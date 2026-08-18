Futures indeks saham AS melanjutkan penurunan karena ketegangan AS-Iran meningkat menjelang berakhirnya periode kesepakatan 60 hari, dengan tekanan tambahan datang dari kenaikan yield global. Futures Nasdaq 100 turun paling tajam (US100: -1,3%), diikuti penurunan yang lebih moderat pada S&P 500 (US500: -0,45%) dan Russell 2000 berkapitalisasi kecil (US2000: -0,55%). Futures DJIA (US30) diperdagangkan flat setelah pembukaan Wall Street.

Di antara sektor-sektor utama S&P 500, Healthcare, Energy, dan Consumer Staples menjadi sumber ketahanan utama terhadap aksi jual yang berpusat pada saham AI. Seluruh sektor semikonduktor dan memory diperdagangkan di zona merah dalam, sementara software menjadi pengecualian terhadap sentimen negatif yang meluas di sektor teknologi. Meta juga menjadi salah satu saham dengan pelemahan terbesar hari ini, ketika perusahaan mulai menghadapi persidangan federal terkait tuduhan bahwa platformnya secara sengaja dirancang untuk menimbulkan kecanduan.

Sumber: XTB Research

Produksi Industri Melambat Tak Terduga Meski Sektor Pertahanan Tetap Kuat

Produksi industri dan output manufaktur AS sama-sama tumbuh 0,2% pada Juli, sedikit melambat dari laju 0,3% pada Juni, sementara total produksi masih berada 1,1% di atas level tahun sebelumnya.

Pertumbuhan didukung oleh kenaikan di berbagai sektor, dipimpin oleh utilities (+0,5%), mining (+0,2%), dan business equipment (+0,8%), serta lonjakan 1,8% pada peralatan pertahanan dan antariksa.

Manufaktur barang tahan lama tumbuh 0,7%, meskipun produksi kendaraan bermotor dan suku cadang turun 2,1%, sementara output barang konsumsi melemah 0,4%.

Secara keseluruhan, capacity utilization naik tipis menjadi 76,3%, masih 3,1 poin persentase di bawah rata-rata jangka panjangnya. Data ini menunjukkan momentum pabrik masih moderat di tengah kinerja industri yang beragam.

Sumber: XTB Research, Bloomberg data

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