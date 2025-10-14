DE40: Niemiecki indeks dalej traci i zbliża się do ważnej bariery wsparcia 💡

- Europejskie giełdy mocno tracą w pierwszej fazie sesji, a pogorszenie sentymentu wynikało z narastających napięć handlowych między USA a Chinami oraz zapowiedzi działań odwetowych MOFCOM wobec firm powiązanych z USA.
- Europejskie giełdy mocno tracą w pierwszej fazie sesji, a pogorszenie sentymentu wynikało z narastających napięć handlowych między USA a Chinami oraz zapowiedzi działań odwetowych MOFCOM wobec firm powiązanych z USA.
- Wśród pojedynczych spółek zwracały uwagę wzrosty Ericssona (+15%) po mocnych wynikach kwartalnych, TomTom (+7,5%), EasyJet (+2%) oraz Robert Walters (+8%) po poprawie w Q3, mimo słabego poziomu przychodów.
W pierwszej fazie wtorkowej sesji europejskie giełdy znalazły się pod presją, z FTSE 100 spadającym o 0,53%, DAX o 1,38%, CAC 40 o 1,24% i Euro Stoxx 50 o 1,27%. Negatywny sentyment wynikał z narastających napięć handlowych między USA a Chinami, po zapowiedzi MOFCOM o działaniach odwetowych wobec pięciu firm powiązanych z USA oraz groźbach nowych restrykcji. W sektorach najlepiej radzą sobie telekomunikacja, nieruchomości i usługi komunalne, z mocnym wzrostem Ericssona (+15%) po wynikach kwartalnych i podwyższeniu prognoz. Sektor Real Estate wspierał Bellway (+6,3%), który ogłosił wyższe zyski, zmiany w alokacji kapitału oraz skup akcji.
Największymi przegranymi były surowce, motoryzacja i części oraz energia. Walory Michelin tracą dzisiaj nawet 9,4% po obniżeniu prognoz na 2025 r. w związku z pogorszeniem otoczenia biznesowego. Spadki w branży surowcowej wiązały się z niższymi cenami metali, choć Rio Tinto (-1,9%) ograniczyło presję komunikując wzrost wysyłek w Q3. Energia osłabła przez spadające ceny ropy, a BP (-2,5%) w swoim raporcie zapowiedział wzrost produkcji upstream przy jednoczesnym ostrzeżeniu o słabszym handlu w Q3. Wśród pojedynczych spółek wyróżniały się TomTom (+7,5%) po lepszych od oczekiwań wynikach, easyJet (+2%) po doniesieniach o przejęciu przez MSC, oraz Robert Walters (+8%) po lekkiej poprawie w Q3 mimo słabego poziomu przychodów.
Źródło: xStation
Obecnie obserwowana zmienność na szerszym rynku europejskim. Źródło: xStation
DAX spada podczas wtorkowej sesji i po raz kolejny testuje kluczowe poziomy wsparcia wyznaczone przez 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (niebieska krzywa na wykresie), co pokazuje, że mimo “cieplejszych” komunikatów na linii USA-Chiny, inwestorzy nadal obawiają się niepewności geopolitycznej albo wznawiają domykania pozycji długich po serii długich oraz dynamicznych zwyżek. Na ten moment jednak indeks cały czas utrzymuje techniczny trend wzrostowy, patrząc na układ notowań powyżej 50- oraz 100- dniowej EMA. RSI dla ostatnich 14 dni schodzi poniżej 70 punktów do strefy 49 punktów, czyli wartości relatywnie neutralnych niewskazujących na wyprzedanie ani wykupienie. Źródło: xStation
