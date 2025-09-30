FAQ

Jaka jest prosta definicja akcji? Akcja jest rodzajem papieru wartościowego, który reprezentuje własność w spółce. Stanowi ona roszczenie do części majątku i zysków spółki.

Jak można zarobić na akcjach? Posiadając akcje, można potencjalnie skorzystać z rozwoju i sukcesu spółki. Istnieje kilka sposobów, w jakie akcje mogą przynieść ci pieniądze: wypłaty dywidendy (niektóre akcje wypłacają dywidendy, które są płatnościami dokonywanymi na rzecz akcjonariuszy z zysków spółki), wzrost wartości kapitału (kiedy cena posiadanych przez ciebie akcji wzrasta, możesz sprzedać je z zyskiem), podziały akcji (kiedy spółka dzieli swoje akcje, wydaje więcej akcji obecnym akcjonariuszom, zwiększając liczbę posiadanych przez ciebie akcji. Może to również prowadzić do wzrostu wartości twoich inwestycji).

Jakie są 3 główne rodzaje akcji? Istnieją trzy główne rodzaje akcji: akcje zwykłe (dają właścicielowi prawo głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy i uprawniają do części zysków spółki w postaci dywidendy), akcje uprzywilejowane (wypłacają dywidendę w ustalonej wysokości i mają większe roszczenie do aktywów i zysków niż akcje zwykłe; zazwyczaj nie są wyposażone w prawo głosu) oraz warranty (rodzaj papieru wartościowego, który daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży określonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie w określonym czasie).