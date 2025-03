Czas czytania: 1 minut(y)

Dowiedz się, która para walutowa zyskała miano "Loonie"!

Para USDCAD jest często nazywa przez traderów jako Loonie

Nazwa pochodzi od jednodolarowej monety kanadyjskiej, na której widnieje wizerunek loona - dobrze znanego wszystkim dużego ptaka pochodzącego z Ameryki Północnej.

Loonie - charakterystyka

USDCAD zwykle pokazuje negatywną korelację z walutami, które bazują na dolarze amerykańskim takimi jak EURUSD, GBPUSD i AUDUSD. Loonie to jedna z najbardziej płynnych par walutowych. Dolar kanadyjski jest uzależniony również od wahań cen ropy z uwagi, że produkuje się tam jej duże ilości.

Na przykładzie powyżej zielono-czerwony wykres to Loonie, a biało-niebieski wykres to ropa. Jak widać USDCAD jest negatywnie skorelowany z ropą i jeżeli odwrócilibyśmy wykres ropy, wtedy oba rynki zachowywałyby się bardzo podobnie. Zostało to przedstawione na poniższym wykresie.