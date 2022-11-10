per saperne di più
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 71% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 71% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.
POLYGON

POLYGON - Criptovalute

Strumento il cui prezzo si basa sulle quotazioni di POLYGON sul Dollaro USA
Apri un Conto
PIÙ POPOLARE

Nessun risultato ""

Lista completa di strumenti disponibili

Vai alla pagina degli strumenti
La performance passata o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Scarica l'applicazione gratuita
ULTIME NOTIZIE

Non perderti nessuna notizia grazie alla nostra sezione dedicata

Leggi altre notizie
A PROPOSITO DI QUESTO STRUMENTO

Investi in CFD su POLYGON

Polygon, precedentemente noto come Matic Network, è un protocollo blockchain di nuova generazione progettato per migliorare la scalabilità e l’interoperabilità dell’ecosistema Ethereum. Grazie alla sua avanzata tecnologia di scaling Layer-2, Polygon consente transazioni più rapide ed economiche, risolvendo uno dei principali limiti di Ethereum: congestione della rete e commissioni elevate.

Su XTB, Polygon è disponibile come CFD POLYGON, uno strumento rischioso. Il trading con leva finanziaria comporta rischi elevati e può portare a perdite significative di capitale.

Polygon è stato concepito come un framework completo per la creazione e la connessione di blockchain compatibili con Ethereum. Fornisce agli sviluppatori strumenti potenti per costruire applicazioni decentralizzate pienamente interoperabili con Ethereum, mantenendo elevati standard di sicurezza e riducendo costi e tempi di esecuzione.

Il progetto ha ottenuto riconoscimento internazionale grazie al suo ruolo chiave nello scaling di Ethereum e a partnership strategiche con grandi aziende tecnologiche, tra cui Meta Platforms (Instagram), che ha scelto Polygon per sperimentare integrazioni NFT e soluzioni di identità digitale basate su blockchain.

Polygon è stato fondato nel 2017 da Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun, tre sviluppatori indiani. Nato come Matic Network, il progetto è stato rinominato Polygon nel febbraio 2021 per riflettere un’ambizione più ampia: evolversi da singola soluzione Layer-2 a un ecosistema multi-chain, comparabile a Polkadot, Cosmos e Avalanche, ma ancorato alla sicurezza di Ethereum.

Oggi Polygon opera come aggregatore Layer-2 che supporta più blockchain, affermandosi come infrastruttura centrale del Web3, dove scalabilità, efficienza e accessibilità si incontrano.

Punti chiave

  • Migliora la scalabilità e l’interoperabilità di Ethereum tramite tecnologia Layer-2
  • Consente transazioni rapide e a basso costo, riducendo congestione e gas fee
  • Fondato nel 2017 e rinominato Polygon nel 2021 per supportare un ecosistema multi-chain
  • Partnership strategiche, inclusa Meta Platforms, ne hanno accelerato l’adozione mainstream
  • Il consenso proof-of-stake garantisce sicurezza, efficienza energetica e sostenibilità

Principali detentori e operatori

  • Fondatori e team: detengono una quota significativa del token nativo POL, allineando gli incentivi allo sviluppo di lungo periodo.
  • Validatori e staker: proteggono la rete tramite il meccanismo proof-of-stake e rappresentano stakeholder chiave.
  • Investitori e advisor iniziali: hanno supportato il progetto nelle prime fasi e partecipano alla governance e allo sviluppo continuo.

Investitori Polygon

  • Polygon ha attirato l’interesse di investitori e istituzioni di primo piano, segnalando forte fiducia nel progetto:
  • Mark Cuban, investitore miliardario
  • Sequoia Capital India, fondo di venture capital globale
  • Binance Labs, divisione di investimento di Binance

La fase di espansione del 2021

  • Il 2021 ha rappresentato un punto di svolta per Polygon, trainato dalla crescita di DeFi e NFT:
  • Numerosi protocolli DeFi sono migrati su Polygon per beneficiare di commissioni ridotte
  • Progetti come Aave, SushiSwap e Curve hanno integrato Polygon
  • L’esplosione degli NFT ha favorito l’adozione grazie a costi di minting inferiori

