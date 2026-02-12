As ações do CME Group (CME.US) estão atualmente a ser negociadas a um preço recorde, perto de $300 por ação, e subiram mais de 10% no acumulado do ano, num cenário misto em Wall Street. As ações são apoiadas pela forte participação institucional no mercado, pela crescente importância sistémica da bolsa e por novos produtos que oferecem uma perspectiva de melhoria no ritmo de crescimento das receitas.
- A empresa beneficia tanto da elevada volatilidade e dos volumes recorde no mercado de metais (como proprietária da COMEX), do forte posicionamento em commodities agrícolas (CBOT), da negociação de Bitcoin e Ethereum (onde é líder indiscutível) e de outros derivados de criptomoedas.
- A CME também é beneficiária de volumes de negociação muito elevados no mercado do Tesouro dos EUA, bem como em futuros sobre o índice de ações S&P 500 (E-mini).
Os futuros de terras raras impulsionarão a CME?
Ontem, a operadora da bolsa de Chicago afirmou que está a trabalhar no primeiro contrato futuro de metais de terras raras do mundo, de acordo com fontes da Reuters, o projeto deverá concentrar-se no neodímio e no praseodímio (NdPr).
- O objetivo do contrato é permitir que governos, empresas e bancos protejam a sua exposição ao mercado de terras raras, atualmente dominado pela China.
- A ICE também está a considerar um produto semelhante, mas, de acordo com duas fontes, ele está em um estágio de desenvolvimento mais inicial do que o da CME.
- Os metais raros (17 elementos) são essenciais para a transição energética, a eletrónica e o setor de defesa; o NdPr é particularmente importante porque é usado para produzir ímãs permanentes que podem ser encontrados, entre outras coisas, em motores de veículos elétricos, turbinas eólicas, caças a jato e drones.
- As fontes enfatizam que tal instrumento é atualmente uma “peça que falta” do ponto de vista dos mercados e da gestão de risco da cadeia de abastecimento.
- Ainda não foi tomada uma decisão sobre o lançamento do contrato, e a principal barreira é que as terras raras são ilíquidas e representam um mercado relativamente pequeno em comparação com outros metais negociados em bolsas de futuros.
- O tema está a ganhar importância à medida que o Ocidente intensifica os esforços para aumentar a produção de minerais críticos, os EUA criaram um bloco comercial preferencial com aliados e lançaram uma reserva estratégica no valor de cerca de 12 mil milhões de dólares.
- Os preços do NdPr são atualmente definidos principalmente na China e refletem-se em índices de agências como Fastmarkets, Benchmark Mineral Intelligence e Shanghai Metals Market.
- Na China, existem duas bolsas spot para terras raras (Ganzhou Rare Metal Exchange e Baotou Rare Earth Products Exchange), e a Guangzhou Futures Exchange sinalizou planos para lançar contratos futuros de terras raras.
O que a empresa divulgou para o quarto trimestre de 2025?
Os resultados do quarto trimestre de 2025 estiveram amplamente em linha com as expectativas do mercado. A CME destacou um crescimento generalizado da atividade em todas as classes de ativos e um aumento da participação dos investidores de retalho (volumes mais elevados, entre outros, em taxas de juro, energia, metais, produtos agrícolas e criptomoedas).
- Principais números: receita de 1,65 mil milhões de dólares (contra 1,64 mil milhões de dólares de consenso; +8,1% a/a), EPS ajustado de $2,77 (contra $2,74 previstos), EBITDA ajustado de $1,13 mil milhões (em linha com as expectativas; margem de 68,6%), margem operacional de 61,8% (semelhante ao ano passado), capitalização de mercado de cerca de $110 mil milhões.
- O que a administração apontou como o «impulsionador» do trimestre? Os novos «contratos de eventos» e a forte atividade de vendas/retalho em microprodutos. A empresa também enfatizou a diversificação de sua base de clientes e as condições sólidas nos segmentos institucional e de retalho num contexto de elevada volatilidade.
Principais conclusões da teleconferência com analistas
- Resiliência da base de clientes perante a volatilidade e as alterações nas margens: a administração destacou a sólida procura por parte dos clientes retalhistas e institucionais, com o aumento do interesse aberto e dos volumes a ser visto como prova de um «ecossistema saudável».
- Mercados de previsão e riscos regulatórios: foram levantadas questões sobre o envolvimento da CME e a supervisão legal; a empresa enfatizou uma abordagem cautelosa e um foco nos produtos dentro da estrutura da CFTC (baseados em swaps).
- Alterações de preços e impacto nas classes de ativos: a CME falou sobre o crescimento diversificado das receitas provenientes de dados de mercado, ajustes seletivos de taxas (incluindo em metais e microprodutos) e uma revisão dos programas de incentivos.
- Durabilidade das receitas de dados de mercado na era da IA + retorno de capital: a administração argumentou que os dados proprietários continuam a ser fundamentais para as estratégias dos clientes; o tema das recompras foi associado à utilização de fundos (incluindo de uma transação na Áustria) para a recompra de ações.
- Migração para o Google Cloud e custos: a empresa relatou progressos, e os gastos futuros com tecnologia deverão ser incorporados nas orientações gerais à medida que os custos «legados» forem sendo eliminados.
CME (D1)
Avaliação da CME
A avaliação da CME, medida pela relação preço/lucro padrão, não parece excessivamente exigente (P/E em torno de 28, P/E futuro 25), considerando as margens elevadas do negócio, a previsibilidade de crescimento relativamente forte e um certo grau de “resiliência”, uma vez que a empresa obtém receitas principalmente com os volumes de negociação, e não com a direção dos índices ou os movimentos de preços de ativos individuais.
Nos últimos cinco anos, o crescimento médio anual dos lucros atingiu 14% e, se este ritmo se mantiver nos próximos cinco anos, com uma margem líquida semelhante, podemos afirmar razoavelmente que a subida do preço das ações ainda não está dissociada dos fundamentos da CME. A diferença entre o ROIC e o WACC indica que a empresa está focada na criação de valor para os acionistas e oferece um rendimento médio anual de dividendos de cerca de 2%.
