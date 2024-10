Investire in criptovalute: guida per principianti

Tempo di lettura: 38 minute(s)

Nella nostra esaustiva guida all' investimento in criptovalute , potrai apprendere tutti i concetti fondamentali necessari se desideri investire in queste valute digitali. In questo articolo, troverai una dettagliata guida passo-passo che ti illustrerà tutti i passaggi necessari per investire in criptovalute sulla piattaforma XStation di XTB.

Investire in criptovalute rappresenta una delle scelte piu popolari tra molti investitori. Le criptovalute possono potenzialmente fornire rendimenti consistenti e un'azione di mercato rapida, ma la loro comprensione può risultare impegnativa per gli investitori alle prime armi. La tecnologia avanzata alla base, chiamata blockchain, è una componente cruciale dell'investimento in criptovalute.

Per i principianti, questa forma di investimento offre un'opportunità affascinante per diversificare il proprio portafoglio. Tuttavia, va sottolineato che le criptovalute sono notoriamente volatili, con prezzi che possono oscillare ampiamente in breve tempo. Questa volatilità può tradursi in possibilità di guadagno significative per chi sa interpretare correttamente le tendenze di mercato. Ma, d'altro canto, investire in criptovalute comporta un rischio elevato: i prezzi possono crollare inaspettatamente, mettendo a rischio una parte o l'intero capitale investito.

Di conseguenza, una solida base di conoscenza finanziaria sulle criptovalute è imprescindibile prima di effettuare qualsiasi investimento. Nel nostro articolo dedicato ai principianti, potrai accedere a tutte le informazioni necessarie sull'investimento in criptovalute. Inoltre, troverai una dettagliata guida passo-passo che ti condurrà attraverso tutti i passaggi fondamentali per investire sulle criptovalute utilizzando la piattaforma XStation di XTB.

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute rappresentano una forma innovativa di valuta digitale gestita e creata tramite processi informatici. La loro caratteristica principale è la decentralizzazione, il che significa che non sono controllate da banche centrali o governi e non esistono sotto forma fisica. Questo aspetto le rende valute virtuali e, di conseguenza, possono essere utilizzate per pagamenti online e anche come strumenti di investimento. Il termine "criptovaluta" è una combinazione di "cripto", che significa "nascosta", e "valuta", indicando che queste valute sono crittografate e quindi accessibili solo tramite specifici codici informatici.

A differenza delle valute tradizionali, le criptovalute esistono esclusivamente in forma digitale e vengono scambiate e generate online. Non esiste quindi una versione fisica di Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta. Un'altra classificazione comune prevede la suddivisione tra moneta virtuale "chiusa", "unidirezionale" e "bidirezionale". Le criptovalute chiuse sono progettate per essere utilizzate all'interno di un ecosistema specifico e non possono essere convertite direttamente in valuta tradizionale o utilizzate al di fuori di tale ambiente. Le criptovalute unidirezionali possono essere acquistate o utilizzate per transazioni, ma non possono essere convertite direttamente in valuta tradizionale. Le criptovalute bidirezionali possono essere acquistate, utilizzate per transazioni e convertite direttamente in valuta tradizionale. Inoltre, le criptovalute bidirezionali consentono anche la conversione dalla valuta tradizionale in criptovaluta. Ad esempio, il bitcoin è considerato una criptovaluta bidirezionale in quanto può essere facilmente convertito con le principali valute ufficiali e viceversa.

Tipologie di criptovalute

Tra le criptovalute più famose vi è il Bitcoin, la prima e più conosciuta, seguita da Ethereum, Ripple, Litecoin e altre ancora. Ogni criptovaluta ha le proprie caratteristiche e funzionalità uniche. Le prime alternative alla criptovaluta originale, poi denominate Altcoin, fecero la loro comparsa nel 2011 con Litecoin (LTC) e Namecoin (NMC), entrambe nate tramite una modifica del codice sorgente di Bitcoin. È stato solo con l'avvento di Ethereum (ETH) che le altcoin hanno cominciato a guadagnare popolarità. Alcune criptovalute, come Bitcoin, sono considerate dei veicoli d'investimento e spesso sono percepite come riserve di valore. Altre, come Ethereum (ETH), sono principalmente utilizzate per scopi transazionali.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin è la prima criptovaluta ed è ancora la più conosciuta e utilizzata. Fu lanciata nel 2009 da un individuo o gruppo di individui conosciuti come Satoshi Nakamoto. Il Bitcoin è spesso utilizzato come "oro digitale" a causa del suo limite di offerta fisso di 21 milioni di monete.

Ethereum (ETH)

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. A differenza del Bitcoin, Ethereum non è solo una valuta digitale, ma anche una piattaforma che consente agli sviluppatori di costruire e gestire applicazioni decentralizzate (dApps).

Ripple (XRP)

Ripple è sia una piattaforma che una criptovaluta. La piattaforma Ripple è un protocollo open source che consente transazioni veloci e a basso costo. La criptovaluta, XRP, è usata all'interno della rete Ripple.

Litecoin (LTC)

Litecoin è stata una delle prime criptovalute, lanciata nel 2011. È stata creata come alternativa al Bitcoin, con l'obiettivo di migliorare alcuni dei problemi che affliggono il Bitcoin, come i tempi di transazione lenti.

Cardano (ADA)

Cardano è una piattaforma di contratti intelligenti, simile a Ethereum. Tuttavia, Cardano si concentra sulla sicurezza, sull'accessibilità e sull'adozione di massa.

Namecoin (NMC)

Namecoin è una delle prime altcoin che è emersa poco dopo l'introduzione del Bitcoin nel 2009. È progettata per funzionare come un sistema di nomi di dominio (DNS) decentralizzato e contemporaneamente come criptovaluta.

Le criptovalute alternative, conosciute come altcoin, hanno attraversato un'evoluzione significativa sin dai primordi delle criptovalute, quando qualsiasi criptovaluta diversa da Bitcoin veniva considerata un'altcoin. Oggi, il panorama è molto più ampio, con una vasta gamma di valute virtuali e token che vanno ben oltre la mera funzione di mezzo di scambio. Molte di queste criptovalute non sono necessariamente in competizione con Bitcoin.

