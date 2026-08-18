Futures indeks saham AS melanjutkan penurunan karena ketegangan AS-Iran meningkat menjelang berakhirnya periode kesepakatan 60 hari, dengan tekanan tambahan datang dari kenaikan yield global. Futures Nasdaq 100 turun paling tajam (US100: -1,3%), diikuti penurunan yang lebih moderat pada S&P 500 (US500: -0,45%) dan Russell 2000 berkapitalisasi kecil (US2000: -0,55%). Futures DJIA (US30) diperdagangkan flat setelah pembukaan Wall Street.
Di antara sektor-sektor utama S&P 500, Healthcare, Energy, dan Consumer Staples menjadi sumber ketahanan utama terhadap aksi jual yang berpusat pada saham AI. Seluruh sektor semikonduktor dan memory diperdagangkan di zona merah dalam, sementara software menjadi pengecualian terhadap sentimen negatif yang meluas di sektor teknologi. Meta juga menjadi salah satu saham dengan pelemahan terbesar hari ini, ketika perusahaan mulai menghadapi persidangan federal terkait tuduhan bahwa platformnya secara sengaja dirancang untuk menimbulkan kecanduan.
Sumber: XTB Research
Produksi Industri Melambat Tak Terduga Meski Sektor Pertahanan Tetap Kuat
Produksi industri dan output manufaktur AS sama-sama tumbuh 0,2% pada Juli, sedikit melambat dari laju 0,3% pada Juni, sementara total produksi masih berada 1,1% di atas level tahun sebelumnya.
Pertumbuhan didukung oleh kenaikan di berbagai sektor, dipimpin oleh utilities (+0,5%), mining (+0,2%), dan business equipment (+0,8%), serta lonjakan 1,8% pada peralatan pertahanan dan antariksa.
Manufaktur barang tahan lama tumbuh 0,7%, meskipun produksi kendaraan bermotor dan suku cadang turun 2,1%, sementara output barang konsumsi melemah 0,4%.
Secara keseluruhan, capacity utilization naik tipis menjadi 76,3%, masih 3,1 poin persentase di bawah rata-rata jangka panjangnya. Data ini menunjukkan momentum pabrik masih moderat di tengah kinerja industri yang beragam.
Sumber: XTB Research, Bloomberg data
Berita Perusahaan
- Baidu (BIDU.US): ADR turun 9% setelah revenue Q2 sebesar 31,33 miliar yuan, turun 4,2% YoY, dan adjusted EPS sebesar 7,22 yuan dibandingkan ekspektasi 9,75 yuan, keduanya meleset dari estimasi. Kinerja yang lemah di anak usaha iQiyi turut membebani hasil. Lonjakan belanja modal menjadi 11,4 miliar yuan mendorong free cash flow turun menjadi -7,95 miliar yuan, menandai arus kas keluar kuartalan kelima dalam enam kuartal terakhir.
- Home Depot (HD.US): saham naik 0,25% setelah hasil Q2 melampaui estimasi. Revenue mencapai US$47,86 miliar dibandingkan ekspektasi US$47,24 miliar dan US$45,28 miliar pada periode yang sama tahun lalu, sementara adjusted EPS mencapai US$4,92 dibandingkan perkiraan US$4,73 dan GAAP EPS tahun lalu sebesar US$4,58. Laba bersih naik menjadi US$4,77 miliar. Comparable sales meningkat 1,7%, pertumbuhan terkuat sejak akhir 2022, didorong permintaan kontraktor dan proyek DIY berskala kecil yang membantu mengimbangi tekanan dari suku bunga hipotek tinggi yang membatasi renovasi besar. Peritel tersebut mempertahankan guidance setahun penuh meskipun menghadapi tekanan inflasi dan biaya energi.
- Meta (META.US): perusahaan mulai menghadapi persidangan federal yang diajukan oleh 29 jaksa agung negara bagian. Gugatan tersebut menuduh Facebook dan Instagram secara sengaja mendorong kecanduan di kalangan anak muda dan melanggar aturan privasi anak. Kasus ini dapat membuat perusahaan menghadapi perubahan desain yang diwajibkan pengadilan serta potensi penalti mulai dari US$193 miliar hingga US$1,4 triliun. Saham turun 3,3%.
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