Komentarz giełdowy - rynki płasko w obliczu raportu NFP
Wydarzeniem ostatniej sesji giełdowej tego tygodnia była publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Pomimo wyższego niż oczekiwano...
Wiadomości rynkowe
Światowe rynki otwierają poniedziałkową sesję w mieszanych nastrojach. Kontrakty na Wall Street nieco tracą, a indeks zmienności CBOE VIX (VIX) rośnie ponad 1,5% po olbrzymich spadkach, w końcówce ubiegłego tygodnia. Dolar amerykański rośnie, a inwestorzy ponownie analizują Jackson Hole oraz jego...
Więcej
Na wieść o planowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach w opodatkowaniu sektora bankowego, akcje Banku Pekao zanotowały jedną z największych przecen w ostatnich miesiącach. Propozycje nowych regulacji, które mają wejść w życie już od przyszłego roku, wywołały natychmiastową reakcję...
Więcej
UnitedHealth Group to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm z sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą główną w Eden Prairie, Minnesota. Spółka od lat utrzymuje pozycję lidera dzięki szerokiemu zakresowi usług i silnej integracji operacyjnej. Firma łączy...
Więcej
Wydarzeniem ostatniej sesji giełdowej tego tygodnia była publikacja comiesięcznego raportu z amerykańskiego rynku pracy. Pomimo wyższego niż oczekiwano...
Podsumowanie Złoto (Gold na xStation5) delikatnie zyskuje po raporcie z rynku pracy Potencjalna strefa podażowa zlokalizowana jest w okolicach...
Zmiana zatrudnienia: 31,8 tys. (konsensus: 24 tys.); poprzednio: -7,5 tys. Zmiana zatrudnienia na pełen etat: 9,1 tys. ;poprzednio: -31 tys. Zmiana...
Konsensus: 2,8% r/r; poprzednio: 2,7% r/r Płace w ujęciu miesięcznym: 0,2% m/m Konsensus: 0,3% m/m; poprzednio: 0,3% m/m Dane za czerwiec.
Konsensus: 200 tys.; poprzednio: 223 tys. Zmiana zatrudnienia prywatnego: 202 tys. Konsensus: 190 tys.; poprzednio: 218 tys. Stopa...
Podsumowanie: Członkowie indyjskiej partii rządzącej oskarżeni o oszustwo kryptowalutowe Bitcoin (BITCOIN na xStation5) testuje 33-okresową...
Cena złota zaczęła odbijać w tym tygodniu z wielomiesięcznych dołków dając nadzieję na to, że złoto wciąż jest dobrą długoterminową inwestycyją....
Podsumowanie: Europejskie rynki akcyjne otworzyły się wyżej od wczorajszego zamknięcia, ale cofają się po oświadczeniu z Chin DAX przy oporze Thyssenkrupp...
Podsumowanie: Rynki oczekują na popołudniowy raport z amerykańskiego rynku pracy WIG20 (W20) wraca poniżej poziomu oporu na poziomie 2140-2150...
Zapraszamy do obejrzenia nagrania z porannego webinarium:
Podsumowanie: Rosną zapasy ropy naftowej w USA Spadek eksportu oraz wzrost importu w USA Ważą się losy irańskiego eksportu Ceny ropy naftowej...
Bank Morgan Stanley opublikował rekomendację dla pary walutowej EURUSD. Bank rekomenduje zajęcie długiej pozycji oczekującej z następującymi poziomami: Buy...
Podsumowanie: Raport z amerykańskiego rynku pracy powinien pokazać kolejny, solidny przyrost zatrudnienia Kanadyjski raport o zatrudnieniu...
Zapraszamy do udziału w porannym webinarium na którym omówimy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Start o godzinie 09:45. Rejestracja...
Ostatnie godziny zdominowane zostały przez dwa główne wydarzenia. Pierwszym z nich była publikacja minutek z czerwcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej,...
Podsumowanie: Minutes FOMC potwierdzają, że dalsze podwyżki stóp procentowych są zagwarantowane Taryfy na chińskie produkty zaczęły obowiązywać...
Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego dnia wydaje się być zapowiedź potencjalnego zawieszenia broni pomiędzy USA oraz krajami UE w stosunku do taryf...
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że Bank Japonii zdecyduje się kolejny raz na obniżenie prognoz inflacyjnych podczas kolejnego posiedzenia, które...
Dzisiaj poznaliśmy trzy ważne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Część danych poznaliśmy później niż zwykle, ze względu na wczorajsze obchody...
Podsumowanie: Cena kawy Arabiki spada poniżej kluczowej strefy popytowej przy poziomie 115 centów za funta Rekordowe zbiory w Brazylii oraz...
Wybrany kraj zamieszkania nie jest obsługiwany. Proszę wybrać inny kraj.
Zmiana języka wpływa na zmianę regulatora