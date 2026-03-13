ETN - jak to działa? ETN (Exchange-Traded Note) to instrument finansowy, który działa podobnie do ETF, ale zamiast inwestować w fizyczne aktywa, śledzi on wyniki określonego indeksu lub portfela aktywów bazowych. ETN są emitowane przez instytucje finansowe, takie jak banki i mają formę długu, co oznacza, że inwestor nie jest posiadaczem rzeczywistego aktywa, a jedynie prawa do zwrotu uzyskanego w wyniku śledzenia danego indeksu lub portfela aktywów.

Jak początkujący może kupić ETN? Aby kupić ETN, należy otworzyć rachunek maklerski i wybrać instrument giełdowy, który jest zgodny z indywidualnymi celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka inwestora. Przed zakupem ETN warto przeanalizować jego strukturę, profil emitenta oraz indeks, który dany ETN replikuje. Przed rozpoczęciem inwestycji, początkujący inwestorzy powinni zdobyć wiedzę na temat ETN-ów, ich zalet oraz związanego z nimi ryzyka, aby móc podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Czy mogę samodzielnie inwestować w ETN? Tak, inwestorzy mogą samodzielnie kupować ETN-y za pośrednictwem wybranego domu maklerskiego lub bezpośrednio od emitenta. Mogą również sprzedać je na giełdzie przed końcem okresu zapadalności, jeśli nie chcą czekać na zwrot kapitału. Przed inwestycją w ETN warto zapoznać się z kosztami transakcyjnymi i specyfiką tego instrumentu.