Descubra como declarar corretamente ações, ETFs, CFDs e Forex no IRS em Portugal com este guia atualizado da XTB. Aprenda passo a passo a preencher a Modelo 3, calcular mais-valias e dividendos, e evitar erros fiscais que podem gerar custos desnecessários.

Declarar investimentos no IRS em Portugal pode não ser obrigatório em todos os casos, mas ignorar as regras pode sair caro. A tributação varia consoante o tipo de ativo, o país de origem dos rendimentos e a sua situação fiscal enquanto investidor. Ao declarar instrumentos financeiros, como ações, ETFs, derivativos e outros produtos, é importante perceber que cada tipo de instrumento pode estar sujeito a regras específicas de reporte no IRS.

Neste guia explicamos o que tem (e o que não tem) de declarar, como funciona a declaração de ações, ETFs, CFDs e Forex, e o que muda se investir através da XTB, uma corretora com sucursal em Portugal.

O objetivo é ajudá-lo a compreender as regras essenciais do reporte de investimentos, a identificar e evitar erros comuns que podem gerar custos ou penalizações, e a tomar decisões mais informadas e estratégicas em relação aos seus ativos financeiros.

Introdução ao IRS para Investidores

Para muitos investidores em Portugal, a declaração de IRS pode ser uma verdadeira dor de cabeça. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) incide sobre todos os rendimentos obtidos por indivíduos residentes no país, incluindo aqueles provenientes de investimentos. Isto significa que, além dos rendimentos do trabalho, é necessário declarar lucros obtidos com a venda de ações, dividendos recebidos, e até menos-valias resultantes de operações de investimento.

A complexidade aumenta quando se trata de identificar que rendimentos devem ser declarados, em que anexos, e como calcular corretamente o imposto devido. A venda de ações, por exemplo, pode gerar mais-valias sujeitas a tributação, enquanto os dividendos e juros são considerados rendimentos de capitais e têm regras próprias de declaração. Para os investidores, é fundamental compreender estas diferenças para evitar erros na declaração de IRS e garantir o cumprimento das obrigações fiscais.

Neste artigo, vai encontrar uma análise detalhada sobre como declarar cada tipo de rendimento de investimento, desde a venda de ações e dividendos até menos-valias e outros rendimentos de capitais. O objetivo é simplificar o processo, ajudar a evitar surpresas desagradáveis com o imposto e tornar a declaração de IRS menos intimidante para todos os investidores em Portugal.

Declarar investimentos no IRS sendo cliente da XTB

A XTB opera em Portugal através de uma sucursal registada, o que significa que está sujeita à supervisão das autoridades competentes e cumpre as obrigações fiscais aplicáveis no país.

Na prática, isto traduz-se numa maior transparência no reporte das operações realizadas e no envio anual de documentação de suporte ao preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS.

Ao contrário de algumas corretoras estrangeiras sem presença em Portugal, onde o investidor é inteiramente responsável por apurar e converter todos os valores, a XTB disponibiliza um relatório anual com o detalhe das operações realizadas no último ano, facilitando o apuramento de mais e menos-valias e o cumprimento das obrigações fiscais.

Onde descarregar o relatório de mais-valias (Capital Gains)?

O relatório anual pode ser descarregado diretamente na área de cliente da plataforma XTB. Normalmente fica disponível até 1 de abril de cada ano e inclui o resumo das operações realizadas no ano civil anterior, separadas por categoria de ativo.

Como declarar ações no IRS em Portugal

Declarar ações no IRS em Portugal depende, essencialmente, de dois fatores: se houve venda com ou sem lucro (mais e menos-valias) e se recebeu dividendos. A simples detenção de ações não obriga, por si só, à declaração. No entanto, sempre que obtenha um rendimento — seja através da venda ou do recebimento de dividendos — podem surgir obrigações fiscais.

É igualmente importante distinguir entre ações emitidas por entidades residentes em Portugal e ações estrangeiras, uma vez que isso determina o anexo correto da Modelo 3 a preencher (Anexo G ou Anexo J, respetivamente).

