lebih luas menjadi jauh lebih penting. Dari perspektif investor, poin utamanya adalah bahwa tesis investasi Seagate tidak hanya didasarkan pada asumsi bahwa pasar storage akan tumbuh seiring bertambahnya jumlah data yang dihasilkan.

Pertumbuhan pasar saja tidak cukup untuk menciptakan peluang investasi yang menarik. Yang lebih penting adalah bahwa Seagate beroperasi di segmen di mana kepemimpinan teknologi dan skala manufaktur memungkinkan perusahaan terus meningkatkan efisiensi ekonominya.

Meningkatnya porsi high capacity drive menaikkan nilai dari setiap produk yang dijual, sekaligus memungkinkan perusahaan memanfaatkan infrastruktur manufaktur yang sudah ada dengan lebih baik.

Bagi cloud provider terbesar, kapasitas yang lebih tinggi per drive berarti biaya storage yang lebih rendah, konsumsi energi yang lebih kecil, dan kebutuhan ruang fisik yang lebih sedikit di data center. Dalam dunia di mana jumlah informasi berkembang secara eksponensial, efisiensi infrastruktur menjadi salah satu keunggulan kompetitif paling penting. Bukti terkuat dari meningkatnya kualitas bisnis bukan hanya pertumbuhan revenue atau profit yang lebih tinggi, tetapi juga kemampuan menghasilkan kas.

Pada kuartal fiskal ketiga 2026, Seagate menghasilkan free cash flow sekitar $953 juta. Generasi kas yang kuat ini memungkinkan perusahaan secara bersamaan mengurangi utang dan mengembalikan modal kepada pemegang saham. Selama kuartal yang dianalisis, perusahaan mengalokasikan sekitar $641 juta untuk pengurangan utang, sambil tetap melanjutkan return kepada pemegang saham melalui dividen dan buyback saham.

Neraca yang membaik mengurangi tekanan finansial dan meningkatkan fleksibilitas Seagate dalam menghadapi fase siklus industri di masa depan. Peningkatan generasi kas juga disertai perubahan kualitas profitabilitas.

Kenaikan operating income dan return on invested capital yang lebih tinggi menunjukkan bahwa fase Seagate saat ini semakin menyerupai bisnis yang menciptakan nilai, bukan sekadar perusahaan yang pulih dari penurunan sementara.

Jika modal yang dialokasikan untuk pengembangan teknologi HAMR, ekspansi produksi, dan pertumbuhan platform Lyve terus menghasilkan return di atas cost of capital perusahaan, hal ini akan merepresentasikan perbaikan fundamental dalam ekonomi keseluruhan bisnis. Hingga baru-baru ini, argumen utama yang menentang Seagate adalah kekhawatiran mengenai masa depan pasar hard drive tradisional.

Namun, hasil saat ini menunjukkan bahwa Seagate tidak lagi hanya bersaing sebagai produsen perangkat storage. Perusahaan semakin menjadi penyedia infrastruktur kritis bagi ekonomi global yang dibangun di sekitar artificial intelligence dan data.

Tentu saja, ini tidak berarti semua risiko telah hilang.

Industri tetap bersifat siklikal, dan perbaikan hasil saat ini sebagian didukung oleh lingkungan permintaan yang sangat menguntungkan. Persaingan dari teknologi storage berbasis semikonduktor tetap menjadi faktor penting, terutama dalam aplikasi yang membutuhkan performa tertinggi.

Selain itu, kenaikan signifikan harga saham Seagate telah meningkatkan ekspektasi investor terhadap hasil di masa depan. Dimensi pasar dari transformasi ini juga tidak bisa diabaikan.

Kenaikan valuasi Seagate tidak hanya didorong oleh fundamental yang lebih kuat, tetapi juga oleh perubahan persepsi investor.

Selama bertahun-tahun, Seagate dipandang sebagai perusahaan yang beroperasi di industri matang dengan prospek pertumbuhan terbatas. Hari ini, investor semakin mengenalinya sebagai calon penerima manfaat dari kenaikan jangka panjang dalam penciptaan data global.

Pada saat yang sama, perubahan persepsi pasar yang sangat cepat ini menjadi pengingat bahwa cerita investasi jarang bergerak dalam garis lurus. Setelah periode apresiasi yang kuat, koreksi sering terjadi, terutama ketika ekspektasi pasar naik lebih cepat dibandingkan kinerja bisnis yang sebenarnya. Karena itu, perubahan paling penting bukan hanya finansial.

Perubahan terpenting adalah cara investor kini memandang Seagate.