Caratteristiche di investimento

  • Polygon è una delle soluzioni Layer-2 più rilevanti dell’ecosistema blockchain, combinando innovazione tecnica, partnership istituzionali e casi d’uso concreti.
  • Vantaggio di scalabilità: riduce drasticamente la congestione di Ethereum, consentendo migliaia di transazioni al secondo.
  • Ecosistema di sviluppatori: ospita migliaia di dApp in ambito DeFi, gaming e NFT.
  • Partnership strategiche: collaborazioni con Meta, Adobe, Reddit e Starbucks rafforzano il legame tra Web2 e Web3.
  • Impegno per la sostenibilità: Polygon ha raggiunto la neutralità carbonica nel 2022.
  • Tokenomics deflazionistica: il meccanismo di burn del token POL riduce l’offerta nel tempo.

Principali catalizzatori e rischi

Catalizzatori

  • Adozione enterprise in crescita
  • Aggiornamenti di Ethereum che supportano lo scaling
  • Espansione di Web3, DeFi e NFT
  • Sviluppo di soluzioni ZK come Polygon zkEVM
  • Crescente interesse istituzionale e degli sviluppatori

Rischi

  • Dipendenza dall’ecosistema Ethereum
  • Forte concorrenza tra soluzioni Layer-1 e Layer-2
  • Incertezza normativa
  • Rischi tecnici legati a smart contract e bridge
  • Possibile concentrazione dei token POL

Partnership con Meta Platforms

Nel 2022 Polygon ha annunciato una partnership strategica con Meta Platforms e Instagram. Polygon è stata scelta per supportare le funzionalità NFT su Instagram, consentendo la visualizzazione e verifica dei collezionabili digitali.

La decisione di Meta è stata guidata dalla scalabilità, dai bassi costi e dall’impegno ambientale di Polygon. Questa collaborazione ha rafforzato il ruolo di Polygon come infrastruttura chiave per il metaverso e le applicazioni digitali di nuova generazione.

2.00% del prezzo di mer
-
-
-
24 h da sabato alle 4:00 a venerdì alle 22:00

Fatti interessanti

Polygon è nato come Matic Network e nel 2021 ha cambiato nome; nel 2024 il token MATIC è stato convertito in POL.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

Polygon opera come soluzione Layer-2, elaborando transazioni fuori dalla mainnet Ethereum per ridurre congestione e costi.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

Pur essendo Layer-2, Polygon eredita la sicurezza di Ethereum tramite il consenso proof-of-stake.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

Nel 2022 Polygon ha stretto una partnership con Meta per integrare NFT su Instagram.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

Polygon è pienamente compatibile con EVM, consentendo la migrazione diretta delle dApp Ethereum.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

Il progetto ha creato un fondo dedicato per supportare startup e sviluppatori dell’ecosistema Polygon.

                    

 

 

                                  

 

 

 

 

                         

STRUMENTI TOP

Scopri altri strumenti

Tutte le criptovalute

Tutti i tuoi investimenti sempre a portata di mano

Con l'app di investimento XTB, pluripremiata e facile da usare

ULTIME NOTIZIE

Non perderti nessuna notizia grazie alla nostra sezione dedicata

Polygon in rialzo del 33% 📈 Le criptovalute...

10 novembre 2022

Ethereum guida il calo delle criptovalute...

9 novembre 2022

Le altcoin stanno cercando di invertire il...

31 agosto 2022
Leggi altre notizie
ACCEDI

Come fare trading di CFD POLYGON con XTB?

1. Apri un conto

Compila il modulo e invia i documenti necessari, il tutto senza inutili formalità. L'apertura di un conto è subordinata ad una valutazione di adeguatezza, verificata da un test.

2. Effettua un deposito

Scegli un metodo di deposito conveniente per te tra le varie opzioni, inclusi pagamenti istantanei e gratuiti.

3. Inizia a investire

Scegli tra oltre 11600 strumenti.

