A Advanced Micro Devices (AMD) é a ação em destaque deste mês de fevereiro. No ano de 2025, a empresa consolidou-se como líder em infraestrutura de Inteligência Artificial (IA) e computação de alto desempenho, transformando-se num player indispensável para data centers e gaming de alta performance. Como resultado, as ações mostraram uma performance impressionante de +96% (YoY).
Assista à análise completa de Vítor Madeira no vídeo abaixo ou continue lendo a análise detalhada da AMD.
Visão Geral da AMD
A AMD encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados históricos, superando as expectativas de Wall Street tanto em receita quanto em lucros. A empresa deixou para trás a dependência do mercado de PCs e impulsionou o crescimento através dos Data Centers de IA.
Destaques do quarto trimestre de 2025
- Receita total: US$ 10,3 mil milhões, representando um crescimento robusto de 34% YoY
- Margem bruta: Margem bruta de 54% e lucro operacional atingindo a marca de US$ 1,8 mil milhões
- Lucro operacional: Previsão de receita de US$ 9,8 mil milhões (± US$ 300 mi), sinalizando continuidade no crescimento
Análise de rentabilidade
A expansão da margem bruta para 54% é um indicador crítico da saúde financeira da AMD. Historicamente posicionada como uma opção de "custo-benefício" nos seus produtos, a empresa agora comanda também no poder de precificação premium com suas linhas EPYC e aceleradores Instinct.
O lucro operacional de US$ 1,8 mil milhões reflete não apenas o aumento das vendas, mas também uma gestão disciplinada das despesas operacionais (OpEx), que cresceram a um ritmo significativamente menor do que a receita.
Como se posiciona a AMD face aos seus concorrentes?
O mercado de semicondutores em 2025/2026 é altamente competitivo, mas segmentado, e a AMD conseguiu fortalecer a sua posição em diferentes frentes:
- Contra a NVIDIA: A AMD consolidou-se como a principal alternativa da NVIDIA em Data Centers. A série de aceleradores Instinct MI300 e os futuros lançamentos capturam uma fatia crescente do mercado de IA, oferecendo uma relação custo-desempenho atraente para hyperscalers como Meta, Microsoft e Amazon.
- Contra a Intel: No segmento de CPUs para servidores (x86), a AMD continua a ganhar participação de mercado. A Intel enfrenta desafios na eficiência energética e nos processos de fabrico, permitindo que os processadores EPYC da AMD dominem ambientes que exigem alta densidade e eficiência energética.
Esta comparação mostra que a AMD não apenas compete com eficácia, mas também explora nichos estratégicos, capitalizando sobre as fraquezas e limitações dos concorrentes.
Desempenho por Segmentos de Negócio
A diversificação da AMD permitiu à empresa navegar por ciclos económicos variados, com resultados sólidos nos principais segmentos:
- Data Center: Motor de crescimento da AMD, com receita de US$ 5,4 mil milhões no Q4 2025, impulsionada pelos processadores EPYC de 5ª geração e aceleradores Instinct.
- Client (Computação Pessoal): Segmento retomou crescimento de dois dígitos, com destaque para processadores Ryzen equipados com NPUs para IA local.
- Gaming (Jogos e Gráficas): Recuperação após ciclo de baixa, suportada por Radeon RX série 8000 e vendas sazonais de consolas.
- Embedded (Sistemas Integrados): Segmento estável, beneficiando de contratos de longo prazo em setores industrial, de saúde e automóvel, e sinergias da aquisição da Xilinx.
O que o ano fiscal de 2025 da AMD nos diz?
Olhando para o ano completo, os números consolidam a tese de crescimento da AMD.
O aumento impressionante de 164% no lucro líquido demonstra a eficácia da estratégia de mix de produtos. À medida que a receita de Data Center ultrapassa a de segmentos com margens menores (como o gaming), a rentabilidade final da empresa expande-se desproporcionalmente.
Quando olhamos para a evolução das métricas de rentabilidade e solvabilidade, a empresa demonstra uma performance exemplar, com crescimentos fortes no EBITDA, margens operacionais, receitas, redução da dívida face ao seu caixa (dívida líquida negativa). O que demonstra que está num caminho financeiro de crescimento e com elevado potencial futuro em termos de dados fundamentais.
Perspetivas Futuras
Para 2026, a AMD tem um pipeline de produtos robusto:
- Ryzen AI 400 Series: Processadores para desktops e portáteis, equipados com NPU de alta performance (até 60 TOPS), focados em IA local.
- Ryzen 7 9850X3D: Destinado a gamers, com 8 núcleos, 16 threads e cache total de 104MB.
- Ryzen AI Max+ 392/388: Para criadores de conteúdo e desenvolvedores de IA, oferecendo desempenho híbrido e gráficos integrados de classe discreta.
A estratégia de diversificação posiciona a AMD para crescer em Data Centers, gaming, client e embedded, mantendo-se competitiva frente à NVIDIA e Intel.
Análise Técnica
As ações da AMD têm demonstrado uma dinâmica lateral desde Outubro de 2025, ainda assim olhando numa perspectiva mais alargada dos últimos 12 meses, a AMD subiu mais de 96% em bolsa. Nesta altura, o preço encontra-se compreendido na faixa lateral dos 196$ e os 262$, onde serão níveis críticos de preço a vigiar, qualquer quebra sustentada poderá dar a próxima direção do mercado.
No entanto, no caso de quedas, o nível dos 179$, marcado pela SMA 200 (linha vermelha) deverá prevalecer como último suporte da tendência ascendente. Já no caso de uma quebra em alta, o preço poderá fazer a projeção da lateralização que seria chegar perto dos 325$.
Gráfico das ações da AMD.US
Conclusão
A análise técnica e fundamental sugere que a AMD está num ponto de inflexão positivo. A empresa executou com sucesso o seu pivô para a Inteligência Artificial, não apenas em promessas, mas em receitas tangíveis e margens expandidas.
Numa ótica da análise técnica do preço, o mesmo ainda demonstra momentum positivo, realçando a procura pelas ações da empresa e a sua expectativa futura.
Pontos fortes
- Pipeline de produtos sólido e diversificado.
- Guidance positivo para Q1 2026, mesmo durante períodos historicamente sazonais.
- Crescimento de margens, receitas e lucros, consolidando a posição financeira.
Riscos a monitorizar
- Competição intensa da NVIDIA e Intel, que pode pressionar preços.
- Possível desaceleração de investimentos em infraestrutura de IA, impactando Data Centers.
