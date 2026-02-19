Leia mais
GOOGC.US

GOOGC.US - CFDs de ações

Alphabet Inc CFD class C
SOBRE OS INSTRUMENTOS

Invista em CFDs sobre GOOGC.US

Alphabet Inc., fundada em 2015 pelos co-fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, é um grupo multinacional. Atua como a empresa-mãe da Google, e as principais áreas de atuação da Alphabet envolvem tecnologia, pesquisa e investimentos nos mais diversos setores.

A Alphabet destaca-se pela sua colaboração em indústrias de alta escala. Por exemplo, a Waymo lidera no mercado de carros autónomos, a Verily nas ciências da vida e a Sidewalk Labs nas infraestruturas urbanas impulsionadas pela tecnologia. Bem posicionada pela sua atitude pioneira e dedicação à inovação, a Alphabet continua a moldar a era digital, deixando um impacto significativo nos diversos aspectos da vida moderna, desde a acessibilidade, a informação até à publicidade digital.

A Alphabet, uma das empresas de tecnologia com mais influência do mundo, possui uma grande presença em diversas áreas da tecnologia digital e inovação, tornando-a uma das ideias de investimento mais interessantes e atrativas, por exemplo, usando contratos por diferença (CFDs). No entanto, antes de se aventurar no trading de CFDs da Alphabet, é crucial compreender o que isso envolve.

Em relação ao melhor horário para negociar CFDs da Alphabet, é durante o horário de funcionamento da NASDAQ e NYSE, das 9h30 às 16h00 no horário da Costa Leste (das 13h30 às 20h00 no horário GMT). É quando a maioria das atividades de negociação ocorre, resultando numa maior liquidez e movimentações de preços mais previsíveis. No entanto, é importante notar que, devido à influência global da Alphabet, as notícias e eventos ocorridos fora desses horários também podem afetar o preço das ações.

Para aqueles que desejam se aventurar no trading de CFDs da Alphabet, é essencial se manter atualizado com as atividades recentes da empresa, relatórios de ganhos e outras notícias relevantes. Tais fatores podem impactar significativamente o preço das ações da Alphabet e, consequentemente, o desempenho das suas negociações de CFDs.

30%
1:3
0 USD
15:30 - 22:00
50 USD

Factos interessantes

Origem da Alphabet: A Alphabet Inc., empresa-mãe da Google, foi fundada a 2 de outubro de 2015 pelos co-fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin. Foi criada para servir como um conglomerado e holding de várias subsidiárias, permitindo que a Google se expandisse.

Diversas subsidiárias da Alphabet: as subsidiárias da Alphabet, conhecidas como "Outras Apostas", abrangem uma vasta gama de setores, incluindo robótica, ciências da vida, saúde e anti-envelhecimento. 

Divisão de ações da Alphabet: em fevereiro de 2022, o conselho da Alphabet aprovou uma divisão de ações de 20 por 1, com o objetivo de tornar as ações mais acessíveis aos investidores. 

Algoritmo fundador da Alphabet: O algoritmo PageRank, que forma a base da tecnologia de busca do Google, foi originalmente desenvolvido por Larry Page e Sergey Brin durante os seus estudos de douturamento na Universidade de Stanford em 1995. 

Estrutura corporativa única da Alphabet: Três classes de ações: Classe A (1 voto por ação), Classe B (10 votos por ação, detida principalmente pelos fundadores e investidores iniciais) e Classe C (sem direito a voto). 

Mudanças na liderança da Alphabet: Larry Page, um dos co-fundadores da Google, na altura como CEO da Alphabet quando foi criada em 2015. No entanto, em 2023, Sundar Pichai assumiu o cargo de CEO, com a função de supervisionar as operações diárias da Alphabet e da Google. Page e Sergey Brin continuam ativamente envolvidos como membros do conselho.

A ideia por trás do nome "Alphabet": Larry Page explicou que o nome "Alphabet" foi escolhido porque representa a linguagem, que é uma das inovações mais importantes da humanidade e o cerne de como o mecanismo de busca do Google funciona.

Transparência e supervisão: A transição para a Alphabet permitiu que a empresa adotasse uma visão a longo prazo e melhorasse a transparência e a supervisão. Ao segregar vários negócios sob a supervisão da Alphabet, os investidores podem ter uma compreensão mais clara do desempenho financeiro e dos riscos associados a cada subsidiária.

Visão da Alphabet além da Google: A reestruturação para a Alphabet permitiu que a Google se concentrasse nos seus serviços principais relacionados à internet, enquanto "Outras Apostas", como Waymo (carros autónomos) e Verily (ciências da vida), podem prosseguir projetos ambiciosos de forma independente. 

