A Microsoft voltou a estar no centro das atenções, mas desta vez não devido aos resultados financeiros ou aos avanços na inteligência artificial, mas sim devido ao aumento do risco regulatório. Um tribunal do Reino Unido autorizou a instauração de uma ação coletiva no valor de até 2,8 mil milhões de dólares, que visa as práticas de licenciamento de serviços na nuvem da empresa.

Tribunal britânico aprova ação coletiva contra a Microsoft

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À primeira vista, isto pode parecer apenas mais um processo contra um gigante da Big Tech. Na realidade, porém, as suas implicações são muito mais amplas. A disputa centra-se na forma como a Microsoft diferenciou os preços das licenças do Windows Server consoante o ambiente em que eram implementadas.

Segundo os queixosos, cerca de 60 000 empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que utilizavam o software fora do próprio ambiente de nuvem da Microsoft, acabaram por suportar custos significativamente mais elevados.

Se confirmada, tal estrutura de preços poderia sugerir que a vantagem competitiva da Microsoft não se baseava apenas na qualidade do serviço, mas também na forma como o seu modelo de preços foi concebido.

Na prática, isto poderia limitar a escolha dos clientes e fortalecer a própria plataforma da empresa em detrimento dos concorrentes. A Microsoft nega estas alegações, salientando que as suas políticas de licenciamento são transparentes e têm sido aplicadas de forma consistente ao longo dos anos. Nesta fase, o tribunal ainda não se pronunciou sobre o mérito do caso, mas determinou que existem fundamentos suficientes para que este prossiga, o que por si só é suficiente para atrair a atenção do mercado.

Regulamentação crescente: uma tendência global na Big Tech

A situação insere-se numa tendência mais ampla de crescente pressão regulatória sobre as grandes empresas de tecnologia.

A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido já está a investigar a concorrência no mercado da nuvem, enquanto inquéritos semelhantes estão em curso noutras jurisdições. Isto aumenta o risco de que qualquer eventual decisão possa criar um precedente que se estenda para além de um único mercado.

Impacto potencial para investidores e ações da Microsoft

Do ponto de vista do investidor, o que mais importa é que o caso afeta diretamente um dos segmentos de negócio mais importantes da Microsoft. Os serviços na nuvem representam uma parte significativa das receitas da empresa e continuam a ser um motor de crescimento fundamental, ainda mais apoiado pela rápida expansão das soluções baseadas em IA.

A curto prazo, o impacto do processo judicial poderá limitar-se principalmente a uma maior volatilidade e a uma maior sensibilidade das ações às notícias sobre regulamentação. Mesmo eventuais sanções financeiras seriam provavelmente suportáveis, tendo em conta a dimensão da empresa. No entanto, as implicações a longo prazo são muito mais importantes.

O futuro da cloud da Microsoft está em risco?

Se a pressão regulatória conduzir a alterações no modelo de licenciamento, a Microsoft poderá perder parte da sua vantagem estrutural na nuvem. Isso obrigaria o mercado a reavaliar não só as margens, mas também a trajetória de crescimento de todo o segmento.

E é aqui que reside o cerne da questão.

Esta não é uma história sobre 2,8 mil milhões de dólares. É uma história sobre se a Microsoft poderá continuar a expandir o seu negócio na nuvem ao abrigo das regras atuais, ou se será forçada a operar num campo de ação mais nivelado e regulamentado.

Para os investidores, isto significa uma coisa: a avaliação já não é impulsionada exclusivamente pelo crescimento, mas cada vez mais moldada pela regulamentação, que pode tanto influenciar como, em casos extremos, restringir esse crescimento.

Gráfico Microsoft (D1)