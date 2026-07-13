Kita memulai pekan ini dengan kenaikan signifikan pada harga komoditas energi dan investor yang secara luas menjauh dari risiko. Ini tentu merupakan dampak dari pernyataan yang diterbitkan oleh Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, yang menyebut bahwa Selat Hormuz ditutup “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

Geopolitik

Kenaikan harga minyak mentah, di mana Amerika Serikat merupakan net exporter, serta kembalinya risk aversion sama-sama menjadi faktor yang mendukung mata uang AS. Namun, komunikasi dari kedua pihak sangat tidak konsisten. Donald Trump menolak pernyataan Teheran dan memastikan bahwa jalur tersebut tetap terbuka bagi kapal-kapal yang bergerak sesuai hukum. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor yang saat ini mendorong pembalikan arah di pasar mata uang.

Kedua pihak sama-sama mengumumkan eskalasi lanjutan. Iran menyatakan bahwa setiap tindakan lebih lanjut oleh AS atau sekutunya sebagai respons terhadap blokade akan dibalas dengan retaliasi keras. Amerika Serikat, di sisi lain, memperingatkan bahwa jika Teheran mempertahankan blokade, AS akan melancarkan serangan lanjutan.

Pasar belum memperhitungkan skenario terburuk. Skala kenaikan harga komoditas energi utama masih relatif kecil, dan harga belum menembus level tertinggi lokal pada 8 Juli. Saat ini, harga Brent crude oil berada sedikit di atas $78 per barel, sementara WTI bergerak di sekitar $74.

Namun, situasinya berubah secara dinamis. Serangan lanjutan, terutama terhadap kapal yang bergerak melalui selat tersebut, dapat memicu lonjakan volatilitas secara tiba-tiba.

Hearing Kevin Warsh

Pada Selasa, Fed Chair akan hadir di hadapan Kongres sebagai bagian dari hearing dua tahunan.

Baru satu pertemuan yang berlangsung di bawah kepemimpinan Warsh. Pasar masih belum yakin seperti apa pendekatan ketua baru The Fed terhadap kebijakan moneter. Sinyal pertama yang muncul, dan cukup mengejutkan, cenderung moderately hawkish.

Hearing ini menjadi sangat penting di tengah keinginan Warsh untuk menarik diri dari forward guidance, yaitu komunikasi yang mengarahkan pasar mengenai arah yang ingin ditempuh komite. Keinginan untuk mengurangi transparansi tindakan The Fed telah menuai banyak kritik. Kami memperkirakan Warsh akan menghadapi banyak pertanyaan mengenai isu ini.

Perlu diingat bahwa Warsh tidak berpartisipasi dalam “dot plot” terakhir, yaitu proyeksi jalur suku bunga dari para anggota komite.

Gambar 1: Perbedaan antara Dot Plot Maret dan Juni, Level Suku Bunga pada Akhir 2026

Sumber: FOMC, 13.07.2026

Meskipun konferensi Juni sempat menenangkan suasana, banyak pihak masih memperkirakan bahwa Warsh akan mencoba menyenangkan Gedung Putih. Politisi kemungkinan akan berusaha mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama: dalam hal apa pendekatan Warsh terhadap ekonomi dan kebijakan moneter berbeda dari pendekatan yang disampaikan oleh Trump.

Inflasi CPI

Sembilan puluh menit sebelum hearing dimulai, data inflasi Juni dari Amerika Serikat akan dirilis. Konsensus memperkirakan tidak ada perubahan besar pada ukuran inti atau core measure, dengan konsensus di 2,9%, serta penurunan moderat pada headline measure, dengan konsensus di 3,9%. Namun, ini bukan alasan untuk optimistis. Tekanan harga masih terlalu tinggi, yang berarti Kongres akan menuntut penjelasan yang sangat jelas mengenai bagaimana Warsh berencana menurunkannya ke target.

Gambar 2: Inflasi Core CPI dan PCE di Amerika Serikat, 2016–2026

Sumber: XTB Research, 10.07.2026

Dalam konferensi pers pertamanya, ketua baru tersebut memutus spekulasi mengenai kemungkinan menaikkan target inflasi. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima inflasi yang tinggi demi melindungi lapangan kerja. Pasar menerima pernyataannya sebagai relatif hawkish, sehingga meningkatkan valuasi terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed.

Namun, Warsh juga menekankan bahwa ia memperhatikan apa yang “berada di sisi kiri koma desimal”. Selain itu, ia menyatakan bahwa “teknik saat ini untuk mengukur tekanan harga masih jauh dari ideal”. Sebagai alternatif, dalam beberapa bulan terakhir ia antara lain menyampaikan trimmed mean yang dikembangkan oleh cabang The Fed Dallas. Pada Mei, indikator tersebut hanya mencapai 2,8%, sehingga target “dua” masih berada di sisi kiri koma desimal.