Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
AIBG.UK - Akcje

AIB Group PLC
AKTUALNE WIADOMOŚCI

Trzymaj rękę na pulsie dzięki naszym aktualnym wiadomościom

O INSTRUMENCIE

Inwestuj w AIB Group PLC bez prowizji

AIB Group PLC
10 GBP
Wszystkie akcje

Puls GPW: Pozytywne wyniki nie przekładają...

30 września 2025

PILNE: Inflacja z Włoch poniżej oczekiwań

30 września 2025

Komentarz Walutowy: Co dalej z polskim złotym?

30 września 2025
FAQ

Masz pytania?

Akcja jest rodzajem papieru wartościowego, który reprezentuje własność w spółce. Stanowi ona roszczenie do części majątku i zysków spółki.

Posiadając akcje, można potencjalnie skorzystać z rozwoju i sukcesu spółki. Istnieje kilka sposobów, w jakie akcje mogą przynieść ci pieniądze: wypłaty dywidendy (niektóre akcje wypłacają dywidendy, które są płatnościami dokonywanymi na rzecz akcjonariuszy z zysków spółki), wzrost wartości kapitału (kiedy cena posiadanych przez ciebie akcji wzrasta, możesz sprzedać je z zyskiem), podziały akcji (kiedy spółka dzieli swoje akcje, wydaje więcej akcji obecnym akcjonariuszom, zwiększając liczbę posiadanych przez ciebie akcji. Może to również prowadzić do wzrostu wartości twoich inwestycji).

Istnieją trzy główne rodzaje akcji: akcje zwykłe (dają właścicielowi prawo głosu na zgromadzeniach akcjonariuszy i uprawniają do części zysków spółki w postaci dywidendy), akcje uprzywilejowane (wypłacają dywidendę w ustalonej wysokości i mają większe roszczenie do aktywów i zysków niż akcje zwykłe; zazwyczaj nie są wyposażone w prawo głosu) oraz warranty (rodzaj papieru wartościowego, który daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży określonej liczby akcji po z góry ustalonej cenie w określonym czasie).

Nie jest możliwe określenie akcje jakiej spółki warto kupić na początek, ponieważ to, co stanowi dobrą inwestycję, może się różnić w zależności od osobistych celów finansowych danej osoby i jej tolerancji na ryzyko. Ważne jest, aby początkujący inwestor dokładnie zbadał każdą potencjalną inwestycję i rozważył własną sytuację finansową przed dokonaniem zakupu pierwszych akcji.

