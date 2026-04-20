A USA Rare Earth (USAR.US) anunciou a aquisição da empresa brasileira Serra Verde por 2,8 mil milhões de dólares, o que representa um passo fundamental para reduzir a dependência das cadeias de abastecimento ocidentais em relação à China. * A Serra Verde é um interveniente fundamental no mercado mineiro brasileiro, operando uma mina estratégica no estado de Goiás. O que torna este ativo único é o facto de ser uma das poucas minas de grande escala fora da Ásia que explora depósitos raros sob a forma de argilas iônicas. Este tipo de depósitos é altamente valorizado na indústria, pois são relativamente fáceis de extrair e apresentam um teor excepcionalmente elevado dos chamados elementos de terras raras pesadas (tais como o disprósio e o térbio). Estes são os elementos mais caros e escassos do mercado, absolutamente essenciais para a produção de ímanes de alto desempenho resistentes a altas temperaturas. Os mercados reagiram a esta notícia com grande entusiasmo, e as ações da empresa norte-americana subiram mais de 10% após o anúncio. Os investidores apreciam claramente esta medida, vendo nela um potencial real para quebrar o monopólio asiático no mercado de matérias-primas críticas. A transação, prevista para o terceiro trimestre de 2026, responde diretamente à necessidade geopolítica de uma diversificação urgente das fontes de recursos estratégicos. Esta decisão insere-se num contexto mais amplo de concorrência global, no qual os metais de terras raras servem como moeda de troca fundamental. A mina adquirida fornece os quatro elementos magnéticos mais importantes (neodímio, praseodímio, disprósio e térbio), que são absolutamente essenciais para a produção de eletrónica moderna, veículos elétricos e equipamento militar avançado. A estabilidade da procura é garantida por um contrato de compra já assegurado por 15 anos. Este abrange 100% da produção destes metais e está a ser implementado com forte envolvimento de entidades governamentais dos EUA e de capital privado. Para os EUA, esta aquisição pela Rare Earth consolida a sua posição como líder indiscutível na construção de um ecossistema seguro de metais de terras raras no Ocidente. O apoio crescente de Washington, que procura ativamente estimular investimentos a montante e garantir o abastecimento, mitiga ainda mais o risco operacional. Dada a procura em crescimento exponencial impulsionada pela transição energética, o acesso exclusivo a uma mina de tal dimensão fora da Ásia confere à empresa uma enorme vantagem competitiva. O aumento de dois dígitos no preço das ações confirma, em última análise, que garantir a independência nas cadeias de abastecimento estratégicas é um dos catalisadores de crescimento mais procurados por Wall Street. Fonte: xStation

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