L'altcoin principale al giorno d'oggi è Ethereum (ETH), che ha una capitalizzazione di mercato di circa 190 miliardi di dollari rispetto ai circa 500 miliardi di dollari di Bitcoin. Altre altcoin popolari includono Solana (SOL) e Cardano (ADA), che sono considerate concorrenti di Ethereum.

Le altcoin possono avere scopi diversificati. Mentre Bitcoin è progettato per essere una forma di valuta decentralizzata, ossia un'alternativa ai metodi di pagamento tradizionali, Ethereum è una piattaforma informatica che consente agli utenti di eseguire applicazioni decentralizzate sulla blockchain e di ospitare smart contract.

Stablecoin

Una stablecoin è una criptovaluta il cui valore è ancorato al prezzo di un altro asset. In teoria, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense dovrebbe sempre mantenere un valore di 1 dollaro. Esistono due tipi principali di stablecoin:

Stablecoin garantite , o collateralizzate: supportate da una riserva della valuta ufficiale sottostante e mantengono un pool di riserve collaterali per mantenere stabile il valore della moneta. Tether (USDT), ancorato al dollaro statunitense, è probabilmente la stablecoin più conosciuta e ha la maggiore capitalizzazione di mercato.

Stablecoin algoritmiche : mantengono il loro prezzo attraverso algoritmi che regolano l'offerta dei token. Un esempio è TerraUSD (UST), che ha subito una grave caduta di valore a maggio 2022.

Memecoin

Le memecoin hanno guadagnato popolarità tramite meme e social media. La prima memecoin della storia è stata Dogecoin (DOGE), caratterizzata dal celebre meme della faccia del cane Shiba Inu ed è nata come una parodia delle criptovalute. Da allora, sono state create più di 200 crypto meme. Tuttavia, le memecoin possono perdere valore con la stessa rapidità con cui lo guadagnano. Al momento, DOGE vale solo circa un decimo del suo massimo storico. Questo rappresenta una lezione importante per tutti gli investitori di criptovalute.

Criptovalute - Informazioni per principianti

Le valute digitali sono salite alla ribalta nei portafogli di molti investitori al dettaglio e istituzionali. Allo stesso tempo, gli analisti continuano a mettere in guardia gli investitori sulla natura volatile e imprevedibile di tali asset finanziari. Prima di investire in Bitcoin ed entrare nel mercato delle criptovalute, è importante leggere ciò che abbiamo preparato per te.

Proprio come qualsiasi altro investimento, è importante acquisire conoscenze prima di investire i tuoi soldi. Di seguito sono riportate le nozioni che dovresti sapere. Come investitore principiante nel mondo delle criptovalute, prenditi il ​​tuo tempo per conoscere le criptovalute che offriamo quali Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano o Uniswap e comprendere anche la tecnologia blockchain, le cui basi sono davvero facili da capire. La consapevolezza degli investimenti è uno dei fondamenti più importanti e quando investi fondi dovresti essere in grado di rispondere al perché lo stai facendo e quale valore vedi in Bitcoin e altri progetti.

Tempistiche

Dopo un'attenta ricerca, probabilmente avrai già un'idea del settore delle criptovalute e potresti aver scelto uno o più progetti in cui investire. Il passo successivo è determinare la tempistica del tuo investimento.

Il mondo delle valute digitali si muove rapidamente ed è noto per essere altamente volatile. Nel caso tu individui un'opportunità, non aver paura di approfittarne, ma ricorda le basi della gestione del rischio.

Le criptovalute tendono a seguire determinati modelli di prezzo, il mercato si comporta in modo ciclico e talvolta prevedibile.

Bitcoin è spesso in testa tra le valute digitali che tendono a seguire la sua traiettoria. Quando Bitcoin è in procinto di fare grandi movimenti di prezzo, parliamo di quella che viene chiamata dominanza di Bitcoin. Questo è il momento in cui di solito registra gli aumenti maggiori e molti investitori passano dalle altcoin a Bitcoin per prendere parte al "rally".

Le altcoin di solito aumentano in modo significativo quando Bitcoin è a livelli di prezzo elevati e si sta muovendo in consolidamento andando "lateralmente", in attesa di una grande mossa. A quel punto, la bassa volatilità dei prezzi di Bitcoin spinge gli investitori a lanciarsi in progetti più rischiosi e più piccoli.

Quando Bitcoin cade di solito crollano anche le altcoin, solitamente in modo più ripido rispetto a Bitcoin. Tuttavia, esistono progetti speculativi che a volte aumentano in modo spettacolare quando Bitcoin crolla, incoraggiando gli investitori a passare dalla caduta di Bitcoin a questi asset per "compensare le perdite".

La notizia di un attacco hacker, una truffa o una manipolazione dei prezzi può ovviamente causare uno scossone nella sfera delle criptovalute, quindi è importante seguire il mercato e leggere le notizie riguardo ad esso. Attualmente, è in corso un'altra indagine della SEC (US Securities and Exchange Commission) sulla stablecoin più popolare al mondo, Tether, che rispecchia il dollaro USA negli exchange di criptovaluta. L’attenzione di tutti gli investitori del mercato delle criptovalute è rivolta ad essa.

Investire in criptovalute significa correre un rischio elevato e, nel peggiore dei casi, dovresti aspettarti la possibilità di un fallimento totale. Tuttavia, applicando metodi di gestione del rischio e lavorando sulla tua psicologia, puoi evitare perdite significative e imparare dal mercato. La conoscenza è un'opportunità di successo.

Cos'è la Blockchain?

La blockchain è la tecnologia fondamentale che permette l'esistenza delle criptovalute. Si tratta di un registro digitale delle transazioni distribuito su una rete di sistemi informatici, che registra la storia di una specifica criptovaluta in tempo reale.

