SK Hynix: IPO Rekor, Crash Rekor

SK Hynix mencatat IPO asing terbesar dalam sejarah AS pada 10 Juli, mengumpulkan dana sebesar $26,5 miliar dan melonjak 13% pada hari pertama perdagangan di Nasdaq. Tiga hari kemudian, euforia tersebut berakhir. Saham yang tercatat di Seoul anjlok 15,4% dalam penurunan harian terburuk sepanjang sejarah, indeks KOSPI ambruk 9% hingga memicu circuit breaker, dan aksi jual menjalar ke seluruh saham memori serta semikonduktor utama di AS. Artikel ini mengulas penyebab pembalikan tersebut, apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh laporan keuangan SK Hynix, dan apakah retakan dalam rally AI memory bersifat kosmetik atau struktural.

Dari Debut $26,5 Miliar Menuju Sesi Terburuk Sepanjang Masa

SK Hynix menawarkan 177,9 juta American Depositary Receipt atau ADR dengan harga $149 per lembar pada 9 Juli, dalam penawaran yang mengalami kelebihan permintaan lebih dari tujuh kali lipat dan mengumpulkan $26,5 miliar. Angka ini melampaui rekor Alibaba sebesar $21,8 miliar yang dicetak pada 2014. ADR dibuka di harga $170 pada Jumat dan ditutup di $168,01 pada sesi pertama, mencatatkan kenaikan solid sebesar 13% yang mencerminkan tingginya permintaan institusional untuk eksposur langsung di AS terhadap pemasok HBM dominan dunia. SK Hynix menguasai 56,4% pangsa pasar high-bandwidth memory global dan merupakan mitra memori utama untuk lini GPU data center Nvidia.

Timeline IPO SK Hynix, 9–13 Juli 2026. Sumber: XTB Research Indonesia

Pada Senin, 13 Juli, situasi berbalik secara drastis. Korea Investment & Securities atau KIS menerbitkan laporan riset sebelum pembukaan bursa Seoul yang memproyeksikan laba operasional Q2 2026 SK Hynix sebesar sekitar $40,1 miliar, sekitar 8% di bawah konsensus pasar sebesar $43,2 miliar. Alasannya adalah kenaikan harga HBM yang lebih lambat dari ekspektasi dan keterlambatan pengiriman chip HBM4. Broker yang sama juga memangkas estimasi laba operasional 2026 dan 2027 masing-masing sebesar 9% dan 11%. Aksi ambil untung pasca-IPO memperparah tekanan jual, karena investor yang telah mengakumulasi saham SK Hynix menjelang debut Nasdaq melakukan aksi jual di Seoul. Investor asing melepas sekitar $940 juta saham lokal, sementara institusi domestik menjual sekitar $980 juta dalam satu hari. Samsung Electronics turun hampir 11%, dan KOSPI memicu penghentian perdagangan otomatis atau circuit breaker yang jarang terjadi.

Dampaknya menyebar ke pasar AS dalam hitungan jam. Micron turun lebih dari 5%, Western Digital dan SanDisk masing-masing anjlok sekitar 6%, dan bahkan saham chip non-memori seperti Intel, AMD, Broadcom, dan Arm Holdings melemah sekitar 2% secara merata. Masalah struktural memperburuk tekanan jual: ADR SK Hynix diperdagangkan dengan premium sekitar 25–37% di atas harga saham Seoul dalam denominasi dolar, menciptakan peluang arbitrase klasik di mana dana internasional membeli ADR yang lebih murah sambil secara bersamaan melakukan short-selling terhadap saham Korea yang lebih likuid.

Laba Rekor, Namun Pasar Mulai Memperhitungkan Perlambatan

Fundamental SK Hynix tetap luar biasa menurut standar historis mana pun. Q1 2026 mencatatkan pendapatan sebesar $35,5 miliar, naik 198% secara tahunan dan 60% secara kuartalan, melampaui angka $33 miliar dalam satu kuartal untuk pertama kalinya. Laba operasional mencapai $25,4 miliar dengan margin operasional 72%, dan laba bersih sebesar $27,3 miliar bahkan melampaui total pendapatan kuartal sebelumnya. Perusahaan menempati posisi pertama di HBM dengan pangsa pasar 56,4%, posisi kedua di DRAM dengan pangsa 29,1%, dan posisi kedua di NAND dengan pangsa 18,5%.

