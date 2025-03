Czas czytania: 7 minut(y)

Jakie są godziny handlu na Forex i CFD? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie zadane w tytule!

Godziny handlu Forex

Rynek Forex umożliwia handel walutami z całego świata, więc nie powinno nikogo dziwić, że musi działać jednocześnie w wielu strefach czasowych. Właśnie z tego względu handel na tym rynku jest dostępny dla inwestorów przez 5 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę - Forex “otwiera się” w niedziele o godzinie 23:00 i pozostaje nieprzerwanie dostępny dla traderów, aż do godziny 22:00 czasu polskiego.

To między innymi ciągłość handlu i nakładanie się na siebie sesji handlowych czyni Forex tak popularnym wśród inwestorów na całym świecie. Na tym rynku zawsze coś się dzieje, a w ciągu doby, niezależnie od godziny, dochodzi do mnóstwa transakcji kupna i sprzedaży.

Warto pamiętać, że różne części dnia charakteryzują się odmienną zmiennością i płynnością na poszczególnych instrumentach. W związku z tym każdy, kto zaczyna przygodę na rynku walutowym Forex, powinien szczegółowo poznać harmonogram sesji handlowych, a wiedza o tym, jakie rynki i w jakich godzinach mają podwyższoną zmienność lub zmniejszoną płynność, może być dla tradera kluczową informacją potrzebną do zaplanowania swojego handlu i odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Sesje handlowe na rynku Forex

Największą aktywność na rynku Forex możemy zaobserwować, gdy do obrotu walutami włączają się centra finansowe z poszczególnych regionów świata. Otwarcie handlu ma miejsce w Wellington w Nowej Zelandii (w Polsce jest wtedy jeszcze g. 22:00 w niedziele), następnie wraz z upływem czasu do obrotu włączają się kolejno Sydney, Tokio, Londyn oraz Nowy Jork.

W zawiązku z powyższym każdy dzień handlu na rynku Forex możemy podzielić umownie na 3 główne sesje:

sesja azjatycka (połączenie sesji w Sydney i Tokio)

sesja europejska

sesja amerykańska

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, poszczególne instrumenty, a w zasadzie ich ceny, mogą odmiennie reagować podczas poszczególnych sesji. Dla przykładu, inwestorzy handlujący na parach walutowych zawierających takie waluty jak dolar australijski (AUD) lub dolar nowozelandzki (NZD) mogą spodziewać się podniesionej zmienności szczególnie w czasie sesji azjatyckiej, w przypadku polskiego złotego (PLN), czy liry tureckiej (TRY) podczas sesji europejskiej, a dolar amerykański i kanadyjski będą najbardziej aktywne podczas sesji nowojorskiej. Istotna jest również druga waluta w parze - jeśli np. dolar australijski będzie w parze z dolarem amerykańskim (AUDUSD), to podniesionej zmienności możemy oczekiwać podczas sesji australijskiej oraz sesji amerykańskiej, a podczas sesji na starym kontynencie zmienność i płynność będą przeważnie najniższe.

Kalendarz ekonomiczny a godziny handlu Forex i CFD

Wiemy już, że znajomość sesji handlowych i specyfiki konkretnych instrumentów jest w zasadzie niezbędna każdemu traderowi handlującemu na rynku forex. Natomiast w kontekście podniesionej zmienności koniecznie trzeba wspomnieć także o publikacjach makroekonomicznych, ponieważ codziennie poznajemy dziesiątki danych ze światowych gospodarek, a wszystkie te odczyty mogą wywołać reakcje na rynku. Każdy istotny komunikat jest przez “rynek” prognozowany, dzięki czemu możemy przed publikacją dowiedzieć się, czego inwestorzy się spodziewają. Należy jednak podkreślić, iż bardzo często publikacje różnią się od konsensusu, a zaskoczenie inwestorów nierzadko przekłada się na nagły wzrost zmienności na instrumentach, których odczyt dotyczy.

Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, które warto śledzić to m.in takie, jak:

Wszystkie istotne odczyty makroekonomiczne znajdują się w Kalendarzu Ekonomicznym XTB, a każdy odczyt (o ile to możliwe) posiada następujące informacje:

godzinę publikacji

skalę znaczenia

kraj publikacji

okres, którego dotyczy

wynik poprzedni

wynik obecny

prognozę “rynku”

Oczywiście kalendarz ekonomiczny można dowolnie filtrować, aby pokazywał tylko te istotne z naszego punktu widzenia dane, np. trader handlujący tylko na parze EUR/USD będzie zainteresowany głównie danymi z gospodarki Stanów Zjednoczonych i Strefy Euro.