Antecipação de crescimento futuro: Apesar dos desafios como flutuações de mercado e condições macroeconómicas, o status da Alphabet como um conglomerado de tecnologia com diversos empreendimentos permite que os investidores antecipem crescimento potencial e lucratividade em indústrias emergentes,.

Como negociar CFDs sobre STC com a XTB ?

Preencha o formulário e envie os documentos relevantes - tudo sem formalidades desnecessárias. A abertura de uma conta está condicionada a uma avaliação positiva da adequação dos serviços, verificada através de um teste pré contratual.

Escolha um método de depósito conveniente para si a partir de uma série de métodos disponíveis, incluindo pagamentos instantâneos e gratuitos. O primeiro depósito terá de ser feito por transferência bancária.

Escolha entre 11700+ instrumentos.

Visite a sua loja mobile e descarregue a nossa app totalmente grátis.

Preencha o formulário e envie os documentos relevantes - tudo sem formalidades desnecessárias. A abertura de uma conta está condicionada a uma avaliação positiva da adequação dos serviços, verificada através de um teste pré contratual.

Escolha um método de depósito conveniente para si a partir de uma série de métodos disponíveis, incluindo pagamentos instantâneos e gratuitos. O primeiro depósito terá de ser feito por transferência bancária.

FAQ

Tem dúvidas?

A Alphabet é uma empresa multinacional de conglomerados que atua como empresa-mãe da Google e de várias outras subsidiárias. Foi criada em 2015 como parte de uma reestruturação corporativa da Google. As principais atividades da Alphabet incluem produtos e serviços baseados na internet, como mecanismos de busca, tecnologias de publicidade online, computação em nuvem e dispositivos de hardware.

 

Na XTB, oferecemos investimentos na Alphabet por meio de contratos por diferença alavancados (CFDs). É importante lembrar que produtos de investimento alavancados podem oferecer ganhos potencialmente maiores, mas também acarretam maiores riscos. Portanto, os investidores devem considerar cuidadosamente a sua tolerância ao risco e os objetivos de investimento antes de negociar CFDs.

 

O preço das ações da Alphabet pode variar, portanto, é recomendável verificar sites de notícias financeiras, plataformas de corretagem de ações online, como a plataforma de negociação xStation da XTB, que rastreia as informações mais recentes sobre o preço das ações.

A Alphabet possui várias subsidiárias, incluindo Google, YouTube, Waymo, Verily e DeepMind. Essas subsidiárias concentram-se em diferentes áreas relacionadas à tecnologia e contribuem para o portfólio diversificado da Alphabet.

 

O desempenho das ações da Alphabet pode ser influenciado por diversos fatores, incluindo condições de mercado, desempenho da empresa e sentimento dos investidores. É importante observar que o desempenho passado não garante resultados futuros. Para avaliar o desempenho das ações da Alphabet, é possível analisar gráficos históricos de ações, relatórios financeiros e análises de mercado de fontes confiáveis ou consultar um profissional financeiro que possa fornecer informações relevantes com base nas últimas tendências e previsões de mercado.

A negociação de CFDs sobre ações vs. ações tradicionais têm algumas diferenças importantes. Na negociação de ações tradicionais, o investidor possui a ação em si. Na negociação de CFDs, os investidores celebram um contrato com a corretora para pagar ou receber a diferença de preço com base na direção da sua negociação. Uma das principais diferenças é a margem e a alavancagem. Na negociação de CFDs pode realizar transações por valores que excedam o capital investido. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado. Essa alavancagem não é possível na negociação tradicional de ações, onde o preço total de compra da ação deve ser pago antecipadamente. A negociação de CFDs também permite que os investidores vendam ações a descoberto, o que significa que podem lucrar com a queda dos preços, o que não é possível com a negociação de ações tradicionais. No entanto, deve ser lembrado que investir em CFDs sobre ações é mais arriscado do que investir em ações tradicionais.

A alavancagem é uma característica na negociação de CFDs sobre ações que permite aos investidores fazer transações por valores muito superiores ao capital realmente investido. Multiplica o poder de compra do capital depositado na Margem, permitindo realizar transações superiores ao valor do depósito. Pode potencialmente aumentar os retornos de um investimento, mas também pode aumentar o risco de perda se o investimento não tiver o desempenho esperado.

Sim, pode vender ações a descoberto usando CFDs. Os Contratos por Diferença permitem que especule sobre a subida e a queda dos preços, comprando ações quando espera que aumentem de valor ou vendendo ações a descoberto quando espera que diminuam de valor.