Funziona come un sistema di registrazione delle informazioni che garantisce un'elevata sicurezza contro gli attacchi informatici. Ogni blocco nella blockchain contiene diverse transazioni e ogni volta che si verifica una nuova transazione, un registro di essa viene aggiunto al registro di ciascun partecipante alla rete. Questo rende la blockchain un database altamente affidabile e resistente alla manipolazione.

Inoltre, la blockchain è in grado di memorizzare una grande quantità di informazioni che possono essere utilizzate e accessibili da più utenti contemporaneamente, rendendola una tecnologia versatile e potenzialmente rivoluzionaria in diversi settori oltre alle criptovalute.

Come puoi conservare la tua criptovaluta?

La criptovaluta può essere archiviata in un "wallet" (portafoglio), a cui è possibile accedere con una "private key" (chiave privata) - l'equivalente di una password super sicura - senza la quale il proprietario della criptovaluta non può accedere al proprio portafoglio. Se il codice viene dimenticato o smarrito, non è possibile rientrare nel portafoglio.

Un portafoglio di criptovalute memorizza le chiavi private che danno agli utenti l'accesso alle loro criptovalute, consentendo loro di inviare e ricevere criptovalute come Bitcoin o Ethereum. È importante notare che le tue monete sono archiviate sulla blockchain e la chiave privata è necessaria per autorizzare i trasferimenti di quelle monete al portafoglio di un'altra persona.

La conservazione di criptovalute su un libro mastro fisico è soggetta al rischio di furto, perdita e perdita irrimediabile di tale portafoglio.

La conservazione di criptovalute su un exchange di criptovalute, d'altra parte, aumenta il rischio di attacchi di hacking e appropriazione indebita di criptovalute.

Prevenire questi rischi è semplice: avere posizioni aperte con un broker regolamentato non comporta un'alta probabilità di nessuno dei rischi di cui sopra. Gli strumenti che offriamo in XTB sono derivati ​​basati sul prezzo delle criptovalute e non delle criptovalute, quindi gli hacker non possono rubarli. Il prelievo di fondi dal conto è possibile solo su un conto bancario preventivamente verificato da noi e di proprietà del Cliente.

Criptovalute popolari?

La criptovaluta più popolare di cui tutti conoscono e parlano è Bitcoin.

Ci sono anche altre criptovalute come Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin o Stellar e molte molte altre. Esistono migliaia di altre criptovalute altcoin con capitalizzazioni di mercato e utilizzo variabili.

Bitcoin è il prezzo più stabile al di fuori delle stablecoin e della criptovaluta più antica, ma altri progetti come ad es. Ethereum, Solana e Cardano potranno persino superare Bitcoin in futuro.

Come acquistare Bitcoin e Altcoin?

Simile al mercato azionario, il mercato delle criptovalute ha i suoi scambi e broker in cui gli investitori possono acquistare e vendere le loro criptovalute.

Per iniziare a fare trading di CFD su criptovalute utilizzando X-Trade Brokers devi solo aprire un conto di investimento e superare con successo il processo di verifica. Dopo aver depositato fondi puoi iniziare a fare trading.

Forniamo anche una piattaforma educativa, nonché molte ore di formazione e video sulla piattaforma di trading per aiutarti a comprendere il funzionamento, le opportunità e i rischi della leva nel trading di CFD su criptovalute.

È possibile ottenere Bitcoin gratuitamente?

Sì, non è necessario comprare Bitcoin. Puoi anche ottenere Bitcoin risolvendo equazioni crittografiche utilizzando i computer in un processo chiamato Bitcoin mining.

Questo processo prevede la convalida di blocchi di dati e l'aggiunta di record di transazione alla blockchain. Tuttavia, questo processo richiede l'accesso ad una grande potenza di calcolo per eseguire una tale "estrazione" e ottenere Bitcoin.

Cosa puoi comprare usando Bitcoin?

Durante l'investimento in Bitcoin CFD sulla nostra piattaforma xStation non puoi utilizzare tale investimento per eseguire transazioni in blockchain.

Finché non chiudi una posizione redditizia, la posizione "funziona" mentre il prezzo dell'asset digitale si muove. Quando la posizione viene chiusa, i fondi vengono restituiti al tuo saldo, che puoi prelevare e goderti i soldi guadagnati.

In genere, tuttavia, le criptovalute possono essere utilizzate per negoziare e acquistare beni fisici,

Negli Stati Uniti, rivenditori come Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia e PayPal consentono anche di pagare con criptovalute.

Quanto sono stabili le criptovalute?

Le criptovalute non sono stabili, la volatilità del mercato è enorme e questo è sia uno svantaggio che un vantaggio a seconda del punto di vista degli investitori. Molti nuovi investitori in criptovalute sono alla ricerca di opportunità di investimento e, in effetti, le criptovalute sono un mercato allettante.

Tuttavia, tutto questo è inframmezzato da periodi di ripresa e di grande panico in cui la maggior parte degli investitori vende criptovalute. Si può citare come esempio il prezzo di Bitcoin nel periodo 2020/2021.

A marzo 2020, era possibile acquistare un Bitcoin per $ 4.000 mentre a gennaio 2021 il prezzo di Bitcoin è aumentato di dieci volte, fino al livello di $ 40.000.

Continuando il suo mercato rialzista, ha raggiunto il record di 65.000$ a fine aprile 2021. Poi, a maggio, il prezzo è sceso e il Bitcoin si è consolidato intorno ai 35.000$ per diversi mesi.

Ad ottobre, tuttavia, il prezzo di Bitcoin è aumentato di nuovo in modo spettacolare ed è riuscito a raggiungere il suo nuovo massimo storico a novembre salendo a 69.000$. A dicembre del 2021 Bitcoin era di nuovo al di sotto di questo livello raggiungendo i 40.000$.

Come investitore principiante in criptovalute, è importante essere consapevoli che le criptovalute più piccole erano ancora molto più volatili durante questo periodo.