Mais-valias na venda de ações

Sempre que vender ações com lucro, está perante uma mais-valia sujeita a IRS (Categoria G). O ganho tributável corresponde, regra geral, à diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição, atualizado através do coeficiente de correção monetária, e deduzidos os encargos suportados.

Também:

A venda de ações fracionadas com lucro gera mais-valias.

Os ganhos com CFDs sobre ações qualificam como mais-valias (rendimentos da categoria G), sendo apurados com base no resultado líquido anual.

Se, num determinado ano, apurar um saldo negativo (menos-valias), pode reportá-lo para os cinco anos seguintes, desde que opte pelo englobamento (mais detalhes abaixo).

Onde declarar?

Anexo G – Ativos emitidos por entidades residentes em Portugal Quadro 9: ações e partes sociais Quadro 8: ações fracionadas Quadro 13: CFDs

Anexo J – Ativos emitidos por entidades não residentes Quadro 9.2A: ações e partes sociais Quadro 9.2B: ações fracionadas Quadro 9.2B: CFDs



A Autoridade Tributária pode atualizar anualmente o formulário da Declaração de IRS, pelo que cada investidor deve validar o preenchimento declarativo também numa base anual.

Que taxa se aplica?

Em regra, o saldo positivo entre mais-valias e menos-valias está sujeito a uma taxa especial de 28%.

Contudo, para valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado (como ações e ETFs), podem aplicar-se reduções consoante o período de detenção:

25,2% (ativos detidos >2 e <5 anos)

22,4% (≥5 e <8 anos)

19,6% (≥8 anos)

Taxa autónoma vs. englobamento

Como residente fiscal em Portugal, pode optar pelo englobamento, ou seja, integrar o saldo positivo das mais e menos-valias no conjunto dos seus rendimentos anuais (salários, pensões, rendimentos profissionais, etc.).

Sem englobamento → taxa fixa de 28% (ou reduzida pelo prazo de detenção).

Com englobamento → tributação às taxas progressivas de IRS (entre 13% e 48%), podendo acrescer taxa adicional de solidariedade para rendimentos coletáveis superiores a €80.000.

O englobamento pode ser vantajoso se a sua taxa efetiva de IRS for inferior a 28%. Caso contrário, poderá não compensar.

A opção é feita na declaração Modelo 3 de IRS:

No Quadro 15 do Anexo G (fonte portuguesa)

No Quadro 9.2 C do Anexo J (fonte estrangeira)

Importa ainda notar que, se vender ações detidas há menos de 365 dias e o seu rendimento coletável (incluindo estas mais-valias) for igual ou superior a € 83.696 (relativamente ao ano de 2025), o englobamento é obrigatório.

Dividendos de ações

Ao contrário das mais-valias, que só podem ser apuradas em caso de venda, os dividendos são rendimentos periódicos pagos pela empresa aos acionistas. Para efeitos de IRS, qualificam como rendimentos de capitais (categoria E).

A tributação e a obrigação de declaração dependem da fonte dos dividendos e da residência fiscal do investidor. Em termos gerais:

Dividendos pagos por empresas nacionais sujeitos a retenção na fonte liberatória podem não têm de ser declarados, salvo se optar pelo englobamento.

Dividendos de ações estrangeiras devem ser declarados em Portugal, mesmo que já tenham sofrido retenção no país de origem.

Dividendos de ações portuguesas

Os dividendos pagos por entidades com sede, direção efetiva ou sucursal em Portugal estão, regra geral, sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 28%. No entanto, na XTB, a taxa aplicada é de 35%.

Importa esclarecer que esta taxa de 35% é, normalmente, aplicada pela própria entidade portuguesa que distribui os dividendos à conta jumbo da XTB, por não dispor de informação sobre a identidade e a residência fiscal dos beneficiários efetivos desses rendimentos.

Como esta retenção é definitiva, não é necessário declarar estes dividendos na Declaração Modelo 3 de IRS, salvo se optar pelo englobamento.

Se optar por englobar, deverá preencher o Quadro 4B do Anexo E. Regra geral, o englobamento compensa quando a sua taxa efetiva de IRS é inferior a 28%.