Kalendarz makro jest również dostępny bezpośrednio w naszej innowacyjnej platformie xStation 5. Wersja w platformie daje dodatkowo możliwość sprawdzenia, co dokładnie oznacza dany wskaźnik, a także prześledzenia, jak wyglądały jego odczyty w przeszłości (screen poniżej).

Możliwości xStation 5 związane z godzinami handlu Forex i CFD

xStation 5 jest naszą autorską platformą i jako taka posiada wiele niespotykanych lub rzadko spotykanych, ale bardzo przydatnych udogodnień handlu. Wśród nich znajduje się między innymi możliwość ustawienia widoczności momentu publikacji danych makroekonomicznych bezpośrednio na wykresie, dzięki czemu możemy łatwo przeanalizować wpływ danych z przeszłości na rynek oraz nie musimy obserwować samego kalendarza. W xStation istnieje również możliwość naniesienia na wykres wybranych sesji handlowych.

Jak w xStation 5 ustawić widoczność publikacji makroekonomicznych na wykresie?

Aby włączyć widoczność odczytów na wykresie, wystarczy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i w nowo otwartym menu wybrać pole “Widoczne elementy”, a następnie “Kalendarz”. Teraz każdorazowo klikając na flagę na dole wykresu, możemy zapoznać się ze szczegółami publikacji, która nas szczególnie interesuje.

Ilość publikacji na wykresie można oczywiście filtrować podobnie jak w kalendarzu ekonomicznym. Wystarczy znów kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, tym razem wybrać “personalizuj widok wykresu” - w zakładce “Kalendarz” mamy możliwość wybrania poziomu “wpływu” oraz krajów.

Jak w xStation 5 ustawić widoczność sesji handlowych na wykresie?

Podobnie jak w przypadku poprzedniej funkcjonalności - wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykres i wybrać “Widoczne elementy” i “Sesje”.

Poszczególne sesje możemy edytować pod kątem nazwy, godzin otwarcia i zamknięcia oraz koloru, jakim mają się wyróżniać na wykresie - wystarczy kliknąć ponownie prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybrać i “Sesje”.

Jak sprawdzić godziny handlu na poszczególnych instrumentach?

Cały rynek walutowy Forex działa 24h na dobę, a na każdej z par handel zaczyna się i kończy o tej samej godzinie - odpowiednio o 23:00 w niedziele i 22:00 w piątek. Jednak inne rynki dostępne za pośrednictwem XTB, jak np. kontrakty CFD na popularne indeksy giełdowe czy surowce, działają często w bardzo różnych godzinach. Aby być pewnym, kiedy można na nich aktywnie handlować, wystarczy kliknąć tutaj i sprawdzić specyfikacje na naszej stronie albo sprawdzić szczegóły interesującego nas instrumentu na platformie xStation 5 np. klikając ikonę informacji przy danym instrumencie w oknie Market Watch.

Najlepszy czas do handlu na rynku Forex

Jaki czas jest najlepszy do handlu? W jakich godzinach najlepiej handlować? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna uzależniona od wyboru instrumentów i od strategii, jaką stosuje inwestor. Mówiąc najogólniej, za najbardziej dogodne do handlu uznaje się te godziny, kiedy na danym instrumencie jest największa płynność i zmienność cen (np. dla EUR/PLN jest to czas od 9:00 do 17:00). Dzięki temu traderzy mogą aktywnie uczestniczyć w rynku i skutecznie zawierać transakcje - im większa zmienność, tym większa szansa “załapania się” na większy ruch cenowy, a im większa płynność, tym niższe spready, a więc i niższe koszty transakcyjne, jakie ponosi trader. Dlatego, jeśli chcemy handlować na przykład na parze EURPLN, to powinniśmy wybrać godziny od 9:00 do 17:00. Do handlu na DAX najlepsze będą sesje europejska i amerykańska, natomiast do tradingu na japońskim indeksie NIKKEI lub parach z NZD, AUD czy JPY, będzie sesja azjatycka.

Czy Forex działa w święta?

O ile z okazji świąt państwowych i religijnych poszczególne giełdy są zamykane, to w większości takich przypadków obrót na rynku Forex odbywa się nieprzerwanie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że brak traderów z danej części świata (i co za tym idzie mniejsza płynność) często bardzo utrudnia handel na niektórych instrumentach.

Handel w weekend - CFD na kryptowaluty

O ile tzw. klasyczne rynki finansowe, takie jak Forex czy giełdy akcji, są w weekend niedostępne, to od jakiegoś czasu coraz bardziej popularny staje się rynek dostępny również w sobotę i niedzielę - rynek kryptowalut takich jak Bitcoin czy Ethereum. Więcej o handlu CFD na kryptowaluty przeczytasz tutaj, a szczegóły tej części oferty XTB znajdziesz w tym miejscu.