Quindi abbiamo a che fare con un mercato estremamente volatile che crea opportunità per investitori a lungo termine e trader a breve termine. Tuttavia, ciò comporta ovviamente un maggiore rischio di investimento.

Come investire in criptovalute?

In quanto investitore di criptovalute principiante hai una scelta: investire nel settore tecnologico relativo alle criptovalute investendo in azioni legate alla trasformazione digitale o fare trading di criptovalute. Ci sono diverse differenze tra questi metodi. Naturalmente, puoi utilizzare entrambi i metodi contemporaneamente e provare a generare guadagni da criptovalute e azioni combinate.

Investimenti

È possibile investire acquistando azioni di società blockchain e metaverse o ETF ed è anche considerato meno rischioso. Allo stesso tempo, ovviamente, i potenziali profitti di un tale investimento potrebbero essere inferiori ai profitti del trading di CFD a causa della mancanza di leva finanziaria e della minore volatilità del mercato tradizionale rispetto al settore delle criptovalute.

La trasformazione della blockchain e le azioni del metaverso continuano a offrire buone opportunità e prospettive per gli investitori che non hanno problemi con l'elevata volatilità del mercato. Allo stesso tempo, il trend di lungo periodo legato alla trasformazione digitale sembra essere davvero enorme.

In xStation, abbiamo molti titoli blockchain e ne presentiamo alcuni: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US). ), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK)

Puoi anche investire nel trend del Metaverso acquistando azioni di società quotate in borsa del settore della trasformazione digitale come Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US)

Trading

È possibile fare trading di Bitcoin e altre criptovalute più popolari sulla nostra piattaforma xStation.

Molti investitori principianti sono interessati al trading di criptovalute. Questa strategia è speculativa e solo le mosse del prezzo della criptovaluta sono rilevanti in questo metodo di investimento. Gli investitori principianti possono negoziare criptovalute effettuando transazioni su criptovalute CFD (contratto per differenze) sulla nostra piattaforma xStation e utilizzando tutto il potenziale della leva finanziaria. Questo tipo di contratto è un contratto finanziario che paga le differenze nel prezzo di regolamento tra le operazioni di apertura e chiusura senza alcuna fornitura fisica di strumenti negoziati.

Il trading di criptovalute si rivolge a trader o speculatori attenti al rischio ancor più di qualsiasi altro strumento CFD perché la fluttuazione dei prezzi sul mercato delle criptovalute è massiccia anche senza leva. La leva finanziaria offre una possibilità agli investitori principianti di criptovalute, ma può anche causare perdite maggiori, quindi gli strumenti sono più rischiosi.

Il trading di criptovalute CFD su xStation offre i vantaggi di zero commissioni, spread bassi e possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Gli unici costi sono i punti swap, che vengono calcolati sul risultato della posizione aperta ogni giorno dopo le 00:00 di notte.

Grazie alla leva, il trading di criptovalute richiede solo una certa percentuale dell'intera posizione. Ad esempio, l'utilizzo della leva 1:2 ti dà l'opportunità di aprire un contratto di 10.000 USD utilizzando solo un margine di 5000 USD.

Il trading di CFD offre agli investitori esposizione all'attuale prezzo di mercato della più grande criptovaluta senza la necessità di creare un conto speciale sul mercato delle criptovalute e senza metodi complicati per depositare fondi.

Il trading offre anche l'opportunità di aprire posizioni corte, in cui i trader possono guadagnare denaro anche quando i prezzi delle criptovalute stanno scendendo. Ciò ti consente di implementare molte strategie diverse durante le sessioni di trading a seconda del prezzo del Bitcoin. Forniamo anche molti indicatori diversi sulla nostra piattaforma di trading quale "Indice di forza relativa" RSI o livelli di Fibonacci e molti molti altri. Essi possono rendere il tuo trading più efficiente, anche essendo un investitore principiante.

Sulla nostra piattaforma xStation come investitore principiante puoi iniziare a fare trading su molte diverse criptovalute più popolari come: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash e Dogecoin. (aggiungi Solana alla lista se sarà possibile scambiarla).

Trading di criptovalute online

Al giorno d'oggi, sappiamo quanto stanno diventando popolari il trading e gli investimenti tramite piattaforme di trading.

Ecco perché rendiamo il trading disponibile sia sulla nostra piattaforma desktop che mobile xStation. Usandolo, anche i trader principianti di criptovalute possono reagire ai movimenti del mercato e fare trading di criptovalute in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo, senza uscire di casa. La nostra priorità era fornire piattaforme sicure, veloci e intuitive che possano essere utilizzate sia dai principianti che dai trader esperti.

Entrambe le piattaforme sono state create dai nostri sviluppatori per soddisfare le esigenze dei trader principianti. Qui puoi leggere di più sulle nostre piattaforme di trading desktop e mobile.

Cosa influenza i prezzi delle criptovalute?

Le criptovalute per i principianti possono sembrare un investimento pericoloso, tuttavia, l’idea di acquistare una criptovaluta per poche centinaia di dollari e diventare milionari è allettante.

Prima di entrare nel mercato, vale la pena chiedersi cosa influisce realmente sui prezzi delle criptovalute e in quali periodi iniziare a investire su di esse.

Domanda e offerta

Come per le azioni o altri strumenti, il fattore principale che influenza il prezzo delle criptovalute è il numero di acquirenti, venditori e la loro tendenza a non vendere le loro partecipazioni in criptovalute. Un'offerta bassa e una domanda elevata determinano un aumento del prezzo, un'offerta elevata e una domanda bassa determinano una diminuzione del prezzo.

A differenza delle tradizionali monete fiat come dollari o euro, l'offerta di alcune criptovalute è limitata. Spesso essa rallenta anche gradualmente nel tempo. Questo, a sua volta, significa che quando la domanda è alta, il prezzo può tendere a salire bruscamente, soprattutto se poche persone vogliono vendere e molti nuovi investitori sono determinati ad acquistare.