Entra nel mercato

1. Scarica l'app

Visita il tuo app store e scarica la nostra app completamente gratuita.

2. Apri un conto

Compila il modulo e invia i documenti necessari, il tutto senza inutili formalità. L'apertura di un conto è subordinata ad una valutazione di adeguatezza, verificata da un test.

3. Effettua un deposito e inizia a investire

Scegli un metodo di deposito conveniente per te tra le varie opzioni, inclusi pagamenti istantanei e gratuiti.

Fai il primo passo
PERCHÈ XTB?

Perchè investire su XTB?

Piattaforma innovativa

Lavoriamo costantemente allo sviluppo della nostra piattaforma di investimento proprietaria e pluripremiata per assicurarci che soddisfi tutte le tue esigenze. Disponibile sia in versione desktop che mobile.

Regolamentazione

Siamo uno dei più grandi boker quotati in borsa al mondo, regolato da diverse rinomate autorità di vigilanza. Siamo anche coperti dal fondo di compensazione.

Assistenza clienti multilingue e altamente qualificata

Il nostro team di supporto è pronto ad aiutarti 24 ore su 24, dal lunedì al venerdì.

STRUMENTI TOP

Scopri altri strumenti

Tutte le criptovalute
Formazione

Esplora la nostra ampia gamma di conoscenze

Le opportunità finanziarie del 2026

4 minute(s) Analisi tecnica

Trump: notizie e impatti sul mercato

34 minute(s) Attualità

BITCOIN HALVING: Guida completa

9 minute(s) Criptovalute
Visualizza gli articoli
Domande Frequenti

Hai domande?

XTB offre CFD su criptovalute

 È un framework Layer-2 che rende Ethereum più veloce ed efficiente elaborando le transazioni fuori dalla mainnet.

Il rebranding riflette il passaggio da singola soluzione Layer-2 a ecosistema multi-chain.

Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal e Anurag Arjun nel 2017.

Compatibilità Ethereum, alta scalabilità, basse commissioni e consenso proof-of-stake.

 Sì, ha raggiunto la neutralità carbonica e punta a diventare carbon-negative.

Polygon alimenta le funzionalità NFT di Instagram.

Sì, è pienamente compatibile con EVM.

 Validatori e delegatori mettono in staking token POL per proteggere la rete e ottenere ricompense.

DeFi, NFT, gaming, soluzioni enterprise e metaverso.

Diventare un’infrastruttura centrale del Web3 grazie a interoperabilità e scalabilità.

Un CFD (Contract For Difference) su criptovalute è uno strumento finanziario che consente agli investitori di speculare sul movimento del prezzo di una particolare criptovaluta, come Bitcoin o Ethereum, senza possederla effettivamente.

Esistono molti broker diversi che offrono il trading di criptovalute, ma il miglior broker per te dipenderà dalle tue esigenze e preferenze individuali. Alcuni fattori da considerare quando si sceglie un broker per il trading di criptovalute includono: commissioni, metodi di pagamento, facilità d'uso, sicurezza e reputazione. È meglio confrontare le caratteristiche e le commissioni offerte da diversi broker per trovare quello più adatto a te.

La fattibilità della criptovaluta come investimento dipende dalla tolleranza al rischio di un individuo e dagli obiettivi di investimento. Le criptovalute possono essere altamente volatili, il che potrebbe portare sia a profitti elevati che a perdite. QUesti strumenti sono ancora in gran parte non regolamentati da alcuna autorità finanziaria, quindi comportano un livello di rischio più elevato rispetto agli investimenti più tradizionali.

Non è possibile determinare la "migliore" criptovaluta in cui investire per i principianti, poiché l'adeguatezza di un particolare investimento dipenderà dagli obiettivi finanziari e dalla tolleranza al rischio di un individuo. È importante che le persone eseguano ricerche approfondite e considerino le proprie opzioni prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Unisciti a oltre 2 Milioni di investitori da tutto il mondo

Inizia ad investire Scarica subito Scarica subito