Czym różni się handel akcjami CFD od tradycyjnego inwestowania w akcje?

Handel akcjami CFD i tradycyjne inwestowanie w akcje mają kilka kluczowych różnic. W przypadku inwestowania w akcje, inwestor staje się ich właścicielem. Handlując CFD inwestorzy zawierają kontrakt z brokerem, który pozwala im na otrzymanie lub zapłacenie różnicy w cenie pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji. Jedną z kluczowych różnic między tymi dwoma metodami handlu jest depozyt zabezpieczający oraz obecność dźwigni finansowej. Wybierając CFD, inwestor może otwierać pozycje, których wartość przekracza zainwestowany kapitał. Może to potencjalnie zwiększyć zyski z inwestycji, ale również przyczynić się do głębokich strat w przypadku błędnej oceny przyszłego kierunku zmian na rynku. Wykorzystanie dźwigni finansowej nie jest możliwe w przypadku tradycyjnego handlu akcjami, w którym pełna kwota zakupu akcji musi być zapłacona z góry. Kontrakty CFD pozwalają również inwestorom na krótką sprzedaż akcji, co oznacza, że mogą oni zyskać na spadku cen, co nie jest możliwe w przypadku tradycyjnego handlu akcjami. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w CFD na akcje jest bardziej ryzykowne niż inwestowanie w tradycyjne akcje.