Anche altri fattori sono importanti, come gli eventi relativi ad una determinata criptovaluta, i quali possono causare aumenti o diminuzioni dei prezzi periodici e dinamici, come ad esempio il rally dei prezzi di Cardano dell'estate/autunno del 2021, quando il mercato era in aumento a causa della prevista introduzione di innovativi "smart contracts" nella rete Cardano.

Il costo del mining

Le criptovalute ovviamente non vengono create dal nulla, ma vengono estratte attraverso un processo chiamato mining. I minatori di criptovaluta estraggono criptovalute utilizzando apparecchiature sofisticate e potenti dal punto di vista computazionale chiamate minatori. Quando questo processo inizia a diventare sempre più costoso per i minatori, ciò può incidere sul prezzo della criptovaluta.

Regolamenti governativi

Uno dei principali fattori che influenzano virtualmente i prezzi delle criptovalute sin dal loro inizio è l'atteggiamento dei regolatori. In alcuni casi le notizie sulle normative possono incidere positivamente sul prezzo, in altri non necessariamente.

Se le normative diventano restrittive per le risorse digitali, ciò crea pressione da parte dei venditori e introduce un sentimento negativo nel mercato delle criptovalute. D'altra parte, quando le grandi banche o i governi dei singoli paesi parlano positivamente di questa classe di attività, questo può essere un catalizzatore per l'aumento dei prezzi.

Copertura mediatica

I media, indicati come il quarto potere, sono un potente strumento che può influenzare la domanda e il sentiment degli investitori. Il modo in cui i media scrivono riguardo alle criptovalute influenza i prezzi e i trend generali degli acquirenti. Quando i media mettono in guardia contro gli investimenti e chiamano le criptovalute una bolla, gli investitori tendono a vendere i propri asset. Questo è molto spesso vero per i nuovi investitori che reagiscono emotivamente a questo tipo di notizie. La narrativa negativa dei media può portare a periodi di panico e mania, di cui i grandi investitori traggono vantaggio accumulando o vendendo di conseguenza le loro criptovalute.

D'altra parte, la presenza di criptovalute nei media rende le persone familiari con la nuova tecnologia e crea interesse per nuovi prodotti finanziari, il che si traduce in un aumento del potenziale di crescita della capitalizzazione dell'intero settore.

Crisi finanziarie

I momenti di fermo dell'economia sono situazioni che hanno un impatto particolarmente negativo sui prezzi degli asset più rischiosi. Quando la crisi inizia, la maggior parte degli investitori cercano di proteggere il proprio capitale e abbandonano prodotti di investimento altamente incerti, alimentando il panico.

Naturalmente, di solito le crisi alla fine si rivelano opportunità di acquisto, perché per decenni il mercato ha dimostrato che alla fine i prezzi degli indici o delle azioni salgono comunque. Ovviamente questo non vale per tutti gli strumenti, poiché ci sono aziende che falliscono e nei cicli precedenti abbiamo già assistito al crollo di grandi criptovalute, che sono scomparse in un crollo.

Come acquistare criptovalute su XTB?

Le criptovalute sono facili da trovare e scambiare sulla piattaforma di trading xStation anche per i principianti. A tale scopo, è presente una scheda speciale che consente di trovare lo strumento, visualizzare informazioni sui suoi prezzi e presenta un grafico dei prezzi con più strumenti.

Fonte: xStation 5 XTB

Nella scheda Market Watch è possibile trovare le criptovalute che ti interessano sia attraverso una finestra, dove si può inserire il nome diretto della criptovaluta, sia attraverso la scheda CRT, dove possiamo trovarle tutte e scegliere la il giusto.

Nel motore di Market Watch possiamo anche utilizzare le funzioni "Informazioni su uno strumento", "Apri grafico" o "Aggiungi ai preferiti", che semplificano il trading.

Con l'aiuto dei pulsanti BUY e SELL possiamo vedere due prezzi per una determinata criptovaluta e ovviamente comprarla o venderla. Il prezzo di acquisto è chiamato prezzo ASK e il prezzo di vendita è chiamato prezzo BID. Le posizioni lunghe sulle criptovalute vengono ovviamente aperte facendo clic su BUY e selezionando il volume della transazione. Le posizioni corte, quando stai guadagnando denaro quando il prezzo dello strumento sta scendendo, ovviamente, vengono aperte facendo clic su SELL e selezionando il volume della transazione.

Una volta trovata la criptovaluta giusta puoi utilizzare la finestra dell'ordine professionale, che calcola il valore della transazione e mostra la quotazione corrente. Per fare ciò, vai su "Apri finestra ordine". Questo è un calcolatore integrato che aiuta a prendere decisioni di investimento eseguendo i calcoli relativi all'acquisto.

Con questo calcolatore hai la possibilità di effettuare ordini precisi per ordini immediati e in sospeso. Gli ordini in sospeso possono essere selezionati accedendo alla scheda "Ordini in sospeso" nella calcolatrice. Questa scheda si trova a destra della scheda "Ordini di mercato" per gli ordini immediati. Con tali ordini puoi definire con precisione il momento di ingresso nel mercato impostando il prezzo al quale vuoi entrare nel trade e negoziare per posizioni lunghe quando prevedi che il prezzo aumenterà (Buy Stop, Buy Limit) o ​​per posizioni corte quando prevedi un caduta del prezzo (Sell Stop, Sell Limit).

Sulla piattaforma xStation puoi anche aprire ordini difensivi Stop Loss e Take profit su criptovalute. Tali ordini ti consentono di eseguire strategie e proteggerti da movimenti di mercato improvvisi e imprevedibili riducendo al minimo le perdite o traendo potenziali profitti dalle tue posizioni.

Offriamo anche un ordine "trailing stop", un ordine difensivo che si muove con il prezzo di una criptovaluta a una distanza da te impostata, consentendoti di "guidare" automaticamente le posizioni. Puoi scoprire di più sugli ordini difensivi SL e TP e sul trailing stop qui.

