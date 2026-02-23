czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
EUNK.DE

EUNK.DE - ETF-y

iShares Core MSCI Europe UCITS (Acc, EUR)
Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w CFD na EUNK.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS (Acc, EUR)
Podsumowanie dnia: Obawy o AI psują nastroje...
23 lutego 2026
PayPal możliwym obiektem przejęcia - Bloomberg...
23 lutego 2026
Domino's Pizza księguje pokaźny wzrost wyników...
23 lutego 2026
FAQ

Masz pytania?

ETF (ang. Exchange-Traded Fund) CFD jest finansowym instrumentem pochodnym, który pozwala inwestorom spekulować na ruchach cenowych danego funduszu ETF bez konieczności jego faktycznego posiadania. ETF CFD śledzi cenę bazowego ETF-u umożliwiając inwestorom generowanie zysku (bądź straty) na podstawie różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji. W przypadku handlu ETF CFD inwestor nie staje się właścicielem danego funduszu ETF, lecz zawiera umowę z brokerem pozwalającą na rozliczenie transakcji w oparciu o różnicę w cenie otwarcia i zamknięcia pozycji.

Handel funduszami ETF przy użyciu CFD oferuje inwestorom elastyczność i dostęp do szerokiego zakresu światowych rynków oraz klas aktywów. Handlując ETF CFD, traderzy mogą spekulować na ruchach ceny, otwierając długie pozycje (kupno), aby zyskać na wzrostach cen lub krótkie pozycje (sprzedaż), aby zyskać na spadkach. Ponadto, kontrakty CFD oferują możliwość handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej, co oznacza, że traderzy mają możliwość otworzenia pozycji większych niż zainwestowany kapitał. Dźwignia finansowa umożliwia nie tylko osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków, ale także głębszych strat w przypadku błędnej oceny sytuacji na rynku. Handel ETF CFD niesie ze sobą również znaczne ryzyko, którego traderzy muszą być świadomi. Rynek ETF CFD może podlegać znacznym wahaniom cen, co może prowadzić do szybkich i znacznych strat, jeśli inwestor niewłaściwie zarządza ponoszonym ryzykiem. Co więcej, możliwość wykorzystania dźwigni finansowej może być mieczem obosiecznym, ponieważ pozwala zwiększyć potencjalne zyski, ale także i potencjalne straty.

Dźwignia finansowa to cecha w handlu CFD ETF, która pozwala inwestorom zawierać transakcje na kwoty znacznie wyższe niż faktycznie zainwestowany kapitał. Pomnaża ona siłę nabywczą kapitału zdeponowanego w Margin, pozwalając na zawieranie transakcji przekraczających wartość depozytu. Może potencjalnie zwiększyć zyski z inwestycji, ale może też zwiększyć ryzyko straty, jeśli inwestycja nie osiągnie oczekiwanych wyników.

Tak, możesz sprzedawać ETF-y wykorzystując do tego CFD. Kontrakty na różnice kursowe pozwalają spekulować zarówno na wzrost, jak i na spadek cen, poprzez długie pozycje (kupno) na funduszach ETF, co do których oczekujemy wzrostu wartości, lub krótkie pozycje (sprzedaż) na funduszach ETF, co do których oczekujemy spadku wartości.
