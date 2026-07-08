As últimas semanas trouxeram uma sucessão constante de desenvolvimentos positivos para o setor tecnológico da China. Na viragem de junho para julho, os investidores já estavam a acompanhar de perto notícias que sugeriam que os modelos chineses de inteligência artificial estão a começar a equiparar-se aos seus homólogos americanos em várias áreas-chave. Apenas alguns dias depois, surgiu a notícia de que a DeepSeek está a desenvolver o seu próprio chip de IA, mais um passo no sentido de reduzir a dependência da China em relação a fornecedores de tecnologia estrangeiros. Agora, mais uma peça significativa foi adicionada ao quebra-cabeças. De acordo com notícias recentes da imprensa, a Apple começou a testar chips de memória DRAM produzidos pelo fabricante chinês ChangXin Memory Technologies, mais conhecido como CXMT, que poderão vir a ser utilizados em dispositivos vendidos no mercado chinês. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP Nesta fase, esta medida não significa que a Apple tenha assinado um acordo de fornecimento ou esteja a preparar-se para a produção em massa. Testar novos componentes é uma etapa normal do processo de qualificação de fornecedores. No entanto, a decisão da Apple de avaliar a tecnologia desenvolvida por um fabricante chinês de memórias reveste-se de importância simbólica. Ainda há poucos anos, a CXMT era amplamente vista como uma empresa que se esforçava por alcançar os principais produtores mundiais de memórias. Hoje, os seus produtos estão a ser avaliados por uma das maiores empresas mundiais de eletrónica de consumo. Este desenvolvimento está longe de ser acidental. O mercado global de DRAM tem sido há muito dominado pela Samsung, pela SK Hynix e pela Micron, tornando-se excepcionalmente difícil para novos operadores garantirem um lugar na cadeia de abastecimento global. O sucesso requer não só capacidades de fabrico avançadas, mas também a capacidade de cumprir normas rigorosas de qualidade, fiabilidade e desempenho. Os testes da Apple sugerem que os fabricantes chineses de memória estão gradualmente a colmatar o fosso tecnológico em relação aos líderes estabelecidos do setor. O momento também é significativo. À medida que a inteligência artificial continua a expandir-se, a memória semicondutora tornou-se um dos componentes mais críticos que alimentam os smartphones modernos, os centros de dados e a infraestrutura de IA. Consequentemente, os semicondutores voltaram a tornar-se um campo de batalha central na competição tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP É precisamente por isso que Pequim tem vindo a investir, ao longo de anos, não só em processadores nacionais, mas também em chips de memória, software e todos os outros componentes necessários para construir um ecossistema tecnológico autossuficiente. As notícias sobre a CXMT enquadram-se perfeitamente nesta estratégia mais ampla. A DeepSeek está a desenvolver o seu próprio acelerador de IA, a Huawei continua a expandir a sua gama de processadores Ascend e um número crescente de empresas chinesas está a substituir tecnologias estrangeiras por alternativas nacionais. Em conjunto, estes esforços visam reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, reforçando simultaneamente a resiliência da China face aos controlos de exportação e às sanções tecnológicas dos EUA. A Apple não confirmou que os chips de memória da CXMT venham a ser utilizados em produtos comerciais, e a empresa poderá ainda estar muito longe de se tornar um fornecedor oficial. Mesmo assim, a decisão de iniciar os testes é, por si só, significativa. Sugere que as empresas chinesas de semicondutores já não são vistas apenas como alternativas nacionais, mas estão a emergir cada vez mais como participantes credíveis na indústria global de semicondutores. Se esta tendência se mantiver, poderá tornar-se uma das mudanças mais importantes a moldar o futuro do setor tecnológico global. Apple (D1) Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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