Questi ordini possono essere facilmente piazzati anche da investitori molto principianti dal grafico, dalla scheda "Posizioni aperte" o accedendo alla "finestra degli ordini aperta" utilizzando la calcolatrice nel motore di Market Watch xStation.

Domande frequenti per principianti

La tecnologia può essere un'area che richiede conoscenze per essere adeguatamente compresa. Alla ricerca di informazioni sulle criptovalute per investitori principianti, ti imbatti in termini che ti suonano estranei e che non riesci nemmeno a spiegare? Non è un'area facile per i trader di criptovalute principianti, ma abbiamo deciso di fornire come funziona. Naturalmente, il processo di "mining" si applica anche ad altre criptovalute come Ethereum e Cardano chiamate "altcoin".

Il termine "halving" si applica solo alle criptovalute che hanno un'offerta massima predeterminata, come ad esempio Cardano o Bitcoin. Di seguito ci concentreremo sul caso di Bitcoin come la criptovaluta più popolare in relazione alla quale sentirai più spesso parlare di questi termini.

Che cos'è il mining e l'halving di bitcoin?

Il mining in definizione si riferisce all'estrazione di materie prime dalla terra, ma in questo caso implica l'elaborazione di transazioni Blockchain - l'esecuzione di complessi calcoli di catena. Ciò comporta costi energetici, hardware e software. Le transazioni nel sistema sono peer-to-peer.

I bitcoin estratti vengono assegnati ai miner che hanno elaborato le transazioni in un blocco come ricompensa per il loro lavoro (il lavoro della loro macchina).

La riduzione della metà del valore della ricompensa per il mining di Bitcoin ha un enorme impatto sulle ricompense che i miner ricevono. Questa ricompensa ha iniziato a diminuire da 25 Bitcoin per blocco a 12,5, e ora è scesa a 6,25.

Il dimezzamento è già avvenuto 3 volte, la prima a novembre 2012, la seconda a luglio 2016 e l'ultima a maggio 2020. Il prossimo dimezzamento avverrà probabilmente nel 2024.

Bitcoin non è una valuta tradizionale regolamentata ed emessa da una banca centrale. Come, ad esempio, la US Federal Reserve, che controlla l'offerta di moneta negli Stati Uniti.

Mettere più valute FIAT nel mercato svaluterà la valuta. Tuttavia, quando la crescita dell'offerta di moneta supera la crescita economica, provoca inflazione. Ciò significa che il denaro vale sempre meno. Per acquistare lo stesso numero di prodotti, hai bisogno di più soldi di quelli che hai fatto all'inizio

Bitcoin non è una valuta controllata dalla banca centrale e ci sono molti Bitcoin in circolazione. L'elevata domanda e un numero limitato di bitcoin dall'alto verso il basso, nonché la diminuzione dei premi per il loro mining, possono avere un impatto positivo sul prezzo della criptovaluta.

Il flusso di nuovi Bitcoin assegnati ai minatori si dimezza ogni 21.000.000 di blocchi o circa 4 anni se lo misuriamo in base al lasso di tempo stabilito da Satoshi Nakamoto.

A causa della sua natura deflazionistica, Bitcoin è ora considerato una riserva di valore e può fornire un luogo in cui immagazzinare il valore del denaro durante l'inflazione che colpisce le valute fiat.

Qual è l'impatto dell'halving?

Ovviamente, a meno che i bitcoin non vengano messi in borsa e venduti, potrebbero subire un aumento di valore. Finora, l'impatto diretto sul prezzo di Bitcoin è stato il dimezzamento della ricompensa ricevuta dai miner. Quando le ricompense diminuiscono e il costo del mining rimane lo stesso o addirittura aumenta a causa di aumenti significativi del prezzo dell'energia, il ROI diminuisce. Questa situazione potrebbe scoraggiare i minatori più piccoli dal continuare a minare Bitcoin, poiché quelli con canali più economici e un potere di computazione maggiore hanno un grande vantaggio rispetto alla concorrenza.

I dati on-chain mostrano che i miner non stanno vendendo i loro bitcoin ai livelli attuali, il che potrebbe essere un segnale molto importante per i rialzisti e i nuovi arrivati ​​interessati al mercato.

L'analisi del grafico dei prezzi mostra anche che diversi mesi di dimezzamento del prezzo del bitcoin tendevano ad aumentare in modo significativo. È però difficile dire se la situazione si ripeterà anche nel 2024 ma di sicuro l'halving e i minatori di criptovaluta fanno del bitcoin un token deflazionistico e influiscono sugli eventi legati ad essa.

Cos'è un fork di criptovaluta?

Bitcoin è una rete di pagamento decentralizzata e criptovaluta basata su una rete peer-to-peer. La rete funziona su un protocollo speciale composto da codici computazionali. Queste vengono utilizzate come regole predefinite per l'intera rete. La rete Bitcoin ha software open source. È per questo che l'accesso ai codici in esso contenuti è gratuito e ampiamente disponibile per chiunque desideri navigarlo e utilizzarlo.

La base per questo è la blockchain, un registro condiviso che forma un'unica catena di blocchi in continua crescita. Poiché Bitcoin è una rete decentralizzata, tutti i suoi partecipanti stabiliscono collettivamente regole per convalidare le transazioni al fine di raggiungere il consenso. Su questa base, esiste un'unica catena condivisa di dati verificati su cui tutti sono d'accordo e che è sempre corretta. Se questa catena cambia - si biforca o si divide, abbiamo a che fare con un fork. Un fork può essere accidentale o intenzionale.

Divisioni generali e modifiche alle regole del protocollo

Un fork su una blockchain viene solitamente concordato collettivamente ogni volta che viene effettuato un aggiornamento software sulla blockchain, che dipende da gruppi decentralizzati di computer che formano una rete che lavora per un obiettivo comune. Ogni singolo computer della rete esegue il software necessario per verificare il registro pubblico della blockchain e mantenere la rete sicura. Maggiore è il numero di computer che si trovano contemporaneamente sulla rete e che eseguono software, maggiore è la sicurezza della rete.

