Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
PRUK.UK

PRUK.UK - ETF-y

Amundi Prime UK Mid And Small Cap UCITS ETF DR Dis (Dist, GBp)
Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.
O INSTRUMENCIE

Inwestuj w PRUK.UK bez prowizji

Amundi Prime UK Mid And Small Cap UCITS ETF DR Dis (Dist, GBp)
-
1 GBP
-
Bliżej rynków - Poranne webinarium (25.09.2025)

25 września 2025

Kalendarz ekonomiczny: przemówienia przedstawicieli...

25 września 2025

Poranna odprawa (25.09.2025)

25 września 2025
Innowacyjna platforma

Nieustannie pracujemy nad rozwojem naszej autorskiej i wielokrotnie nagradzanej platformy inwestycyjnej, aby mieć pewność, że odpowiada ona wszystkim Twoim potrzebom. Dostępna jest ona zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Jesteśmy jedną z największych notowanych na giełdzie firm brokerskich na świecie, nadzorowaną przez kilka renomowanych organów nadzorczych. Jesteśmy również objęci funduszem odszkodowawczym.

Wielojęzyczna i wysoko wykwalifikowana obsługa klienta

Nasz zespół wsparcia jest dostępny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku.

Edukacja

Zapoznaj się z obszerną Bazą Wiedzy

Bezpieczne inwestycje - jak bezpiecznie inwestować?

7 minut(y) Investire

Przeniesienie papierów wartościowych - jak przenieść swoje akcje i ETF-y do XTB?

4 minut(y) Poradnik

Akcje i ETF-y - definicje

4 minut(y) Słownik
FAQ

Masz pytania?

Exchange-Traded Fund (ETF) to rodzaj instrumentu inwestycyjnego, który jest zbiorem pewnych aktywów, takich jak akcje, obligacje, surowce itp. oraz śledzi wyniki określonego indeksu lub sektora rynku. ETF-y są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje.

Aby kupić ETF-y należy otworzyć rachunek maklerski, przeprowadzić analizę rynku i wybrać ETF-y, które są zgodne z osobistymi celami inwestycyjnymi oraz tolerancją na ryzyko. Przed rozpoczęciem inwestowania, początkujący powinni poszukać i zdobyć odpowiednią wiedzę.

Na funduszach ETF, jak w każdej inwestycji, można stracić pieniądze. Wartość funduszu ETF może spaść, ponieważ na cenę akcji funduszu ETF mogą wpływać warunki rynkowe i nastroje inwestorów.

Tak, można samodzielnie inwestować w ETF-y. Są one przedmiotem obrotu na giełdach, tak jak akcje i można je kupować oraz sprzedawać za pomocą rachunku maklerskiego.

Istnieje wiele platform oferujących inwestycje w ETF, a najlepsza dla Ciebie platforma będzie zależała od twoich indywidualnych potrzeb. Niektóre czynniki do rozważenia przy wyborze platformy do inwestowania w ETF obejmują zakres dostępnych ETF-ów, opłaty i prowizje, łatwość obsługi oraz dodatkowe funkcje platformy.