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Hasil kuartalan SK Hynix dan estimasi Q2 2026. Seluruh angka dalam miliar USD. Sumber: XTB Research Indonesia

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Hasil keuangan SK Hynix. TH = tahun penuh. Angka Q1 2026 ditampilkan untuk perbandingan skala. Sumber: XTB Research Indonesia

Masalahnya bukan pada angka absolut, melainkan pada trajektori ekspektasi. Laporan KIS menyoroti bahwa SK Hynix menghasilkan porsi pendapatan yang sangat besar dari HBM, di mana penetapan harga diatur oleh kontrak pasokan jangka panjang dengan hyperscaler. Kesepakatan jangka panjang ini membatasi kemampuan SK Hynix untuk menangkap lonjakan harga di pasar spot yang telah mendongkrak margin DRAM konvensional di seluruh industri. Di Q2, margin operasional berpotensi terkompresi ke sekitar 65% dari 72% di Q1, penurunan sekuensial sebesar 8 poin persentase. Secara terpisah, BNK Investment Securities telah memangkas target harga saham yang tercatat di Seoul dengan rekomendasi “Neutral” pada 8 Juli, dengan alasan potensi perlambatan belanja modal AI dan kemungkinan titik balik dalam momentum laba sektor memori.

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Margin operasional. Q2 2026E berdasarkan estimasi KIS sebesar $40,1 miliar laba operasional. Hasil aktual dirilis pada 22 Juli 2026. Sumber: XTB Research Indonesia

Efek Penularan di Seluruh Kompleks Semikonduktor

Aksi jual tidak terbatas pada SK Hynix. Seluruh saham memori dan penyimpanan utama yang tercatat di AS ikut tertekan pada 13 Juli, menyeret sektor semikonduktor yang lebih luas ke zona merah. Micron Technology, pesaing terdekat SK Hynix di AS dan produsen memori terbesar ketiga secara global, turun lebih dari 5% meskipun baru saja menyampaikan laporan fiskal Q3 yang sangat kuat beberapa minggu sebelumnya, dengan pendapatan $41,5 miliar, naik 346% secara tahunan, dan margin kotor 85%. Western Digital dan SanDisk masing-masing melemah sekitar 6%. Bahkan nama-nama semikonduktor non-memori seperti Intel, AMD, Broadcom, dan Arm Holdings turun sekitar 2% seiring menguapnya selera risiko di seluruh sektor chip.

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*Return YTD per 11 Juli 2026, sebelum aksi jual. Saham semikonduktor terpilih yang terdampak aksi jual memori 13 Juli.

Yang membedakan aksi jual ini dari aksi taking profit biasa adalah kerentanan struktural yang terekspos. Pasar saham Korea Selatan sangat terkonsentrasi pada Samsung Electronics dan SK Hynix, sementara IPO SK Hynix menciptakan dinamika arbitrase lintas pasar yang unik dan memperkuat tekanan jual pada saham lokal. Michael Burry, investor yang terkenal karena bertaruh melawan pasar perumahan AS pada 2008, membuka posisi put-option terhadap Micron di sekitar $1.052 pada 1 Juli, dan tingginya tingkat penjualan saham oleh orang dalam di Micron menambah sentimen negatif.

Tanggal Penting ke Depan

SK Hynix akan merilis laporan keuangan Q2 2026 pada 22 Juli. Jika estimasi KIS sebesar $40,1 miliar laba operasional terbukti akurat, angka tersebut tetap mencerminkan pertumbuhan sekitar 556% secara tahunan, tetapi dapat menandai titik balik potensial dalam momentum margin. Investor juga akan mencermati panduan terkait timeline pengiriman HBM4 dan perubahan rencana belanja modal sepanjang tahun.

Bagi investor, pertanyaannya adalah apakah ini merupakan koreksi sehat dalam siklus super memori yang masih berlangsung, atau peringatan awal bahwa rally perangkat keras AI mulai kehabisan pembeli baru. Tesis bullish tetap utuh di atas kertas: permintaan HBM terus melampaui pasokan, CEO SK Hynix menyatakan pada hari IPO bahwa kelangkaan chip memori bisa bertahan hingga melewati 2030, dan Micron memandu pendapatan fiskal Q4 sebesar $50 miliar. Argumen bearish bukan soal fundamental, melainkan soal harga. Imbal hasil year-to-date yang melampaui 200–700% di seluruh kompleks memori tidak menyisakan banyak ruang untuk kekecewaan. Ketika satu revisi estimasi dari broker Seoul mampu memicu circuit breaker dan menyeret seluruh saham chip di AS ke bawah, itu menunjukkan bahwa posisi pasar jauh lebih padat dan rapuh dibandingkan yang diisyaratkan oleh trajektori laba yang mendasarinya. Beberapa minggu ke depan, dimulai dari laporan keuangan SK Hynix pada 22 Juli, akan menentukan narasi mana yang menang.