Ancora più importante, ogni nodo deve eseguire lo stesso software per accedere allo stesso registro condiviso. In altre parole, ogni nodo completo (membro della rete) che esegue il software principale di Bitcoin (cioè Bitcoin Core) ha accesso al registro dei blocchi di Bitcoin e quindi può verificare le transazioni Bitcoin e accedere alla cronologia completa delle transazioni. Ci sono due ragioni per i fork:

Fork automatico

Dato che Bitcoin è una rete distribuita e decentralizzata, il problema sorge quando i miner scoprono un blocco contemporaneamente, questo si traduce quindi in due catene separate. Tuttavia, questo è un fork temporaneo: la catena che trova per prima il blocco successivo diventa la catena più lunga e quindi diventa automaticamente vera. Pertanto, la catena più corta verrà eliminata dalla rete.

Modifiche alle regole del protocollo genitore

Questo tipo di partizionamento di rete è una modifica intenzionale del codice apportata dagli sviluppatori ed è una modifica permanente. Perché potrebbero essere necessari tali cambiamenti? Ad esempio, a causa dell'aggiunta di nuove funzionalità per aumentare l'estensione delle funzionalità di rete, oppure a causa di una modifica a una regola di base come l'aumento della dimensione del blocco.

Tipi di fork

La tipologia di fork è molto importante. Nel caso in cui gli sviluppatori di Bitcoin Core aggiornino il codice Bitcoin per installare nuove funzionalità o modificare parametri importanti, il software potrebbe non essere più compatibile con la versione precedente dello stesso.

Hard fork

Dopo tale aggiornamento, il software precedente non è più compatibile con le versioni precedenti. Questo è solitamente un cambiamento importante in cui le regole di consenso vengono modificate in modo da rendere impossibile mantenere la compatibilità con le versioni precedenti dello stesso software.

Un esempio di questo tipo di fork sarebbe Casper sulla rete di criptovaluta Ethereum. Esso apporta un'importante modifica alle regole del protocollo, facendolo passare dal modello Proof of Work al modello Proof of Stake. I nodi completi che rimangono indecisi nel contesto di un aggiornamento non sono automaticamente compatibili con i nodi Casper aggiornati e vengono eliminati.

Fortunatamente, gli hard fork di Ethereum di solito non sono controversi e la maggior parte delle reti accetta di eseguire l'aggiornamento. In caso contrario, un nodo completo che esegue il software Casper aggiornato non avrebbe accesso allo stesso libro mastro di un nodo completo che esegue una versione precedente. Poiché ogni nodo avrebbe regole di consenso diverse, essenzialmente eseguirebbe una blockchain separata.

Tutti i partecipanti devono eseguire l'aggiornamento al nuovo software per continuare a partecipare alla rete e continuare a verificare le nuove transazioni. I membri che non aggiungono aggiornamenti vengono rimossi dalla rete. Questa separazione crea una divergenza permanente della blockchain. Finché ci sarà il supporto della catena delle minoranze - sotto forma di minatori che partecipano alla catena - entrambe le catene esisteranno contemporaneamente.

Hard fork pianificate

Quando qualsiasi modifica del protocollo è stata inclusa nel piano del progetto di criptovaluta, possiamo parlare di un hard fork pianificato. In una situazione del genere, non ci sono dubbi sulla legittimità della divisione della rete. Questo perché si tratta di un aggiornamento che mira a migliorare le capacità e le funzionalità della blockchain.

L'intera comunità, con gli sviluppatori in prima linea, si sta spostando sulla nuova catena in quanto l'aggiornamento richiede una modifica nella base di codice sottostante. Ciò comporterà la morte della vecchia catena in quanto non vale la pena per nessuno sostenerla per mancanza di incentivi. Un esempio di tali fork può essere il fork di Bisanzio del 28 febbraio 2019 nella blockchain di Ethereum, che ha comportato una diminuzione della ricompensa mineraria da 3 ETH a 2 ETH. Tale fork è solitamente associato ad una diminuzione dell'inflazione della criptovaluta e quindi di solito a un aumento significativo del suo prezzo.

Un altro esempio potrebbe essere anche l'hard fork di Ethereum chiamato London, dell'agosto 2021. Il meccanismo di masterizzazione introdotto come parte dell'aggiornamento di Ethereum London all'inizio di agosto ha già distrutto più di un milione di Ether.

Come parte dell'hard fork di Londra, all'inizio di agosto è stato introdotto EIP-1559, un meccanismo per bruciare una parte delle commissioni di transazione. Da allora, 1.008.431 ETH sono stati bruciati al 25 novembre 2021. Questo fork è il livello successivo nella transizione blockchain di Ethereum verso un modello Proof of Stake deflazionistico.

Hard fork controverse

Un hard fork controverso è solitamente il risultato di incomprensioni e disaccordi che si verificano all'interno di una comunità. Il risultato di questi disaccordi è che alcuni nodi creano una nuova catena che apporta modifiche significative al codice, inclusa la possibilità di creare una criptovaluta separata. Gli hard fork più conosciuti rientrano in questa categoria.

Un esempio è la creazione di Ethereum Classic. L'hack di Ethereum DAO (è stato rubato un valore di 55 milioni di dollari di ETH) ha acceso un acceso dibattito nella comunità, che si è opposta a invertire l'hack, alla fine si è divisa e ha creato una nuova blockchain nota come Ethereum Classic.

È importante sottolineare che i proprietari della criptovaluta originale spesso ricevono importi proporzionali della nuova criptovaluta creata nell'hard fork. Dopo il fork di Ethereum Classic, tutti i possessori di ETH hanno ricevuto ETC in proporzione alla quantità di ETH che possedevano.

