SOBRE OS INSTRUMENTOS

Alphabet Inc., fundada em 2015 pelos co-fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, é um grupo multinacional. Atua como a empresa-mãe da Google, e as principais áreas de atuação da Alphabet envolvem tecnologia, pesquisa e investimentos nos mais diversos setores.

A Alphabet destaca-se pela sua colaboração em indústrias de alta escala. Por exemplo, a Waymo lidera no mercado de carros autónomos, a Verily nas ciências da vida e a Sidewalk Labs nas infraestruturas urbanas impulsionadas pela tecnologia. Bem posicionada pela sua atitude pioneira e dedicação à inovação, a Alphabet continua a moldar a era digital, deixando um impacto significativo nos diversos aspectos da vida moderna, desde a acessibilidade, a informação até à publicidade digital.

A Alphabet, uma das empresas de tecnologia com mais influência do mundo, possui uma grande presença em diversas áreas da tecnologia digital e inovação, tornando-a uma das ideias de investimento mais interessantes e atrativas, por exemplo, usando contratos por diferença (CFDs). No entanto, antes de se aventurar no trading de CFDs da Alphabet, é crucial compreender o que isso envolve.

Em relação ao melhor horário para negociar CFDs da Alphabet, é durante o horário de funcionamento da NASDAQ e NYSE, das 9h30 às 16h00 no horário da Costa Leste (das 13h30 às 20h00 no horário GMT). É quando a maioria das atividades de negociação ocorre, resultando numa maior liquidez e movimentações de preços mais previsíveis. No entanto, é importante notar que, devido à influência global da Alphabet, as notícias e eventos ocorridos fora desses horários também podem afetar o preço das ações.

Para aqueles que desejam se aventurar no trading de CFDs da Alphabet, é essencial se manter atualizado com as atividades recentes da empresa, relatórios de ganhos e outras notícias relevantes. Tais fatores podem impactar significativamente o preço das ações da Alphabet e, consequentemente, o desempenho das suas negociações de CFDs.