Perusahaan secara bertahap bergerak menjauh dari persepsi sebagai produsen teknologi usang dan semakin dianggap sebagai salah satu penerima manfaat dari pertumbuhan jangka panjang dalam permintaan data.

Jika artificial intelligence terus meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur storage, Seagate dapat berada dalam posisi yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya digambarkan oleh narasi pasar.

Karena itu, pertanyaan utama bagi investor bukan lagi apakah perusahaan dapat bertahan melewati siklus industri berikutnya.

Pertanyaan sebenarnya adalah apakah perbaikan hasil saat ini merupakan awal babak baru dalam sejarah Seagate atau hanya puncak sementara lainnya yang tercipta oleh kondisi pasar yang sangat menguntungkan.

Risiko Utama

Setiap tesis investasi yang kuat memiliki sisi lain.

Dalam kasus Seagate, argumen yang mendukung pertumbuhan jangka panjang cukup meyakinkan, tetapi investor harus mengingat bahwa perusahaan beroperasi di industri yang sangat siklikal dan sangat sensitif terhadap perubahan permintaan.

Perbaikan hasil saat ini dapat menjadi awal transformasi yang bertahan lama. Namun, ada juga skenario di mana sebagian manfaat hari ini ternyata hanya merupakan hasil dari lingkungan pasar yang sangat menguntungkan. Risiko terbesar tetap berasal dari sifat siklikal industri storage.

Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa periode permintaan kuat sering mendorong perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan oversupply dan tekanan harga. Jika investasi data center terkait artificial intelligence melambat, Seagate dapat kembali menghadapi tekanan akibat normalisasi permintaan.

Faktor besar kedua adalah persaingan dari teknologi storage berbasis semikonduktor.

SSD sudah mendominasi aplikasi yang membutuhkan kecepatan maksimum, sementara HDD tetap kritis di area di mana biaya penyimpanan jumlah data yang sangat besar menjadi pertimbangan utama.

Pertanyaan kuncinya adalah apakah penurunan harga NAND flash lebih lanjut dapat secara bertahap melemahkan keunggulan ekonomi hard drive. Ini tidak berarti SSD akan otomatis menggantikan HDD.

Perbedaan cost per terabyte tetap menjadi argumen terkuat yang mendukung teknologi Seagate. Namun, mempertahankan keunggulan ini membutuhkan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, termasuk generasi HAMR berikutnya dan peningkatan storage density lebih lanjut. Risiko lain datang dari konsentrasi pelanggan.

Operator data center terbesar memiliki daya tawar yang signifikan, dan keputusan investasi mereka dapat secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan seluruh pasar.

Bahkan teknologi terbaik pun harus bersaing dalam lingkungan di mana harga dan efisiensi biaya tetap menjadi kriteria pembelian yang sangat penting. Faktor terakhir adalah risiko valuasi.

Selama bertahun-tahun, Seagate diperlakukan sebagai perusahaan yang beroperasi di industri yang menurun. Namun, perbaikan hasil keuangan dan perubahan persepsi pasar yang didorong AI telah secara signifikan meningkatkan minat investor.

Harga saham saat ini mengasumsikan bahwa profitabilitas tinggi akan berlanjut dan pasar data storage akan terus berkembang. Setiap kekecewaan terkait margin, pertumbuhan revenue, atau investasi infrastruktur AI dapat memicu koreksi valuasi yang tajam. Tantangan terbesar bagi investor karenanya bukan apakah Seagate adalah perusahaan yang lebih baik hari ini dibandingkan beberapa tahun lalu.

Hasil keuangan dan perbaikan posisi kompetitif menunjukkan bahwa jawabannya ya. Pertanyaan kuncinya adalah berapa lama keunggulan teknologi Seagate, struktur pasar yang menguntungkan, dan kenaikan permintaan terhadap data storage akan terus mendukung pertumbuhan lebih lanjut.

Perspektif Valuasi

Valuasi Seagate Technology Holdings berikut didasarkan pada metode discounted cash flow atau DCF. Perlu ditekankan bahwa analisis ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi investasi atau penentuan pasti nilai wajar perusahaan.

Seagate saat ini berada di titik penting dalam sejarahnya.

Selama bertahun-tahun, perusahaan terutama dipandang sebagai representasi dari industri hard drive yang matang. Namun, perkembangan artificial intelligence telah mengubah cara seluruh sektor data storage dipersepsikan.

Meningkatnya jumlah informasi yang dihasilkan oleh model AI, layanan cloud, dan aplikasi digital meningkatkan pentingnya infrastruktur yang bertanggung jawab menyimpan dan mengelola data.