Un altro esempio è Bitcoin Cash. Questo hard fork è stato orchestrato da una parte della comunità che voleva che Bitcoin si ridimensionasse, aumentando la dimensione del blocco di 8 volte, a 8 MB. Questo per consentire l'elaborazione di più transazioni, abbassando così le commissioni pagate dagli utenti. L'hard fork ha portato alla creazione di una nuova valuta chiamata Bitcoin Cash. Il bitcoin nella storia ha collezionato molti fork, questo grafico li mostra tutti:

Soft Fork

A differenza degli hard fork, ci sono anche fork della rete compatibili con le versioni precedenti del software. I soft fork sono aggiornamenti software che funzionano ancora con le versioni precedenti.

Un esempio potrebbe essere il famoso SegWit su Bitcoin, per esempio. In generale, è un insieme di miglioramenti che avevano lo scopo, tra le altre cose, di aumentare il throughput massimo di Bitcoin.

I fork sono una costante nei cambiamenti in atto nel mondo delle criptovalute, spesso un segno di progresso tecnologico e un segno di imminenti cambiamenti nella funzionalità e nel futuro delle criptovalute.

Cos'è Metaverso?

Il Metaverso è un argomento sempre più popolare tra gli investitori ed è probabile che le criptovalute siano la valuta principale di questi nuovi mondi virtuali chiamati anche "Secondo Mondo". Il Metaverso costruirà la realtà virtuale, aumentata con i social media e la tecnologia blockchain per creare luoghi in cui i giocatori vorranno trascorrere del tempo. Attualmente si stanno costruendo mondi virtuali con economie virtuali e mercati immobiliari, anche se molti stanno appena iniziando a svilupparsi. Vi sono già stati diversi acquisti di appezzamenti di terreno virtuali per somme di diversi milioni di dollari.

Il metaverso è costituito da mondi virtuali in cui le persone possono fare molte delle cose che fanno anche nella vita reale. L'espansione della tecnologia VR potrebbe espandere notevolmente l'esperienza del metaverso e attirare sempre più giocatori nella realtà virtuale.

Le criptovalute saranno probabilmente la principale forma di scambio nel metaverso.

I membri del metaverso, nel mondo virtuale, potranno lavorare, giocare, fare acquisti, fare attività sportiva e socializzare. Potranno avviare attività in proprio, acquistare terreni, creare opere d'arte e andare a concerti, il tutto in un ambiente virtuale.

Il Metaverso è costituito da mondi virtuali in cui le persone possono fare molte delle attività che svolgono anche nella vita reale. L'espansione della tecnologia VR potrebbe migliorare notevolmente l'esperienza del metaverso e attirare sempre più giocatori nella realtà virtuale.

È probabile che le criptovalute saranno la principale forma di scambio nel metaverso. Le criptovalute agiscono come denaro virtuale nei mondi virtuali. Le transazioni sono quasi istantanee e la tecnologia blockchain sottostante è progettata per creare fiducia e fornire sicurezza. L'adozione di criptovalute nella realtà virtuale può influenzare positivamente la valutazione dell'intero mercato delle criptovalute, incluso il Bitcoin che è considerato una riserva di valore per tutti coloro che sono interessati alla tecnologia blockchain.

Dopo la decisione di Facebook di rebranding in Meta, il mercato delle criptovalute ha reagito con forti aumenti. Il processo di transizione a Metaverse è già stato ampliato da tempo non solo da Facebook ma anche da aziende come Disney e Microsoft.

Metaverse e piattaforme come Portals in Solana Blockchain sono anche i luoghi in cui possono aver luogo il trading e l'adozione di gettoni NFT popolari. < link per l'articolo su Solana >

Questo mercato presenta anche opportunità per l'aumento della popolarità dei token basati sul modello play-to-earn. Le statistiche mostrano che le nuove generazioni nate dopo il 2010 denominate Generation Alpha utilizzano la tecnologia per più di 8 ore al giorno e i videogiochi sono estremamente popolari.

Alcuni investitori vedono opportunità nello sviluppo di questo settore del mercato delle criptovalute e lo vedono come un'opportunità per l'adozione di massa della finanza decentralizzata e anche per la normalizzazione della situazione legale dell'intero mercato.

Le criptovalute agiscono come denaro virtuale nei mondi virtuali. Le transazioni sono quasi istantanee e la tecnologia blockchain dietro di esse è progettata per creare fiducia e fornire sicurezza.

Orari di trading di criptovaluta

Cosa dire degli orari di trading delle criptovalute disponibili? Questa informazione è particolarmente importante per i day trader. Il trading di criptovalute è disponibile 7 giorni alla settimana 24 ore al giorno con un'interruzione tecnica il venerdì dalle 00:05 CET alle 04:30 CET dal venerdì al sabato notte. Il prezzo spot della criptovaluta è statico quando si verifica la rottura. In tutti gli altri momenti i prezzi sono fluttuano costantemente.

Naturalmente, il momento migliore per fare trading di criptovalute è durante i periodi di liquidità molto elevata, quando la volatilità del mercato è maggiore.

Quando c'è un elevato turnover nel mercato e il volume degli scambi aumenta, aumenta anche la volatilità. Ciò può essere influenzato dalla pubblicazione di notizie importanti su ciascuna criptovaluta, regolamentazioni, informazioni dalla stampa o persino il calo o l'impennata del prezzo di Bitcoin. È importante che gli investitori sappiano che il mercato delle criptovalute è talvolta correlato all'indice azionario tecnologico americano US100 e il sentimento del mercato influenza il settore delle criptovalute.

Ma nel caso degli investitori a lungo termine, non è necessario seguire la volatilità temporanea del mercato. Sulla nostra piattaforma hai la possibilità di acquistare titoli blockchain come Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) o altri titoli grandi e riconoscibili del settore della trasformazione digitale come Meta Platforms (FB.US) o Adobe (ADBE.US). In questi casi come investitore principiante non è necessario guardare alle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute e solo essere a lungo termine sul tuo investimento nella tecnologia blockchain o nel settore della trasformazione digitale. Il trading è disponibile quando le borse in cui sono quotate le azioni sono aperte, per le azioni statunitensi l'orario di apertura è dalle 15:30 alle 22:30 CET.