Dividendos de ações estrangeiras

Os dividendos de ações internacionais devem ser declarados no Anexo J do Modelo 3, mesmo que já tenham sofrido retenção no país de origem. É esta declaração que permite, por um lado, cumprir as suas obrigações fiscais em Portugal, e, por outro lado, aceder a um crédito de imposto por dupla tributação internacional.

Pode consultar abaixo mais informações sobre o formulário W-8BEN e a forma como permite reduzir a retenção na fonte nos EUA.

“Tax Loss Harvesting”: vender ações para reduzir impostos

Em Portugal, só é devido IRS sobre o saldo positivo entre as mais-valias e menos-valias da mesma categoria.

O chamado tax loss harvesting consiste na venda estratégica de ativos que apresentam perdas, com o objetivo de compensar mais-valias realizadas no mesmo ano fiscal.

Na prática, isto significa que:

Se tiver uma mais-valia de €5.000 numa ação

E vender outra posição com uma menos-valia de €3.000

O imposto incidirá apenas sobre o saldo líquido de €2.000

Caso o resultado global do ano seja negativo, poderá reportar essa menos-valia para os cinco anos seguintes, desde que opte pelo englobamento.

Ainda assim, esta estratégia deve ser enquadrada numa lógica de investimento racional. Vender apenas para reduzir imposto pode comprometer uma estratégia de longo prazo, especialmente se o ativo continuar alinhado com os seus objetivos financeiros.

Como declarar ETFs no IRS

Os ETFs seguem, em regra, o mesmo enquadramento fiscal das ações:

Venda de ETFs → gera mais-valias (Anexo G ou J, consoante a origem)

ETFs acumulativos → não distribuem dividendos; tributação ocorre apenas na venda

ETFs distributivos estrangeiros → dividendos devem ser declarados no Anexo J, mesmo que já tenham sofrido retenção no país de origem. Saber mais sobre o formulário W-8BEN abaixo.

Em regra, as mais-valias (saldo final positivo) estão sujeitas à taxa especial de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento (ou do englobamento obrigatório das mais-valias, quando aplicável).

O formulário W-8BEN para ETFs e ações estrangeiras

O W-8BEN é um formulário que reduz a taxa de retenção na fonte dos EUA de 30% para 15%, aplicável tanto a ações quanto a ETFs.

Não elimina a obrigação de declarar os rendimentos em Portugal

Reduz apenas o imposto retido nos EUA

Contribui para aplicar o crédito de imposto por dupla tributação

A XTB permite o preenchimento do W-8BEN na plataforma.

CFDs: como declarar no IRS?

Os rendimentos obtidos com CFDs são considerados mais-valias (categoria G) e resultam do saldo líquido anual entre ganhos e perdas.

Só existe imposto quando há ganho realizado. Prejuízos podem ser compensados com ganhos da mesma natureza.

Forex: como declarar ganhos no IRS

Os lucros obtidos com a negociação de pares cambiais são, em regra, tratados como mais-valias mobiliárias (categoria G).

A taxa aplicável é de 28% sobre o ganho líquido anual. Pode optar pelo englobamento, passando à tributação progressiva.

O imposto incide apenas sobre ganhos realizados. Posições abertas ou perdas não realizadas não são consideradas para efeitos fiscais.

Conclusão

Declarar investimentos no IRS em Portugal exige atenção ao tipo de ativo, à origem dos rendimentos e à sua situação fiscal enquanto residente em Portugal. A diferença entre mais-valias e dividendos, entre ativos nacionais e estrangeiros, ou entre taxa de tributação liberatória, autónoma e englobamento pode ter impacto direto no imposto final a pagar.

Investir através de uma corretora com sucursal em Portugal, como a XTB, pode simplificar o processo graças à disponibilização de relatórios anuais detalhados e ao apoio na gestão de formulários.

Ainda assim, cada caso é único. Antes de submeter a sua declaração, é fundamental compreender as regras aplicáveis ao seu perfil e avaliar se as opções disponíveis, como o englobamento, são fiscalmente eficientes.

Este artigo tem caráter meramente informativo e não dispensa a consulta da legislação aplicável ou de um consultor fiscal.