FAQ

ETF - jak to działa? Exchange-Traded Fund (ETF) to rodzaj instrumentu inwestycyjnego, który jest zbiorem pewnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce itp. oraz śledzi wyniki określonego indeksu lub sektora rynku. ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje.

Jak kupić ETF jako początkujący? Aby kupić ETF-y należy otworzyć rachunek maklerski, przeprowadzić analizę rynku i wybrać ETF-y, które są zgodne z osobistymi celami inwestycyjnymi oraz tolerancją na ryzyko. Przed rozpoczęciem inwestowania, początkujący powinni poszukać i zdobyć odpowiednią wiedzę.

Czy można stracić pieniądze na funduszach ETF? Na funduszach ETF, jak w każdej inwestycji, można stracić pieniądze. Wartość funduszu ETF może spaść, ponieważ na cenę akcji funduszu ETF mogą wpływać warunki rynkowe i nastroje inwestorów.

Czy mogę samodzielnie inwestować w ETF-y? Tak, można samodzielnie inwestować w ETF-y. Są one przedmiotem obrotu na giełdach, tak jak akcje i można je kupować oraz sprzedawać za pomocą rachunku maklerskiego.