Berdasarkan harga saham saat ini di $853 dan valuasi DCF yang mengindikasikan estimasi nilai intrinsik sebesar $1.081, potensi kenaikan tersirat adalah sekitar 27%. Ini menunjukkan bahwa, dengan asumsi Seagate mempertahankan profitabilitas yang kuat dan pasar storage yang didorong AI terus berkembang, valuasi saat ini masih dapat menyisakan ruang untuk apresiasi lebih lanjut.

Pada saat yang sama, pasar sudah mengenali sebagian transformasi Seagate. Kenaikan harga saham perusahaan tidak hanya didorong oleh hasil keuangan yang lebih kuat, tetapi juga oleh perubahan cara investor memandang bisnisnya.

Pasar semakin melihat Seagate bukan hanya sebagai produsen hard drive tradisional, tetapi sebagai salah satu penerima manfaat dari pertumbuhan jangka panjang dalam penciptaan data global. Namun, risiko terbesar tetaplah kemungkinan bahwa perbaikan profitabilitas saat ini sebagian bersifat siklikal.

Perlambatan investasi data center, tekanan harga baru, atau persaingan yang lebih kuat dari teknologi storage berbasis semikonduktor dapat membatasi margin di masa depan.

Karena itu, pertanyaan utama bagi investor bukan apakah Seagate telah memperbaiki posisinya dibandingkan beberapa tahun lalu, karena hasil keuangan jelas menunjukkan bahwa perusahaan memang telah membaik.

Pertanyaan terpenting adalah apakah transformasi saat ini merepresentasikan perubahan permanen dalam peran Seagate di ekosistem artificial intelligence, atau hanya fase lain dari siklus tradisional industri storage.

Kesimpulan. Bisakah Seagate Menjadi Salah Satu Pemenang Jangka Panjang Revolusi AI?

Perubahan teknologi terbesar sering kali menciptakan pemenang yang sulit diidentifikasi pada awalnya. Dalam kasus artificial intelligence, perhatian investor terutama berfokus pada perusahaan yang menyediakan computing power.

NVIDIA, AMD, dan Broadcom telah menjadi simbol era teknologi baru karena solusi mereka memungkinkan pengembangan model AI paling canggih. Namun, setiap revolusi teknologi juga membutuhkan infrastruktur yang bekerja di luar sorotan utama.

Artificial intelligence tidak hanya bergantung pada prosesor. AI juga membutuhkan kapasitas storage yang sangat besar, yang mampu menyimpan jumlah informasi yang terus bertambah dari sistem digital modern.

Di sinilah Seagate masuk ke dalam cerita. Selama bertahun-tahun, perusahaan dipandang sebagai representasi dari industri hard drive yang matang dengan prospek pertumbuhan terbatas. Perkembangan AI telah mengubah ekonomi seluruh pasar data.

Volume informasi yang meningkat cepat dari data center telah memberikan kembali arti strategis bagi teknologi storage.

Saat ini, Seagate memiliki beberapa elemen yang menciptakan investment case yang menarik.

Perusahaan beroperasi di pasar yang sangat terkonsentrasi, terus mengembangkan teknologi HAMR, diuntungkan oleh meningkatnya permintaan terhadap infrastruktur data, dan sudah mulai menerjemahkan tren ini ke dalam perbaikan keuangan yang terukur.

Margin yang lebih tinggi, generasi kas yang kuat, dan neraca yang membaik menunjukkan bahwa transformasi saat ini lebih dari sekadar janji masa depan. Namun, ini tidak berarti investment case tersebut tanpa risiko.

Seagate tetap beroperasi di industri yang siklikal, bersaing dengan teknologi storage alternatif, dan harus membuktikan bahwa tingkat profitabilitas saat ini dapat dipertahankan dalam beberapa tahun mendatang.

Selain itu, pasar sudah memasukkan sebagian skenario positif ke dalam harga, sehingga ekspektasi terhadap kinerja masa depan meningkat. Paradoks terbesar dari cerita ini adalah bahwa salah satu penerima manfaat revolusi artificial intelligence mungkin adalah perusahaan yang selama bertahun-tahun diasosiasikan dengan teknologi usang. Namun, kemajuan teknologi tidak hanya bergantung pada penciptaan prosesor yang lebih cepat.

Kemajuan teknologi juga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memungkinkan manusia menyimpan, mengelola, dan memanfaatkan jumlah informasi yang terus berkembang.

Dan itulah mengapa Seagate tetap menjadi perusahaan yang layak dicermati.

Bukan karena perusahaan ini berada di pusat narasi AI hari ini, tetapi karena tanpa infrastruktur storage, seluruh ekosistem artificial intelligence akan kesulitan untuk scale up.