Polygon, precedentemente noto come Matic Network, è un protocollo blockchain di nuova generazione progettato per migliorare la scalabilità e l’interoperabilità dell’ecosistema Ethereum. Grazie alla sua avanzata tecnologia di scaling Layer-2, Polygon consente transazioni più rapide ed economiche, risolvendo uno dei principali limiti di Ethereum: congestione della rete e commissioni elevate.

Su XTB, Polygon è disponibile come CFD POLYGON, uno strumento rischioso. Il trading con leva finanziaria comporta rischi elevati e può portare a perdite significative di capitale.

Polygon è stato concepito come un framework completo per la creazione e la connessione di blockchain compatibili con Ethereum. Fornisce agli sviluppatori strumenti potenti per costruire applicazioni decentralizzate pienamente interoperabili con Ethereum, mantenendo elevati standard di sicurezza e riducendo costi e tempi di esecuzione.

Il progetto ha ottenuto riconoscimento internazionale grazie al suo ruolo chiave nello scaling di Ethereum e a partnership strategiche con grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta Platforms (Instagram), che ha scelto Polygon per sperimentare integrazioni NFT e soluzioni di identità digitale basate su blockchain.

Polygon è stato fondato nel 2017 da Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun, tre sviluppatori indiani. Nato come Matic Network, il progetto è stato rinominato Polygon nel febbraio 2021 per riflettere un’ambizione più ampia: evolversi da singola soluzione Layer-2 a un ecosistema multi-chain, comparabile a Polkadot, Cosmos e Avalanche, ma ancorato alla sicurezza di Ethereum.

Oggi Polygon opera come aggregatore Layer-2 che supporta più blockchain, affermandosi come infrastruttura centrale del Web3, dove scalabilità, efficienza e accessibilità si incontrano.

Punti chiave

Migliora la scalabilità e l’interoperabilità di Ethereum tramite tecnologia Layer-2

Consente transazioni rapide e a basso costo, riducendo congestione e gas fee

Fondato nel 2017 e rinominato Polygon nel 2021 per supportare un ecosistema multi-chain

Partnership strategiche, inclusa Meta Platforms, ne hanno accelerato l’adozione mainstream

Il consenso proof-of-stake garantisce sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità

Principali detentori e operatori

Fondatori e team: detengono una quota significativa del token nativo POL, allineando gli incentivi allo sviluppo di lungo periodo.

Validatori e staker: proteggono la rete tramite il meccanismo proof-of-stake e rappresentano stakeholder chiave.

Investitori e advisor iniziali: hanno supportato il progetto nelle prime fasi e partecipano alla governance e allo sviluppo continuo.

Investitori Polygon

Polygon ha attirato l’interesse di investitori e istituzioni di primo piano, segnalando forte fiducia nel progetto:

Mark Cuban, investitore miliardario

Sequoia Capital India, fondo di venture capital globale

Binance Labs, divisione di investimento di Binance

La fase di espansione del 2021

Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta per Polygon, trainato dalla crescita di DeFi e NFT:

Numerosi protocolli DeFi sono migrati su Polygon per beneficiare di commissioni ridotte

Progetti come Aave, SushiSwap e Curve hanno integrato Polygon

L’esplosione degli NFT ha favorito l’adozione grazie a costi di minting inferiori

Caratteristiche di investimento

Polygon è una delle soluzioni Layer-2 più rilevanti dell’ecosistema blockchain, combinando innovazione tecnica, partnership istituzionali e casi d’uso concreti.

Vantaggio di scalabilità: riduce drasticamente la congestione di Ethereum, consentendo migliaia di transazioni al secondo.

Ecosistema di sviluppatori: ospita migliaia di dApp in ambito DeFi, gaming e NFT.

Partnership strategiche: collaborazioni con Meta, Adobe, Reddit e Starbucks rafforzano il legame tra Web2 e Web3.

Impegno per la sostenibilità: Polygon ha raggiunto la neutralità carbonica nel 2022.

Tokenomics deflazionistica: il meccanismo di burn del token POL riduce l’offerta nel tempo.

Principali catalizzatori e rischi

Catalizzatori

Adozione enterprise in crescita

Aggiornamenti di Ethereum che supportano lo scaling

Espansione di Web3, DeFi e NFT

Sviluppo di soluzioni ZK come Polygon zkEVM

Crescente interesse istituzionale e degli sviluppatori

Rischi

Dipendenza dall’ecosistema Ethereum

Forte concorrenza tra soluzioni Layer-1 e Layer-2

Incertezza normativa

Rischi tecnici legati a smart contract e bridge

Possibile concentrazione dei token POL

Partnership con Meta Platforms

Nel 2022 Polygon ha annunciato una partnership strategica con Meta Platforms e Instagram. Polygon è stata scelta per supportare le funzionalità NFT su Instagram, consentendo la visualizzazione e verifica dei collezionabili digitali.

La decisione di Meta è stata guidata dalla scalabilità, dai bassi costi e dall’impegno ambientale di Polygon. Questa collaborazione ha rafforzato il ruolo di Polygon come infrastruttura chiave per il metaverso e le applicazioni digitali di nuova generazione.