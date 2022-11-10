Polygon, precedentemente noto come Matic Network, è un protocollo blockchain di nuova generazione progettato per migliorare la scalabilità e l’interoperabilità dell’ecosistema Ethereum. Grazie alla sua avanzata tecnologia di scaling Layer-2, Polygon consente transazioni più rapide ed economiche, risolvendo uno dei principali limiti di Ethereum: congestione della rete e commissioni elevate.
Su XTB, Polygon è disponibile come CFD POLYGON, uno strumento rischioso. Il trading con leva finanziaria comporta rischi elevati e può portare a perdite significative di capitale.
Polygon è stato concepito come un framework completo per la creazione e la connessione di blockchain compatibili con Ethereum. Fornisce agli sviluppatori strumenti potenti per costruire applicazioni decentralizzate pienamente interoperabili con Ethereum, mantenendo elevati standard di sicurezza e riducendo costi e tempi di esecuzione.
Il progetto ha ottenuto riconoscimento internazionale grazie al suo ruolo chiave nello scaling di Ethereum e a partnership strategiche con grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta Platforms (Instagram), che ha scelto Polygon per sperimentare integrazioni NFT e soluzioni di identità digitale basate su blockchain.
Polygon è stato fondato nel 2017 da Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun, tre sviluppatori indiani. Nato come Matic Network, il progetto è stato rinominato Polygon nel febbraio 2021 per riflettere un’ambizione più ampia: evolversi da singola soluzione Layer-2 a un ecosistema multi-chain, comparabile a Polkadot, Cosmos e Avalanche, ma ancorato alla sicurezza di Ethereum.
Oggi Polygon opera come aggregatore Layer-2 che supporta più blockchain, affermandosi come infrastruttura centrale del Web3, dove scalabilità, efficienza e accessibilità si incontrano.
Punti chiave
- Migliora la scalabilità e l’interoperabilità di Ethereum tramite tecnologia Layer-2
- Consente transazioni rapide e a basso costo, riducendo congestione e gas fee
- Fondato nel 2017 e rinominato Polygon nel 2021 per supportare un ecosistema multi-chain
- Partnership strategiche, inclusa Meta Platforms, ne hanno accelerato l’adozione mainstream
- Il consenso proof-of-stake garantisce sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità
Principali detentori e operatori
- Fondatori e team: detengono una quota significativa del token nativo POL, allineando gli incentivi allo sviluppo di lungo periodo.
- Validatori e staker: proteggono la rete tramite il meccanismo proof-of-stake e rappresentano stakeholder chiave.
- Investitori e advisor iniziali: hanno supportato il progetto nelle prime fasi e partecipano alla governance e allo sviluppo continuo.
Investitori Polygon
- Polygon ha attirato l’interesse di investitori e istituzioni di primo piano, segnalando forte fiducia nel progetto:
- Mark Cuban, investitore miliardario
- Sequoia Capital India, fondo di venture capital globale
- Binance Labs, divisione di investimento di Binance
La fase di espansione del 2021
- Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta per Polygon, trainato dalla crescita di DeFi e NFT:
- Numerosi protocolli DeFi sono migrati su Polygon per beneficiare di commissioni ridotte
- Progetti come Aave, SushiSwap e Curve hanno integrato Polygon
- L’esplosione degli NFT ha favorito l’adozione grazie a costi di minting inferiori
Caratteristiche di investimento
- Polygon è una delle soluzioni Layer-2 più rilevanti dell’ecosistema blockchain, combinando innovazione tecnica, partnership istituzionali e casi d’uso concreti.
- Vantaggio di scalabilità: riduce drasticamente la congestione di Ethereum, consentendo migliaia di transazioni al secondo.
- Ecosistema di sviluppatori: ospita migliaia di dApp in ambito DeFi, gaming e NFT.
- Partnership strategiche: collaborazioni con Meta, Adobe, Reddit e Starbucks rafforzano il legame tra Web2 e Web3.
- Impegno per la sostenibilità: Polygon ha raggiunto la neutralità carbonica nel 2022.
- Tokenomics deflazionistica: il meccanismo di burn del token POL riduce l’offerta nel tempo.
Principali catalizzatori e rischi
Catalizzatori
- Adozione enterprise in crescita
- Aggiornamenti di Ethereum che supportano lo scaling
- Espansione di Web3, DeFi e NFT
- Sviluppo di soluzioni ZK come Polygon zkEVM
- Crescente interesse istituzionale e degli sviluppatori
Rischi
- Dipendenza dall’ecosistema Ethereum
- Forte concorrenza tra soluzioni Layer-1 e Layer-2
- Incertezza normativa
- Rischi tecnici legati a smart contract e bridge
- Possibile concentrazione dei token POL
Partnership con Meta Platforms
Nel 2022 Polygon ha annunciato una partnership strategica con Meta Platforms e Instagram. Polygon è stata scelta per supportare le funzionalità NFT su Instagram, consentendo la visualizzazione e verifica dei collezionabili digitali.
La decisione di Meta è stata guidata dalla scalabilità, dai bassi costi e dall’impegno ambientale di Polygon. Questa collaborazione ha rafforzato il ruolo di Polygon come infrastruttura chiave per il metaverso e le applicazioni digitali di nuova generazione.